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“Üniversite tercihi yaparken emlak işletmelerine danışın”

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Yeni üniversiteye yerleşecek adaylar için yurt kapasiteleri çok yetersiz.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:00
“Üniversite tercihi yaparken emlak işletmelerine danışın”

Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Yeni üniversiteye yerleşecek adaylar için yurt kapasiteleri çok yetersiz. Bu nedenle öğrenciler özellikle düşük metrekareli ve mümkünse eşyalı kiralık daire arayışında oluyorlar. Üniversiteye yakın yerlerde kira bedelleri yüksek olabiliyor. Öğrencilerin tercih kararlarını netleştirmeden önce profesyonel emlak işletmelerinden destek almalarında fayda var” dedi.


YKS sınav sonuçlarının açıklanması sonrasında adaylar tercihleri için araştırmalarını yapmaya devam başladılar. Sınavı geçerli sayılan 2 milyon 390 bin 188 aday için tercih işlemleri ise 29 Temmuz tarihinde sona eriyor. Geçen yılki yerleştirme sonuçlarında 1 milyon 206 bin 811 kişi tercih yapmıştı.


Tercih yaparken önemli önceliğin barınma olduğuna dikkat çeken Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “Yeni üniversiteye yerleşecek adaylar için yurt kapasiteleri çok yetersiz. Bu nedenle öğrenciler özellikle düşük m2’li ve mümkünse eşyalı kiralık daire arayışında oluyorlar. Üniversiteye yakın yerlerde kira bedelleri yüksek olabiliyor. Öğrencilerin tercih kararlarını netleştirmeden önce profesyonel emlak işletmelerinden destek almalarında fayda var” dedi.


“7 milyon 740 bin üniversiteli var”


Birçok şehirde öğrenci yurt kapasitelerinin yetersiz olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı “2018-2019 öğretim yılı yükseköğretim istatistiklerine göre ön lisansta 2.829.430, lisansta 4.420.699, yüksek lisansta 394.174 ve doktora programlarında 96.199 öğrenci olmak üzere toplamda 7 milyon 740 bin 502 kişi üniversiteli var. Bu sene üniversiteye başlayacak olanlar ile öğrenci sayısı daha da artış gösterecek. Kredi yurtlar kurumunun ise 1 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla 81 il ve 239 ilçeyle birlikte, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere 777 yurdundaki kapasite ise sadece 689 bin. Bu nedende şimdiden emlak işletmelerimize kiralık daire talepleri gelmeye başladı” dedi.


“Öğrencilerin talepleri farklı”


Üniversite öğrencilerinin POI (Point of Interest - Önemli Noktalar) bakış açılarının farklı olduğunu da dile getiren Özelmacıklı “Farklı üniversiteleri tercih edenler, ortak ulaşım noktalarında konaklamayı tercih ediyorlar. Metro ve mertobüs gibi toplu taşıma araçları ile nasıl erişim sağlayabileceklerini merak ediyorlar. Merkezlerden çok uzaklaşmadan, sosyal çevre ve fiyat kriterlerine bakıyorlar. Giriş hatta bodrum katlardaki küçük m2’li daireler öğrenciler için öncelikli tercih. Eşyalı daireler ise daha hızlı kiraya veriliyor. Hatta bazı ebeveynler küçük m2’li daire satın alarak, çocuklarının uzun eğitim hayatlarında kira ödememeyi ve ilerde değer artış kazancı sağlamayı düşünüyor” diye konuştu.


“Emlak geliştirmede özel yurtlar öncelikli”


Türkiye’de artan öğrenci nüfusuna bağlı olarak yurt ihtiyacının her geçen gün arttığını da belirten Altın Emlak Genel Müdürü “Artan öğrenci ve üniversite sayısı, yatırımcı ve geliştiriciler için özel yurtları ön plana çıkarttı. Özellikle birçok imkanı içinde bulunduran yurt yatırımları, çok kısa amortisman sürelerinde yüksek gelir sağlıyor. Özellikle devlet yurtlarının az olduğu, kiraların yüksek olduğu illerde özel yurt yatırımları devlet teşviki ile de çok daha avantajlı hale geldi. Birçok yatırımcımızı doğru lokasyonlara yönlendiriyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 11:00
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