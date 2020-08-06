Üniversite tercihi için en az kaç puan gerekir?

27-28 Haziran 2020 tarihlerinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınav (YKS) sonuçları 27 Temmuz'da açıklanmıştı. 2020 YKS'e yaklaşık 2 milyon 433 bin aday katılmıştı.

Tercih işlemleri ne zaman başlayacak?

ÖSYM'nin yayımladığı YKS tercih kılavuzuna göre işlemler 6 Agustos 2020 Perşembe günü başlayıp, 14 Ağustos 2020 Cuma günü saat 23.59'da sona erecek.

Tercih işlemleri nereden yapılacak?

Adaylar 6-14 Ağustos tarihleri arasında tercih kılavuzunda yer alan kurallar doğrultusunda, ÖSYM'nin "http://ais.osym.gov.tr" adresinden TC Kimlik Numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak tercih işlemlerini tamamlayabileceklerdir.

Önlisans bölümleri tercih edebilmek için TYT'den kaç puan almak gerekir?

2020 TYT'den 150 puan ve üzeri alan adaylar ile, 2019 TYT'den 200 puan ve üzerin alan adaylar önlisans bölümleri tercih edebileceklerdir.

Dört yıllık bölümleri tercih edebilmek için AYT'den kaç puan almak gerekir?

Ön lisansta olduğu gibi 2020 TYT'den 150 puan ve üzeri alan ya da 2019 TYT'den 200 puan ve üzeri alan adayların 2020 AYT'den de 170 puan ve üzeri alması halinde dört yıllık bölümleri tercih edebileceklerdir.