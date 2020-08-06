Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020
YKS tercih sonuçları 2020 | YKS tercih dönemi 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercih işleminin ardından yerleşecekleri okulların ne zaman açıklanacağını da araştırmaya başladı. YKS tercihi yapacak olan milyonlarca kişi internette “Üniversite tercih sonuçları ayın kaçında açıklanacak 2020” sorusunun cevabını araştırıyor. İşte, konu hakkında son gelişmeler.
Milyonlarca kişi hayallerini süsleyen üniversite ve bölümlere girmek için gün sayıyor. Tercih işlemleri 6 Ağustos’ta başladı. YKS tercihleri 14 Ağustos 23:59’da sona erecek. Adaylar tercih sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini de araştırmaya başladı.
Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020
YKS 2020 tercih kontenjan kılavuzunda sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili bir bilgi yer almadı. Konu hakkında resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.
Kılavuzda üniversite kayıt tarihleri ise yer aldı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.