Milyonlarca kişi hayallerini süsleyen üniversite ve bölümlere girmek için gün sayıyor. Tercih işlemleri 6 Ağustos’ta başladı. YKS tercihleri 14 Ağustos 23:59’da sona erecek. Adaylar tercih sonuçlarının ne zaman ilan edileceğini de araştırmaya başladı.

Üniversite tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2020

YKS 2020 tercih kontenjan kılavuzunda sonuçların açıklanacağı tarihle ilgili bir bilgi yer almadı. Konu hakkında resmi açıklamanın kısa süre içerisinde yapılması bekleniyor.

Kılavuzda üniversite kayıt tarihleri ise yer aldı. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 29 Ağustos-2 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.