Üniversite taban puanları 2019 hukuk taban puanları, tıp taban puanları

2019 üniversite taban puanları açıklandı mı? 2018 2019 üniversite taban puanları, 2019 üniversite taban puanları ve sıralamaları, 4 yıllık üniversite taban puanları 2019, 2 yıllık üniversite taban puanları ile hukuk taban puanları, tıp taban puanları merak edilmekte. Üniversite adayları 2019 YKS sınavına 15 Haziran 2019’da Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) 16 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) testine girecek. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını araştırıyor.

2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları, 2019 2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları, 2019 4 Yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları, 2019 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ne? kaç puanla hangi üniversiteye girebilirim, kaç puanla hangi üniversiteye gidilir. Hukuk 2019 taban puanları ve başarı sıralamalar.

2019 Üniversitelerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. 4 Yıllık Bölümlerin Başarı Sıralaması Taban Puanları ve Taban Puanları 2019, Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin 2018-2019 yerleştirme sonuçlarına göre bölüm puanları, puan sıralaması, 4 yıllık bölümler ve kontenjanları. TYT taban puanları, AYT Taban Puanları,YKS taban puanları,TYT başarı sıralamaları, AYT başarı sıralamaları,YKS başarı sıralamaları,2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları

Tıp taban puanları

Üniversiteler, bölümler, taban puanları, başarı sıralaması, tüm detaylar.

Bilgisayar MühendisliğiSAY

İşletmeEA

DiyalizTYT

ElektronörofizyolojiTYT

FizyoterapiTYT

MimarlıkSAY

İlk ve Acil YardımTYT

Ortopedik Protez ve OrtezTYT

Sağlık Kurumları İşletmeciliğiTYT

Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT

Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT

Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT

Yaşlı BakımıTYT

Çocuk GelişimiEA

AşçılıkTYT

Dış TicaretTYT

Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTYT

Ağız ve Diş SağlığıTYTAmeliyathane HizmetleriTYT

AnesteziTYT

OdyometriTYT

OptisyenlikTYT

Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT

PodolojiTYT

RadyoterapiTYT

Bankacılık ve SigortacılıkEA

27Bilgi YönetimiTYT

28Bilgisayar ProgramcılığıTYT

29Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTYT

30İşletme YönetimiEA

31MekatronikTYT

32Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT

33İş Sağlığı ve GüvenliğiSAY

34LojistikEA

35MatematikSAY

36Yerel YönetimlerEA

37Bahçe TarımıTYT

38Harita ve KadastroTYT

39Laborant ve Veteriner SağlıkTYT

40Tarla BitkileriSAY

41Turizm ve Seyahat HizmetleriTYT

42KooperatifçilikTYT

43Özel Güvenlik ve KorumaTYT

44PazarlamaEA

45Turizm ve Otel İşletmeciliğiEA

46ElektrikTYT

47Gıda Teknolojisi (Önlisans)TYT

48İnşaat TeknolojisiTYT

49Kimya TeknolojisiTYT

50MakineTYT

51Mimari Dekoratif SanatlarTYT

52Mobilya ve DekorasyonTYT

53Sondaj TeknolojisiTYT

54Doğal Yapı Taşları TeknolojisiTYT

55Elektronik TeknolojisiTYT

56İç Mekan TasarımıTYT

57Mimari RestorasyonTYT

58Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT

59Raylı Sistemler Yol TeknolojisiTYT

60İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans)TYT

61Çağrı Merkezi HizmetleriTYT

62Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiTYT

63Geleneksel El SanatlarıTYT

64Moda TasarımıEA

65İş Makineleri OperatörlüğüTYT

66Kuyumculuk ve Takı TasarımıTYT

67Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ

68Meyve ve Sebze İşleme TeknolojisiTYT

69Otobüs KaptanlığıTYT

70ReklamcılıkSÖZ

71Bilgisayar TeknolojisiTYT

72Halıcılık ve KilimcilikTYT

73Turizm AnimasyonuTYT

74Grafik TasarımıEA

75Organik TarımTYT

76Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ

77SosyolojiEA

78Sinema ve TelevizyonSÖZ

79Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY

80BiyolojiSAY

81KimyaSAY

82İktisatEA

83Kamu YönetimiEA

84Uluslararası İlişkilerEA

85Gıda MühendisliğiSAY

86Çevre MühendisliğiSAY

87HemşirelikSAY

88Makine MühendisliğiSAY

89Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY

90Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY

91MaliyeEA

92Bankacılık ve FinansEA

93İlahiyatSÖZ

94Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ

95Mütercim-TercümanlikDİL

96Bitki KorumaSAY

97Kanatlı Hayvan YetiştiriciliğiSAY

98GazetecilikSÖZ

99Spor YöneticiliğiEA

100EbelikSAY

101Sanat TarihiSÖZ

102Arapça ÖğretmenliğiSÖZ

103Sosyal HizmetEA

104İnşaat MühendisliğiSAY

105Turizm İşletmeciliğiEA

106VeterinerlikSAY

107Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA

108ZootekniSAY

109Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeSAY

110Tarım EkonomisiEA

111Peyzaj MimarlığıSAY

112Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA

113Yönetim Bilişim SistemleriEA

114Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikEA

115İngiliz Dili ve EdebiyatıDİL

116Tarımsal BiyoteknolojiSAY

117Biyosistem MühendisliğiSAY

118Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ

119Seyahat İşletmeciliğiEA

120Turizm RehberliğiDİL

121Yiyecek ve İçecek İşletmeciliğiEA

122Konaklama İşletmeciliğiEA

123Ekonomi ve FinansEA

124İnsan Kaynakları YönetimiEA

125Halkla İlişkiler ve ReklamcılılıkSÖZ

126Maden MühendisliğiSAY

127Harita MühendisliğiSAY

128Beslenme ve DiyetetikSAY

129Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY

130Otomotiv MühendisliğiSAY

131Elektrik MühendisliğiSAY

132MuhasebeEA

133Biyomedikal MühendisliğiSAY

134Jeoloji MühendisliğiSAY

135Mekatronik MühendisliğiSAY

136İslami İlimlerSÖZ

137İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA

138Lojistik YönetimiEA

139Aktüerya ve Risk YönetimiEA

140Uluslararası İşletmecilikEA

141Endüstri MühendisliğiSAY

142Raylı Sistemler MühendisliğiSAY

143Endüstriyel Tasarım MühendisliğiSAY

144Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY

145Endüstri Ürünleri TasarımıSAY

146Rus Dili ve EdebiyatıSÖZ

147Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ

148İstatistik ve Bilgisayar BilimleriSAY

149EkonometriEA

150İç MimarlıkSAY

151Şehir ve Bölge PlanlamaSAY

152Jeofizik MühendisliğiSAY

153Orman Endüstrisi MühendisliğiSAY

154Orman MühendisliğiSAY

155Yaban Hayatı Ekolojisi ve YönetimiSAY

156Sağlık YönetimiEA

157Yazılım MühendisliğiSAY

158Balıkçılık Teknolojisi MühendisligiSAY

159Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiSAY

160Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiSAY

161BiyomühendislikSAY

162Bilgi ve Belge YönetimiEA

163Geleneksel Türk SanatlarıSÖZ

164FizikSAY

165Bahçe BitkileriSAY

166Uluslararası Ticaret ve LojistikEA

167Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY

168Uluslararası Ticaret ve FinansEA

169Malzeme MühendisliğiSAY

170Hayvansal ÜretimSAY

171Su Ürünleri MühendisliğiSAY

172GerontolojiSAY

173Uzay Bilimleri ve TeknolojileriSAY

174Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiSAY

175Biyoteknoloji ve Moleküler BiyolojiSAY

176Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıSAY

177HukukEA

178Basın ve YayıncılıkTYT

179İletişim Tasarımı ve YönetimiSÖZ

180Uluslararası Ticaret ve Lojistik YönetimiEA

181Havacılık YönetimiEA

182Amerikan Kültürü ve EdebiyatıSÖZ

183Fars Dili ve EdebiyatıSÖZ

184İstatistikSAY

185Kimya MühendisliğiSAY

186Tarımsal Yapılar ve SulamaSAY

187Süt TeknolojisiSAY

188Gayrimenkul Geliştirme ve YönetimiEA

189Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımEA

190Uluslararası TicaretEA

191Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA

192ArkeolojiEA

193İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY

194Makine ve İmalat MühendisliğiSAY

195Arap Dili ve EdebiyatıSÖZ

196Turizm İşletmeciliği ve OtelcilikEA

197FelsefeEA

198Uçak Elektrik-ElektronikSAY

199Uçak Gövde-Motor BakımSAY

200Çerkez Dili ve EdebiyatıSÖZ

201Çin Dili ve EdebiyatıDİL

202Türk HalkbilimiSÖZ

203Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSAY

204Sınıf ÖğretmenliğiEA

205Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ

206Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ

207CoğrafyaSÖZ

208Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ

209TarihSÖZ

210Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA

211TıpSAY

212EczacılıkSAY

213Diş HekimliğiSAY

214Ziraat Mühendisliği ProgramlarıSAY

215Dijital Oyun TasarımıSAY

216Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY

217Aile ve Tüketici BilimleriEA

218AktüeryaSAY

219Aktüerya BilimleriSAY

220Avrupa Birliği İlişkileriEA

221Ağaç İşleri Endüstri MühendisliğiSAY

222Bahçe Bitkileri Üretimi ve PazarlamasıSAY

223Balıkçılık TeknolojisiSAY

224BankacılıkEA

225Basım TeknolojileriSAY

226Bilgisayar BilimleriSAY

227Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim SistemleriSAY

228Bilgisayar-EnformatikSAY

229Bilişim Sistemleri MühendisliğiSAY

230Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriSAY

231Bitkisel Üretim ve TeknolojileriSAY

232BiyokimyaSAY

233BiyoteknolojiSAY

234Canlandırma Filmi Tasarım ve YönetimiSÖZ

235Cevher Hazırlama MühendisliğiSAY

236Denizcilik İşletmeleri YönetimiEA

237Deri MühendisliğiSAY

238EkonomiEA

239El SanatlarıSÖZ

240Elektronik MühendisliğiSAY

241Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiSAY

242Endüstri ve Sistem MühendisliğiSAY

243Endüstriyel TasarımSAY

244Enerji YönetimiSÖZ

245ErgoterapiSAY

246Bilgisayar ve Yazılım MühendisliğiSAY

247Film Tasarım ve YazarlıkSÖZ

248Film Tasarım ve YönetmenliğiSÖZ

249Film TasarımıSÖZ

250Fizik MühendisliğiSAY

251FotoğrafSÖZ

252Fotoğraf ve VideoSÖZ

253GastronomiSÖZ

254Gayrimenkul ve Varlık DeğerlemeEA

255Gemi Makineleri İşletme MühendisliğiSAY

256Gemi ve Deniz Teknolojisi MühendisliğiSAY

257Gemi ve Yat TasarımıSAY

258Genetik ve BiyomühendislikSAY

259Geomatik MühendisliğiSAY

260Grafik TasarımEA

261Görsel SanatlarSÖZ

262Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim TasarımıSÖZ

263Görsel İletişimSÖZ

264Görsel İletişim TasarımıSÖZ

265Gümrük İşletmeEA

266GüverteSAY

267Halkla İlişkilerSÖZ

268Havacılık Elektrik ve ElektroniğiSAY

269Havacılık ve Uzay MühendisliğiSAY

270Hemşirelik ve Sağlık HizmetleriSAY

271Hidrojeoloji MühendisliğiSAY

272Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı KimyaSAY

273Kimya ve Süreç MühendisliğiSAY

274Konaklama ve Turizm İşletmeciliğiEA

275Kontrol ve Otomasyon MühendisliğiSAY

276Kurgu-Ses ve Görüntü YönetimiSÖZ

277Kuyumculuk ve Mücevher TasarımıEA

278Lif ve Polimer MühendisliğiSAY

279Malzeme Bilimi ve MühendisliğiSAY

280Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji MühendisliğiSAY

281Matematik ve Bilgisayar BilimleriSAY

282Matematik-BilgisayarSAY

283Medya ve Görsel SanatlarSÖZ

284Medya ve İletişimSÖZ

285Mekatronik Sistemler MühendisliğiSAY

286Meteoroloji MühendisliğiSAY

287Moda ve Tekstil TasarımıEA

288Muhasebe Bilgi SistemleriEA

289Muhasebe ve DenetimEA

290Muhasebe ve Finans YönetimiEA

291Mutfak Sanatları ve YönetimiSÖZ

292Nanobilim ve NanoteknolojiSAY

293Nanoteknoloji MühendisliğiSAY

294Nükleer Enerji MühendisliğiSAY

295OdyolojiSAY

296Optik ve Akustik MühendisliğiSAY

297Organik Tarım İşletmeciliğiEA

298Ortez-ProtezSAY

299PerfüzyonSAY

300Petrol ve Doğalgaz MühendisliğiSAY

301PilotajSAY

302Polimer MühendisliğiSAY

303Radyo ve TelevizyonSÖZ

304Reklam Tasarımı ve İletişimiSÖZ

305Reklamcılık ve Halkla İlişkilerSÖZ

306RekreasyonEA

307Restorasyon ve KonservasyonSÖZ

308Sermaye Piyasaları ve Portföy YönetimiEA

309Sermaye PiyasasıEA

310Seyahat İşletmeciliği ve Turizm RehberliğiEA

311SigortacılıkEA

312Sigortacılık ve Risk YönetimiEA

313Sigortacılık ve Sosyal GüvenlikEA

314Sinema ve Dijital MedyaSÖZ

315Siyaset BilimiEA

316Takı TasarımıEA

317Turizm ve OtelcilikEA

318Tapu ve KadastroTYT

319Tarımsal Genetik MühendisliğiSAY

320Teknoloji ve Bilgi YönetimiEA

321Tekstil MühendisliğiSAY

322Tekstil TasarımıEA

323Tekstil ve Moda TasarımıEA

324Televizyon Haberciliği ve ProgramcılığıSÖZ

325Ulaştırma MühendisliğiSAY

326Ulaştırma ve LojistikEA

327Uluslararası FinansEA

328Uluslararası Finans ve BankacılıkEA

329Uluslararası Lojistik YönetimiEA

330Uluslararası Lojistik ve TaşımacılıkEA

331Uluslararası İşletmecilik ve TicaretEA

332Uzay MühendisliğiSAY

333Uçak MühendisliğiSAY

334Uçak ve Uzay MühendisliğiSAY

335Yeni MedyaSÖZ

336Yeni Medya ve GazetecilikSÖZ

337Yeni Medya ve İletişimSÖZ

338ÇeviribilimDİL

339Çizgi Film ve AnimasyonSÖZ

340İletişim BilimleriSÖZ

341İletişim SanatlarıSÖZ

342İletişim TasarımıSÖZ

343İletişim Tasarımı ve MedyaSÖZ

344İletişim ve TasarımSÖZ

345İmalat MühendisliğiSAY

346İngiliz Dil BilimiDİL

347İspanyol Dili ve EdebiyatıDİL

348İşletme Bilgi YönetimiEA

349İşletme EnformatiğiEA

350İşletme-EkonomiEA

351PsikolojiEA

352Fizik ÖğretmenliğiSAY

353AdaletTYT

354Çocuk Gelişimi (Önlisans)TYT

355Diş Protez TeknolojisiTYT

356Eczane HizmetleriTYT

357İngilizce ÖğretmenliğiDİL

358Matematik ÖğretmenliğiSAY

359Kimya ÖğretmenliğiSAY

360DilbilimDİL

361Deniz Ulaştırma ve İşletmeTYT

362Fransız Dili ve EdebiyatıDİL

363Gemi Makineleri İşletmeTYT

364Sosyal HizmetlerTYT

365Uygulamalı İngilizce ve ÇevirmenlikTYT

366Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans)TYT

367İşletme Yönetimi (Önlisans)TYT

368İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans)TYT

369Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans)TYT

370Lojistik (Önlisans)TYT

371Grafik Tasarımı (Önlisans)TYT

372Sivil Havacılık Kabin HizmetleriTYT

373Sivil Savunma ve İtfaiyecilikTYT

374Moda Tasarımı (Önlisans)TYT

375Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiTYT

376Otomotiv TeknolojisiTYT

377Yapı DenetimiTYT

378Yerel Yönetimler (Önlisans)TYT

379Engelli Bakımı ve RehabilitasyonTYT

380Pazarlama (Önlisans)TYT

381Maliye (Önlisans)TYT

382Kaynak TeknolojisiTYT

383Uçak TeknolojisiTYT

384Elektronik Haberleşme TeknolojisiTYT

385Basım ve Yayın TeknolojileriTYT

386Perfüzyon TeknikleriTYT

387İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiTYT

388Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT

389Kontrol ve Otomasyon TeknolojisiTYT

390Turist RehberliğiTYT

391Spor YönetimiTYT

392Acil Durum ve Afet YönetimiTYT

393Endüstriyel KalıpçılıkTYT

394İkram HizmetleriTYT

395Yat KaptanlığıTYT

396Tarih ÖğretmenliğiSÖZ

397Alternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiTYT

398ArıcılıkTYT

399Atçılık ve AntrenörlüğüTYT

400Avcılık ve Yaban HayatıTYT

401Ayakkabı Tasarım ve ÜretimiTYT

402BağcılıkTYT

403Bilgi Güvenliği TeknolojisiTYT

404Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonTYT

405Bilgisayar OperatörlüğüTYT

406Nükleer Teknoloji ve Radyasyon GüvenliğiTYT

407Nükleer Tıp TeknikleriTYT

408Su Altı TeknolojisiTYT

409Emlak ve Emlak YönetimiTYT

410Sulama TeknolojisiTYT

411Menkul Kıymetler ve Sermaye PiyasasıTYT

412Seramik, Cam ve ÇinicilikTYT

413Radyo ve Televizyon TeknolojisiTYT

414Adli BilimlerSAY

415Adli Bilişim MühendisliğiSAY

416Dil ve Konuşma TerapisiSAY

417Otopsi YardımcılığıTYT

418Tıbbi Tanıtım ve PazarlamaTYT

419Zeytincilik ve Zeytin İşleme TeknolojisiTYT

420Raylı Sistemler İşletmeciliğiTYT

421Raylı Sistemler MakinistlikTYT

422Marina ve Yat İşletmeciliğiTYT

423Gemi İnşaatıTYT

424Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTYT

425Giyim Üretim TeknolojisiTYT

426Çevre Koruma ve KontrolTYT

427Peyzaj ve Süs BitkileriTYT

428Sosyal GüvenlikTYT

429Evde Hasta BakımıTYT

430Ceza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriTYT

431Hukuk Büro Yönetimi ve SekreterliğiTYT

432Polimer TeknolojisiTYT

433Süt ve Besi HayvancılığıTYT

434Süt ve Ürünleri TeknolojisiTYT

435Laboratuvar TeknolojisiTYT

436Posta HizmetleriTYT

437Tohum Bilimi ve TeknolojisiSAY

438Kümes Hayvanları YetiştiriciliğiTYT

439Tıbbi ve Aromatik BitkilerTYT

440Makine, Resim ve KonstrüksiyonTYT

441Deri TeknolojisiTYT

442Tıp MühendisliğiSAY

443Bitki Koruma (Önlisans)TYT

444Çevre SağlığıTYT

445Perakende Satış ve Mağaza YönetimiTYT

446Tarımsal İşletmecilikTYT

447Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriTYT

448Alman Dili ve EdebiyatıDİL

449Biyoloji ÖğretmenliğiSAY

450Deniz BrokerlığıTYT

451Silah Sanayi TeknikerliğiTYT

452Deniz ve Liman İşletmeciliğiTYT

453Ulaştırma ve Trafik HizmetleriTYT

454Tohumculuk TeknolojisiTYT

455El Sanatları Tasarımı ve ÜretimiEA

456Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiTYT

457Coğrafi Bilgi SistemleriTYT

458Karşılaştırmalı EdebiyatDİL

459Urdu Dili ve EdebiyatıDİL

460Fotoğrafçılık ve KameramanlıkTYT

461Görsel İletişim (Önlisans)TYT

462Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans)TYT

463Tarla Bitkileri (Önlisans)TYT

464Reklamcılık (Önlisans)TYT

465Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSÖZ

466AntropolojiEA

467Astronomi ve Uzay BilimleriSAY

468Fransızca ÖğretmenliğiDİL

469Tiyatro Eleştirmenliği ve DramaturjiSÖZ

470Rekreasyon YönetimiSÖZ

471Matematik MühendisliğiSAY

472Almanca ÖğretmenliğiDİL

473Antrenörlük EğitimiEA

474İtalyan Dili ve EdebiyatıDİL

475Çağdaş Yunan Dili ve EdebiyatıDİL

476SeracılıkTYT

477MantarcılıkTYT

478Gaz ve Tesisatı TeknolojisiTYT

479Türk İslam ArkeolojisiEA

480Sahne ve Dekor TasarımıTYT

481İş ve Uğraşı TerapisiTYT

482İnternet ve Ağ TeknolojileriTYT

483Gemi AşçılığıTYT

484Uçuş Harekat YöneticiliğiTYT

485Mobil TeknolojileriTYT

486Tarım MakineleriTYT

487Yapı Yalıtım TeknolojisiTYT

488Hava LojistiğiTYT

489Uygulamalı Rusça ve ÇevirmenlikTYT

490Uygulamalı İspanyolca ve ÇevirmenlikTYT

491Tahribatsız MuayeneTYT

492Moda YönetimiTYT

493Tarih Öncesi ArkeolojisiEA

494Sigortacılık ve Aktüerya BilimleriEA

495Ermeni Dili ve KültürüDİL

496Fidan YetiştiriciliğiTYT

497Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama TeknolojisiTYT

498Oto Boya ve KaroseriTYT

499Endüstriyel TavukçulukTYT

500Çevre Temizliği ve DenetimiTYT

501MetalurjiTYT

502Rafineri ve Petro-Kimya TeknolojisiTYT

503Beden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiEA

504Kozmetik TeknolojisiTYT

505Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Ekonomi)EA

506Marka İletişimiTYT

507Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)TYT

508Tekstil TeknolojisiTYT

509Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve RestorasyonuTYT

510Tekstil ve Halı MakineleriTYT

511Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiSÖZ

512Eski Yunan Dili ve EdebiyatıDİL

513Basın ve YayınSÖZ

514İşletme MühendisliğiSAY

515Çocuk Koruma ve Bakım HizmetleriTYT

516Mühendislik ProgramlarıSAY

517İktisadi ve İdari ProgramlarEA

518Genetik ve Yaşam Bilimleri ProgramlarıSAY

519Gıda TeknolojisiSAY

520Enerji Tesisleri İşletmeciliğiTYT

521Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıTYT

522Maden TeknolojisiTYT

523Japonca ÖğretmenliğiDİL

524Coğrafya ÖğretmenliğiSÖZ

525Endüstriyel Cam ve SeramikTYT

526Deniz İşletmeciliği ve YönetimiEA

527Siyasal BilimlerEA

528GirişimcilikEA

529Uluslararası GirişimcilikEA

530Sanat YönetimiSÖZ

531HalkbilimSÖZ

532HindolojiDİL

533İslam Ekonomisi ve FinansEA

534Bulgar Dili ve EdebiyatıDİL

535Polonya Dili ve Kültürü (Lehçe)DİL

536Protohistorya ve Ön Asya ArkeolojisiEA

537Latin Dili ve EdebiyatıDİL

538Klasik ArkeolojiEA

539Kore Dili ve EdebiyatiDİL

540Yunan Dili ve EdebiyatıDİL

541SinolojiDİL

542Su Bilimleri ve MühendisliğiSAY

543Japon Dili ve EdebiyatıDİL

544HungarolojiDİL

545HititolojiSÖZ

546Kimya-Biyoloji MühendisliğiSAY

547İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı EdebiyatDİL

548Arkeoloji ve Sanat TarihiSÖZ

549SümerolojiSÖZ

550Leh Dili ve EdebiyatıDİL

551DilbilimiDİL

552Bilim TarihiEA

553Ukrayna Dili ve EdebiyatıDİL

554Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımEA

555Enerji MühendisliğiSAY

556Lastik ve Plastik TeknolojisiTYT

557Medya ve İletişim (Önlisans)TYT

558Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTYT

559Görsel Sanatlar ve İletişim TasarımıSÖZ

560Sosyal ve Siyasal BilimlerEA

561Animasyon ve Oyun TasarımıSÖZ

562İktisadi ve İdari Bilimler ProgramlarıEA

563Elektronik Ticaret ve Teknoloji YönetimiEA

564Uluslararası İşletme YönetimiEA

565AnimasyonSÖZ

566Endüstri Mühendisliği ProgramlarıSAY

567Mühendislik ve Doğa Bilimleri ProgramlarıSAY

568Sanat ve Sosyal Bilimler ProgramlarıEA

569Yönetim Bilimleri ProgramlarıEA

570Otel YöneticiliğiEA

571Biyoenformatik ve GenetikSAY

572Sanat ve Kültür YönetimiSÖZ

573Eser KorumaTYT

574GeoteknikTYT

575Endüstri Ürünleri Tasarımı (Önlisans)TYT

576Raylı Sistemler Makine TeknolojisiTYT

577İlahiyat (Önlisans)TYT

578Sağlık Turizmi İşletmeciliğiTYT

579Fındık EksperliğiTYT

580Elektrikli Cihaz TeknolojisiTYT

581Çim Alan Tesisi ve YönetimiTYT

582Çini Sanatı ve TasarımıTYT

583Yapı Tesisat TeknolojisiTYT

584Gürcü Dili ve EdebiyatıDİL

585Rus Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiDİL

586Kültür ve İletişim BilimleriSÖZ

587Moleküler BiyoteknolojiDİL

588Malzeme Bilimi ve TeknolojileriSAY

589Boşnak Dili ve EdebiyatıDİL

590Arnavut Dili ve EdebiyatıDİL

591Hayvansal Üretim ve TeknolojileriSAY

592Kürt Dili ve EdebiyatıSÖZ

593Zaza Dili ve EdebiyatıSÖZ

594Yapı RessamlığıTYT

595Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkilerEA

596İletişimSÖZ

597İslam BilimleriSÖZ

598Kültürel Miras ve TurizmTYT

599Azerbaycan Türkçesi ve EdebiyatıSÖZ

600Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TeknolojisiTYT

601Et ve Ürünleri TeknolojisiTYT

602Yağ EndüstrisiTYT

603İslam ve Din BilimleriSÖZ

604Çay Tarımı ve İşleme TeknolojisiTYT

605İnsan ve Toplum BilimleriEA

606Şarap Üretim TeknolojisiTYT

607Felsefe Grubu ÖğretmenliğiEA

608İbrani Dili ve EdebiyatıDİL

609Ermeni Dili ve EdebiyatıDİL

610Nüfus ve VatandaşlıkTYT

611Üretimde Kalite KontrolTYT

612DökümTYT

613Eşit Ağırlıklı ProgramlarEA

614Tapu KadastroEA

615Dini İlimlerSÖZ

616Yer Bilimleri Mühendisliği ProgramlarıSAY

617Web Tasarımı ve KodlamaTYT

618Yeni Medya ve Gazetecilik (Önlisans)TYT

619TarımTYT

620Ev İdaresiTYT

621Sahne ve Gösteri Sanatları TeknolojisiTYT

622Biyokimya (Önlisans)TYT

623Denizci SağlığıTYT

624Astronomi ve AstrofizikSAY

625Tütün EksperliğiSAY

626MüzecilikEA

627Rus Dili ve ÖğretmenliğiDİL

628Süryani Dili ve EdebiyatıSÖZ

629İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik)DİL

630Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik)DİL

631Azerbaycan Dili ve EdebiyatıSÖZ

632Bahçe ve Tarla BitkileriSAY

633Azerbaycan Dili ÖğretmenliğiSÖZ

634Azerbaycan Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiSÖZ

635TürkolojiSÖZ

636Kazak Dili ve EdebiyatıSÖZ

Üniversite isimleri

1Adana Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevletAdana

2Çukurova ÜniversitesiDevletAdana

3Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman

4Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar

5Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar

6Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevletAğrı

7Amasya ÜniversitesiDevletAmasya

8Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevletAnkara

9Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiDevletAnkara

10Ankara ÜniversitesiDevletAnkara

11Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevletAnkara

12Atılım ÜniversitesiVakıfAnkara

13Başkent Üniversitesi VakıfAnkara

14Çankaya ÜniversitesiVakıfAnkara

15Gazi ÜniversitesiDevletAnkara

16Hacettepe ÜniversitesiDevletAnkara

17İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıfAnkara

18Lokman Hekim ÜniversitesiVakıfAnkara

19Orta Doğu Teknik ÜniversitesiDevletAnkara

20TED ÜniversitesiVakıfAnkara

21TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıfAnkara

22Türk Hava Kurumu ÜniversitesiVakıfAnkara

23Ufuk ÜniversitesiVakıfAnkara

24Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıfAnkara

25Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya

26Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevletAntalya

27Alanya Hamdullah Eminpaşa ÜniversitesiVakıfAntalya

28Antalya Akev ÜniversitesiVakıfAntalya

29Antalya Bilim ÜniversitesiVakıfAntalya

30Artvin Çoruh ÜniversitesiDevletArtvin

31Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın

32Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir

33Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevletBalıkesir

34Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik

35Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl

36Bitlis Eren ÜniversitesiDevletBitlis

37Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu

38Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur

39Bursa Teknik ÜniversitesiDevletBursa

40Faruk Saraç Tasarım Meslek YüksekokuluVakıfBursa

41Uludağ ÜniversitesiDevletBursa

42Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale

43Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevletÇankırı

44Hitit ÜniversitesiDevletÇorum

45Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli

46Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır

47Trakya ÜniversitesiDevletEdirne

48Fırat ÜniversitesiDevletElazığ

49Erzincan ÜniversitesiDevletErzincan

50Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum

51Erzurum Teknik ÜniversitesiDevletErzurum

52Anadolu ÜniversitesiDevletEskişehir

53Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevletEskişehir

54Eskişehir Teknik ÜniversitesiDevletEskişehir

55Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep

56Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıfGaziantep

57Sanko ÜniversitesiVakıfGaziantep

58Giresun ÜniversitesiDevletGiresun

59Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane

60Hakkari ÜniversitesiDevletHakkari

61İskenderun Teknik ÜniversitesiDevletHatay

62Mustafa Kemal ÜniversitesiDevletHatay

63Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletIsparta

64Süleyman Demirel ÜniversitesiDevletIsparta

65Çağ ÜniversitesiVakıfMersin

66Mersin ÜniversitesiDevletMersin

67Tarsus ÜniversitesiDevletMersin

68Toros ÜniversitesiVakıfMersin

69Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıfİstanbul

70Altınbaş ÜniversitesiVakıfİstanbul

71Ataşehir Adıgüzel Meslek YüksekokuluVakıfİstanbul

72Avrupa Meslek YüksekokuluVakıfİstanbul

73Bahçeşehir ÜniversitesiVakıfİstanbul

74Beykent ÜniversitesiVakıfİstanbul

75Beykoz ÜniversitesiVakıfİstanbul

76Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıfİstanbul

77Biruni ÜniversitesiVakıfİstanbul

78Boğaziçi ÜniversitesiDevletİstanbul

79Doğuş ÜniversitesiVakıfİstanbul

80Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıfİstanbul

81Galatasaray ÜniversitesiDevletİstanbul

82Haliç ÜniversitesiVakıfİstanbul

83İbn Haldun ÜniversitesiVakıfİstanbul

84Işık ÜniversitesiVakıfİstanbul

85İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiVakıfİstanbul

86İstanbul Arel ÜniversitesiVakıfİstanbul

87İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıfİstanbul

88İstanbul Ayvansaray ÜniversitesiVakıfİstanbul

89İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıfİstanbul

90İstanbul Bilim ÜniversitesiVakıfİstanbul

91İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıfİstanbul

92İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıfİstanbul

93İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıfİstanbul

94İstanbul Kent ÜniversitesiVakıfİstanbul

95İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıfİstanbul

96İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul

97İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıfİstanbul

98İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıfİstanbul

99İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıfİstanbul

100İstanbul Şehir ÜniversitesiVakıfİstanbul

101İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluVakıfİstanbul

102İstanbul Teknik ÜniversitesiDevletİstanbul

103İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıfİstanbul

104İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul

105İstanbul Üniversitesi - CerrahpaşaDevletİstanbul

106İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıfİstanbul

107İstinye ÜniversitesiVakıfİstanbul

108Kadir Has ÜniversitesiVakıfİstanbul

109Koç ÜniversitesiVakıfİstanbul

110Maltepe ÜniversitesiVakıfİstanbul

111Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul

112MEF ÜniversitesiVakıfİstanbul

113Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiDevletİstanbul

114Nişantaşı ÜniversitesiVakıfİstanbul

115Okan ÜniversitesiVakıfİstanbul

116Özyeğin ÜniversitesiVakıfİstanbul

117Piri Reis ÜniversitesiVakıfİstanbul

118Sabancı ÜniversitesiVakıfİstanbul

119Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletİstanbul

120Türk-Alman ÜniversitesiDevletİstanbul

121Üsküdar ÜniversitesiVakıfİstanbul

122Yeditepe ÜniversitesiVakıfİstanbul

123Yıldız Teknik ÜniversitesiDevletİstanbul

124Dokuz Eylül ÜniversitesiDevletİzmir

125Ege ÜniversitesiDevletİzmir

126İzmir Bakırçay ÜniversitesiDevletİzmir

127İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevletİzmir

128İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıfİzmir

129İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevletİzmir

130İzmir Kavram Meslek YüksekokuluVakıfİzmir

131İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüDevletİzmir

132Yaşar ÜniversitesiVakıfİzmir

133Kafkas ÜniversitesiDevletKars

134Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu

135Abdullah Gül ÜniversitesiDevletKayseri

136Erciyes ÜniversitesiDevletKayseri

137Kayseri ÜniversitesiDevletKayseri

138Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıfKayseri

139Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli

140Ahi Evran ÜniversitesiDevletKırşehir

141Gebze Teknik ÜniversitesiDevletKocaeli

142Kocaeli ÜniversitesiDevletKocaeli

143Konya Gıda ve Tarım ÜniversitesiVakıfKonya

144Konya Teknik ÜniversitesiDevletKonya

145KTO Karatay ÜniversitesiVakıfKonya

146Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya

147Selçuk ÜniversitesiDevletKonya

148Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya

149Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletKütahya

150İnönü ÜniversitesiDevletMalatya

151Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevletMalatya

152Manisa Celal Bayar ÜniversitesiDevletManisa

153Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiDevletKahramanmaraş

154Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş

155Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin

156Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla

157Muş Alparslan ÜniversitesiDevletMuş

158Kapadokya ÜniversitesiVakıfNevşehir

159Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevletNevşehir

160Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevletNiğde

161Ordu ÜniversitesiDevletOrdu

162Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevletRize

163Sakarya ÜniversitesiDevletSakarya

164Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletSakarya

165Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun

166Samsun ÜniversitesiDevletSamsun

167Siirt ÜniversitesiDevletSiirt

168Sinop ÜniversitesiDevletSinop

169Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas

170Namık Kemal ÜniversitesiDevletTekirdağ

171Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat

172Avrasya ÜniversitesiVakıfTrabzon

173Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevletTrabzon

174Trabzon ÜniversitesiDevletTrabzon

175Munzur ÜniversitesiDevletTunceli

176Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa

177Uşak ÜniversitesiDevletUşak

178Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan

179Bozok ÜniversitesiDevletYozgat

180Bülent Ecevit ÜniversitesiDevletZonguldak

181Aksaray ÜniversitesiDevletAksaray

182Bayburt ÜniversitesiDevletBayburt

183Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevletKaraman

184Kırıkkale ÜniversitesiDevletKırıkkale

185Batman ÜniversitesiDevletBatman

186Şırnak ÜniversitesiDevletŞırnak

187Bartın ÜniversitesiDevletBartın

188Ardahan ÜniversitesiDevletArdahan

189Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır

190Yalova ÜniversitesiDevletYalova

191Karabük ÜniversitesiDevletKarabük

192Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevletKilis

193Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevletOsmaniye

194Düzce ÜniversitesiDevletDüzce

195Azerbaycan Devlet Pedagoji ÜniversitesiYabancıAzerbaycan - Bakü

196Azerbaycan Diller ÜniversitesiYabancıAzerbaycan - Bakü

197Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat ÜniversitesiYabancıAzerbaycan - Bakü

198Azerbaycan Tıp ÜniversitesiYabancıAzerbaycan - Bakü

199Bakü Devlet ÜniversitesiYabancıAzerbaycan - Bakü

200Bakü Slavyan ÜniversitesiYabancıAzerbaycan - Bakü

201Odlar Yurdu ÜniversitesiYabancıAzerbaycan - Bakü

202Nahcivan Devlet ÜniversitesiYabancıAzerbaycan - Nahcivan

203Sumgayıt Devlet ÜniversitesiYabancıAzerbaycan - Sumgayıt

204Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiYabancıBosna-Hersek - Saraybosna

205Ada Kent ÜniversitesiKKTCKKTC - Gazimağusa

206Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTCKKTC - Gazimağusa

207Girne Amerikan ÜniversitesiKKTCKKTC - Girne

208Girne ÜniversitesiKKTCKKTC - Girne

209Kıbrıs İlim ÜniversitesiKKTCKKTC - Girne

210Uluslararası Final ÜniversitesiKKTCKKTC - Girne

211Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKKTCKKTC - Güzelyurt

212Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTCKKTC - Lefke

213Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiKKTCKKTC - Lefkoşa

214Kıbrıs Sosyal Bilimler ÜniversitesiKKTCKKTC - Lefkoşa

215Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTCKKTC - Lefkoşa

216Yakın Doğu ÜniversitesiKKTCKKTC - Lefkoşa

217Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak ÜniversitesiYabancıKazakistan - Türkistan

Kırgızistan- Türkiye Manas ÜniversitesiYabancıKırgızistan - Bişkek

Uluslararası Balkan ÜniversitesiYabancıMakedonya - Üsküp

Komrat Devlet ÜniversitesiYabancıMoldova - Komrat