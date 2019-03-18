Üniversite taban puanları 2019 hukuk taban puanları, tıp taban puanları
2019 üniversite taban puanları açıklandı mı? 2018 2019 üniversite taban puanları, 2019 üniversite taban puanları ve sıralamaları, 4 yıllık üniversite taban puanları 2019, 2 yıllık üniversite taban puanları ile hukuk taban puanları, tıp taban puanları merak edilmekte. Üniversite adayları 2019 YKS sınavına 15 Haziran 2019’da Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) 16 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) testine girecek. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını araştırıyor.18 Mart 2019 Pazartesi 10:17
2019 üniversite taban puanları açıklandı mı? 2018 2019 üniversite taban puanları, 2019 üniversite taban puanları ve sıralamaları, 4 yıllık üniversite taban puanları 2019, 2 yıllık üniversite taban puanları ile hukuk taban puanları, tıp taban puanları merak edilmekte. Üniversite adayları 2019 YKS sınavına 15 Haziran 2019’da Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) 16 Haziran’da ise Alan Yeterlilik Sınavı (AYT) testine girecek. Üniversiteye hazırlanan öğrenciler 2019 üniversite taban puanlarını araştırıyor.
2019 üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları, 2019 2 yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları, 2019 4 Yıllık üniversite taban puanları ve başarı sıralamaları, 2019 4 yıllık bölümlerin taban puanları ve başarı sıralamaları ne? kaç puanla hangi üniversiteye girebilirim, kaç puanla hangi üniversiteye gidilir. Hukuk 2019 taban puanları ve başarı sıralamalar.
2019 Üniversitelerin Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları aşağıdaki gibidir. 4 Yıllık Bölümlerin Başarı Sıralaması Taban Puanları ve Taban Puanları 2019, Üniversitelerin 4 yıllık bölümlerinin 2018-2019 yerleştirme sonuçlarına göre bölüm puanları, puan sıralaması, 4 yıllık bölümler ve kontenjanları. TYT taban puanları, AYT Taban Puanları,YKS taban puanları,TYT başarı sıralamaları, AYT başarı sıralamaları,YKS başarı sıralamaları,2019 TYT AYT (YKS) Taban Puanları ve Başarı Sıralamaları
Tıp taban puanları
Üniversiteler, bölümler, taban puanları, başarı sıralaması, tüm detaylar.
Bilgisayar MühendisliğiSAY
İşletmeEA
DiyalizTYT
ElektronörofizyolojiTYT
FizyoterapiTYT
MimarlıkSAY
İlk ve Acil YardımTYT
Ortopedik Protez ve OrtezTYT
Sağlık Kurumları İşletmeciliğiTYT
Tıbbi Dokümantasyon ve SekreterlikTYT
Tıbbi Görüntüleme TeknikleriTYT
Tıbbi Laboratuvar TeknikleriTYT
Yaşlı BakımıTYT
Çocuk GelişimiEA
AşçılıkTYT
Dış TicaretTYT
Biyomedikal Cihaz TeknolojisiTYT
Ağız ve Diş SağlığıTYTAmeliyathane HizmetleriTYT
AnesteziTYT
OdyometriTYT
OptisyenlikTYT
Patoloji Laboratuvar TeknikleriTYT
PodolojiTYT
RadyoterapiTYT
Bankacılık ve SigortacılıkEA
27Bilgi YönetimiTYT
28Bilgisayar ProgramcılığıTYT
29Büro Yönetimi ve Yönetici AsistanlığıTYT
30İşletme YönetimiEA
31MekatronikTYT
32Muhasebe ve Vergi UygulamalarıTYT
33İş Sağlığı ve GüvenliğiSAY
34LojistikEA
35MatematikSAY
36Yerel YönetimlerEA
37Bahçe TarımıTYT
38Harita ve KadastroTYT
39Laborant ve Veteriner SağlıkTYT
40Tarla BitkileriSAY
41Turizm ve Seyahat HizmetleriTYT
42KooperatifçilikTYT
43Özel Güvenlik ve KorumaTYT
44PazarlamaEA
45Turizm ve Otel İşletmeciliğiEA
46ElektrikTYT
47Gıda Teknolojisi (Önlisans)TYT
48İnşaat TeknolojisiTYT
49Kimya TeknolojisiTYT
50MakineTYT
51Mimari Dekoratif SanatlarTYT
52Mobilya ve DekorasyonTYT
53Sondaj TeknolojisiTYT
54Doğal Yapı Taşları TeknolojisiTYT
55Elektronik TeknolojisiTYT
56İç Mekan TasarımıTYT
57Mimari RestorasyonTYT
58Radyo ve Televizyon ProgramcılığıTYT
59Raylı Sistemler Yol TeknolojisiTYT
60İnsan Kaynakları Yönetimi (Önlisans)TYT
61Çağrı Merkezi HizmetleriTYT
62Doğalgaz ve Tesisatı TeknolojisiTYT
63Geleneksel El SanatlarıTYT
64Moda TasarımıEA
65İş Makineleri OperatörlüğüTYT
66Kuyumculuk ve Takı TasarımıTYT
67Halkla İlişkiler ve TanıtımSÖZ
68Meyve ve Sebze İşleme TeknolojisiTYT
69Otobüs KaptanlığıTYT
70ReklamcılıkSÖZ
71Bilgisayar TeknolojisiTYT
72Halıcılık ve KilimcilikTYT
73Turizm AnimasyonuTYT
74Grafik TasarımıEA
75Organik TarımTYT
76Okul Öncesi ÖğretmenliğiSÖZ
77SosyolojiEA
78Sinema ve TelevizyonSÖZ
79Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri ÖğretmenliğiSAY
80BiyolojiSAY
81KimyaSAY
82İktisatEA
83Kamu YönetimiEA
84Uluslararası İlişkilerEA
85Gıda MühendisliğiSAY
86Çevre MühendisliğiSAY
87HemşirelikSAY
88Makine MühendisliğiSAY
89Elektrik-Elektronik MühendisliğiSAY
90Fizyoterapi ve RehabilitasyonSAY
91MaliyeEA
92Bankacılık ve FinansEA
93İlahiyatSÖZ
94Gastronomi ve Mutfak SanatlarıSÖZ
95Mütercim-TercümanlikDİL
96Bitki KorumaSAY
97Kanatlı Hayvan YetiştiriciliğiSAY
98GazetecilikSÖZ
99Spor YöneticiliğiEA
100EbelikSAY
101Sanat TarihiSÖZ
102Arapça ÖğretmenliğiSÖZ
103Sosyal HizmetEA
104İnşaat MühendisliğiSAY
105Turizm İşletmeciliğiEA
106VeterinerlikSAY
107Siyaset Bilimi ve Kamu YönetimiEA
108ZootekniSAY
109Toprak Bilimi ve Bitki BeslemeSAY
110Tarım EkonomisiEA
111Peyzaj MimarlığıSAY
112Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileriEA
113Yönetim Bilişim SistemleriEA
114Uluslararası Ticaret ve İşletmecilikEA
115İngiliz Dili ve EdebiyatıDİL
116Tarımsal BiyoteknolojiSAY
117Biyosistem MühendisliğiSAY
118Radyo, Televizyon ve SinemaSÖZ
119Seyahat İşletmeciliğiEA
120Turizm RehberliğiDİL
121Yiyecek ve İçecek İşletmeciliğiEA
122Konaklama İşletmeciliğiEA
123Ekonomi ve FinansEA
124İnsan Kaynakları YönetimiEA
125Halkla İlişkiler ve ReklamcılılıkSÖZ
126Maden MühendisliğiSAY
127Harita MühendisliğiSAY
128Beslenme ve DiyetetikSAY
129Metalurji ve Malzeme MühendisliğiSAY
130Otomotiv MühendisliğiSAY
131Elektrik MühendisliğiSAY
132MuhasebeEA
133Biyomedikal MühendisliğiSAY
134Jeoloji MühendisliğiSAY
135Mekatronik MühendisliğiSAY
136İslami İlimlerSÖZ
137İç Mimarlık ve Çevre TasarımıEA
138Lojistik YönetimiEA
139Aktüerya ve Risk YönetimiEA
140Uluslararası İşletmecilikEA
141Endüstri MühendisliğiSAY
142Raylı Sistemler MühendisliğiSAY
143Endüstriyel Tasarım MühendisliğiSAY
144Enerji Sistemleri MühendisliğiSAY
145Endüstri Ürünleri TasarımıSAY
146Rus Dili ve EdebiyatıSÖZ
147Özel Eğitim ÖğretmenliğiSÖZ
148İstatistik ve Bilgisayar BilimleriSAY
149EkonometriEA
150İç MimarlıkSAY
151Şehir ve Bölge PlanlamaSAY
152Jeofizik MühendisliğiSAY
153Orman Endüstrisi MühendisliğiSAY
154Orman MühendisliğiSAY
155Yaban Hayatı Ekolojisi ve YönetimiSAY
156Sağlık YönetimiEA
157Yazılım MühendisliğiSAY
158Balıkçılık Teknolojisi MühendisligiSAY
159Deniz Ulaştırma İşletme MühendisliğiSAY
160Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri MühendisliğiSAY
161BiyomühendislikSAY
162Bilgi ve Belge YönetimiEA
163Geleneksel Türk SanatlarıSÖZ
164FizikSAY
165Bahçe BitkileriSAY
166Uluslararası Ticaret ve LojistikEA
167Moleküler Biyoloji ve GenetikSAY
168Uluslararası Ticaret ve FinansEA
169Malzeme MühendisliğiSAY
170Hayvansal ÜretimSAY
171Su Ürünleri MühendisliğiSAY
172GerontolojiSAY
173Uzay Bilimleri ve TeknolojileriSAY
174Tarım Makineleri ve Teknolojileri MühendisliğiSAY
175Biyoteknoloji ve Moleküler BiyolojiSAY
176Kentsel Tasarım ve Peyzaj MimarlığıSAY
177HukukEA
178Basın ve YayıncılıkTYT
179İletişim Tasarımı ve YönetimiSÖZ
180Uluslararası Ticaret ve Lojistik YönetimiEA
181Havacılık YönetimiEA
182Amerikan Kültürü ve EdebiyatıSÖZ
183Fars Dili ve EdebiyatıSÖZ
184İstatistikSAY
185Kimya MühendisliğiSAY
186Tarımsal Yapılar ve SulamaSAY
187Süt TeknolojisiSAY
188Gayrimenkul Geliştirme ve YönetimiEA
189Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımEA
190Uluslararası TicaretEA
191Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkilerEA
192ArkeolojiEA
193İlköğretim Matematik ÖğretmenliğiSAY
194Makine ve İmalat MühendisliğiSAY
195Arap Dili ve EdebiyatıSÖZ
196Turizm İşletmeciliği ve OtelcilikEA
197FelsefeEA
198Uçak Elektrik-ElektronikSAY
199Uçak Gövde-Motor BakımSAY
200Çerkez Dili ve EdebiyatıSÖZ
201Çin Dili ve EdebiyatıDİL
202Türk HalkbilimiSÖZ
203Fen Bilgisi ÖğretmenliğiSAY
204Sınıf ÖğretmenliğiEA
205Sosyal Bilgiler ÖğretmenliğiSÖZ
206Türkçe ÖğretmenliğiSÖZ
207CoğrafyaSÖZ
208Türk Dili ve EdebiyatıSÖZ
209TarihSÖZ
210Rehberlik ve Psikolojik DanışmanlıkEA
211TıpSAY
212EczacılıkSAY
213Diş HekimliğiSAY
214Ziraat Mühendisliği ProgramlarıSAY
215Dijital Oyun TasarımıSAY
216Acil Yardım ve Afet YönetimiSAY
217Aile ve Tüketici BilimleriEA
218AktüeryaSAY
219Aktüerya BilimleriSAY
220Avrupa Birliği İlişkileriEA
221Ağaç İşleri Endüstri MühendisliğiSAY
222Bahçe Bitkileri Üretimi ve PazarlamasıSAY
223Balıkçılık TeknolojisiSAY
224BankacılıkEA
225Basım TeknolojileriSAY
226Bilgisayar BilimleriSAY
227Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim SistemleriSAY
228Bilgisayar-EnformatikSAY
229Bilişim Sistemleri MühendisliğiSAY
230Bilişim Sistemleri ve TeknolojileriSAY
231Bitkisel Üretim ve TeknolojileriSAY
232BiyokimyaSAY
233BiyoteknolojiSAY
234Canlandırma Filmi Tasarım ve YönetimiSÖZ
235Cevher Hazırlama MühendisliğiSAY
236Denizcilik İşletmeleri YönetimiEA
237Deri MühendisliğiSAY
238EkonomiEA
239El SanatlarıSÖZ
240Elektronik MühendisliğiSAY
241Elektronik ve Haberleşme MühendisliğiSAY
242Endüstri ve Sistem MühendisliğiSAY
243Endüstriyel TasarımSAY
244Enerji YönetimiSÖZ
245ErgoterapiSAY
246Bilgisayar ve Yazılım MühendisliğiSAY
247Film Tasarım ve YazarlıkSÖZ
248Film Tasarım ve YönetmenliğiSÖZ
249Film TasarımıSÖZ
250Fizik MühendisliğiSAY
251FotoğrafSÖZ
252Fotoğraf ve VideoSÖZ
253GastronomiSÖZ
254Gayrimenkul ve Varlık DeğerlemeEA
255Gemi Makineleri İşletme MühendisliğiSAY
256Gemi ve Deniz Teknolojisi MühendisliğiSAY
257Gemi ve Yat TasarımıSAY
258Genetik ve BiyomühendislikSAY
259Geomatik MühendisliğiSAY
260Grafik TasarımEA
261Görsel SanatlarSÖZ
262Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim TasarımıSÖZ
263Görsel İletişimSÖZ
264Görsel İletişim TasarımıSÖZ
265Gümrük İşletmeEA
266GüverteSAY
267Halkla İlişkilerSÖZ
268Havacılık Elektrik ve ElektroniğiSAY
269Havacılık ve Uzay MühendisliğiSAY
270Hemşirelik ve Sağlık HizmetleriSAY
271Hidrojeoloji MühendisliğiSAY
272Kimya Mühendisliği ve Uygulamalı KimyaSAY
273Kimya ve Süreç MühendisliğiSAY
274Konaklama ve Turizm İşletmeciliğiEA
275Kontrol ve Otomasyon MühendisliğiSAY
276Kurgu-Ses ve Görüntü YönetimiSÖZ
277Kuyumculuk ve Mücevher TasarımıEA
278Lif ve Polimer MühendisliğiSAY
279Malzeme Bilimi ve MühendisliğiSAY
280Malzeme Bilimi ve Nanoteknoloji MühendisliğiSAY
281Matematik ve Bilgisayar BilimleriSAY
282Matematik-BilgisayarSAY
283Medya ve Görsel SanatlarSÖZ
284Medya ve İletişimSÖZ
285Mekatronik Sistemler MühendisliğiSAY
286Meteoroloji MühendisliğiSAY
287Moda ve Tekstil TasarımıEA
288Muhasebe Bilgi SistemleriEA
289Muhasebe ve DenetimEA
290Muhasebe ve Finans YönetimiEA
291Mutfak Sanatları ve YönetimiSÖZ
292Nanobilim ve NanoteknolojiSAY
293Nanoteknoloji MühendisliğiSAY
294Nükleer Enerji MühendisliğiSAY
295OdyolojiSAY
296Optik ve Akustik MühendisliğiSAY
297Organik Tarım İşletmeciliğiEA
298Ortez-ProtezSAY
299PerfüzyonSAY
300Petrol ve Doğalgaz MühendisliğiSAY
301PilotajSAY
302Polimer MühendisliğiSAY
303Radyo ve TelevizyonSÖZ
304Reklam Tasarımı ve İletişimiSÖZ
305Reklamcılık ve Halkla İlişkilerSÖZ
306RekreasyonEA
307Restorasyon ve KonservasyonSÖZ
308Sermaye Piyasaları ve Portföy YönetimiEA
309Sermaye PiyasasıEA
310Seyahat İşletmeciliği ve Turizm RehberliğiEA
311SigortacılıkEA
312Sigortacılık ve Risk YönetimiEA
313Sigortacılık ve Sosyal GüvenlikEA
314Sinema ve Dijital MedyaSÖZ
315Siyaset BilimiEA
316Takı TasarımıEA
317Turizm ve OtelcilikEA
318Tapu ve KadastroTYT
319Tarımsal Genetik MühendisliğiSAY
320Teknoloji ve Bilgi YönetimiEA
321Tekstil MühendisliğiSAY
322Tekstil TasarımıEA
323Tekstil ve Moda TasarımıEA
324Televizyon Haberciliği ve ProgramcılığıSÖZ
325Ulaştırma MühendisliğiSAY
326Ulaştırma ve LojistikEA
327Uluslararası FinansEA
328Uluslararası Finans ve BankacılıkEA
329Uluslararası Lojistik YönetimiEA
330Uluslararası Lojistik ve TaşımacılıkEA
331Uluslararası İşletmecilik ve TicaretEA
332Uzay MühendisliğiSAY
333Uçak MühendisliğiSAY
334Uçak ve Uzay MühendisliğiSAY
335Yeni MedyaSÖZ
336Yeni Medya ve GazetecilikSÖZ
337Yeni Medya ve İletişimSÖZ
338ÇeviribilimDİL
339Çizgi Film ve AnimasyonSÖZ
340İletişim BilimleriSÖZ
341İletişim SanatlarıSÖZ
342İletişim TasarımıSÖZ
343İletişim Tasarımı ve MedyaSÖZ
344İletişim ve TasarımSÖZ
345İmalat MühendisliğiSAY
346İngiliz Dil BilimiDİL
347İspanyol Dili ve EdebiyatıDİL
348İşletme Bilgi YönetimiEA
349İşletme EnformatiğiEA
350İşletme-EkonomiEA
351PsikolojiEA
352Fizik ÖğretmenliğiSAY
353AdaletTYT
354Çocuk Gelişimi (Önlisans)TYT
355Diş Protez TeknolojisiTYT
356Eczane HizmetleriTYT
357İngilizce ÖğretmenliğiDİL
358Matematik ÖğretmenliğiSAY
359Kimya ÖğretmenliğiSAY
360DilbilimDİL
361Deniz Ulaştırma ve İşletmeTYT
362Fransız Dili ve EdebiyatıDİL
363Gemi Makineleri İşletmeTYT
364Sosyal HizmetlerTYT
365Uygulamalı İngilizce ve ÇevirmenlikTYT
366Bankacılık ve Sigortacılık (Önlisans)TYT
367İşletme Yönetimi (Önlisans)TYT
368İş Sağlığı ve Güvenliği (Önlisans)TYT
369Halkla İlişkiler ve Tanıtım (Önlisans)TYT
370Lojistik (Önlisans)TYT
371Grafik Tasarımı (Önlisans)TYT
372Sivil Havacılık Kabin HizmetleriTYT
373Sivil Savunma ve İtfaiyecilikTYT
374Moda Tasarımı (Önlisans)TYT
375Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliğiTYT
376Otomotiv TeknolojisiTYT
377Yapı DenetimiTYT
378Yerel Yönetimler (Önlisans)TYT
379Engelli Bakımı ve RehabilitasyonTYT
380Pazarlama (Önlisans)TYT
381Maliye (Önlisans)TYT
382Kaynak TeknolojisiTYT
383Uçak TeknolojisiTYT
384Elektronik Haberleşme TeknolojisiTYT
385Basım ve Yayın TeknolojileriTYT
386Perfüzyon TeknikleriTYT
387İklimlendirme ve Soğutma TeknolojisiTYT
388Ormancılık ve Orman ÜrünleriTYT
389Kontrol ve Otomasyon TeknolojisiTYT
390Turist RehberliğiTYT
391Spor YönetimiTYT
392Acil Durum ve Afet YönetimiTYT
393Endüstriyel KalıpçılıkTYT
394İkram HizmetleriTYT
395Yat KaptanlığıTYT
396Tarih ÖğretmenliğiSÖZ
397Alternatif Enerji Kaynakları TeknolojisiTYT
398ArıcılıkTYT
399Atçılık ve AntrenörlüğüTYT
400Avcılık ve Yaban HayatıTYT
401Ayakkabı Tasarım ve ÜretimiTYT
402BağcılıkTYT
403Bilgi Güvenliği TeknolojisiTYT
404Bilgisayar Destekli Tasarım ve AnimasyonTYT
405Bilgisayar OperatörlüğüTYT
406Nükleer Teknoloji ve Radyasyon GüvenliğiTYT
407Nükleer Tıp TeknikleriTYT
408Su Altı TeknolojisiTYT
409Emlak ve Emlak YönetimiTYT
410Sulama TeknolojisiTYT
411Menkul Kıymetler ve Sermaye PiyasasıTYT
412Seramik, Cam ve ÇinicilikTYT
413Radyo ve Televizyon TeknolojisiTYT
414Adli BilimlerSAY
415Adli Bilişim MühendisliğiSAY
416Dil ve Konuşma TerapisiSAY
417Otopsi YardımcılığıTYT
418Tıbbi Tanıtım ve PazarlamaTYT
419Zeytincilik ve Zeytin İşleme TeknolojisiTYT
420Raylı Sistemler İşletmeciliğiTYT
421Raylı Sistemler MakinistlikTYT
422Marina ve Yat İşletmeciliğiTYT
423Gemi İnşaatıTYT
424Gıda Kalite Kontrolü ve AnaliziTYT
425Giyim Üretim TeknolojisiTYT
426Çevre Koruma ve KontrolTYT
427Peyzaj ve Süs BitkileriTYT
428Sosyal GüvenlikTYT
429Evde Hasta BakımıTYT
430Ceza İnfaz ve Güvenlik HizmetleriTYT
431Hukuk Büro Yönetimi ve SekreterliğiTYT
432Polimer TeknolojisiTYT
433Süt ve Besi HayvancılığıTYT
434Süt ve Ürünleri TeknolojisiTYT
435Laboratuvar TeknolojisiTYT
436Posta HizmetleriTYT
437Tohum Bilimi ve TeknolojisiSAY
438Kümes Hayvanları YetiştiriciliğiTYT
439Tıbbi ve Aromatik BitkilerTYT
440Makine, Resim ve KonstrüksiyonTYT
441Deri TeknolojisiTYT
442Tıp MühendisliğiSAY
443Bitki Koruma (Önlisans)TYT
444Çevre SağlığıTYT
445Perakende Satış ve Mağaza YönetimiTYT
446Tarımsal İşletmecilikTYT
447Saç Bakımı ve Güzellik HizmetleriTYT
448Alman Dili ve EdebiyatıDİL
449Biyoloji ÖğretmenliğiSAY
450Deniz BrokerlığıTYT
451Silah Sanayi TeknikerliğiTYT
452Deniz ve Liman İşletmeciliğiTYT
453Ulaştırma ve Trafik HizmetleriTYT
454Tohumculuk TeknolojisiTYT
455El Sanatları Tasarımı ve ÜretimiEA
456Sağlık Bilgi Sistemleri TeknikerliğiTYT
457Coğrafi Bilgi SistemleriTYT
458Karşılaştırmalı EdebiyatDİL
459Urdu Dili ve EdebiyatıDİL
460Fotoğrafçılık ve KameramanlıkTYT
461Görsel İletişim (Önlisans)TYT
462Turizm ve Otel İşletmeciliği (Önlisans)TYT
463Tarla Bitkileri (Önlisans)TYT
464Reklamcılık (Önlisans)TYT
465Çağdaş Türk Lehçeleri ve EdebiyatlarıSÖZ
466AntropolojiEA
467Astronomi ve Uzay BilimleriSAY
468Fransızca ÖğretmenliğiDİL
469Tiyatro Eleştirmenliği ve DramaturjiSÖZ
470Rekreasyon YönetimiSÖZ
471Matematik MühendisliğiSAY
472Almanca ÖğretmenliğiDİL
473Antrenörlük EğitimiEA
474İtalyan Dili ve EdebiyatıDİL
475Çağdaş Yunan Dili ve EdebiyatıDİL
476SeracılıkTYT
477MantarcılıkTYT
478Gaz ve Tesisatı TeknolojisiTYT
479Türk İslam ArkeolojisiEA
480Sahne ve Dekor TasarımıTYT
481İş ve Uğraşı TerapisiTYT
482İnternet ve Ağ TeknolojileriTYT
483Gemi AşçılığıTYT
484Uçuş Harekat YöneticiliğiTYT
485Mobil TeknolojileriTYT
486Tarım MakineleriTYT
487Yapı Yalıtım TeknolojisiTYT
488Hava LojistiğiTYT
489Uygulamalı Rusça ve ÇevirmenlikTYT
490Uygulamalı İspanyolca ve ÇevirmenlikTYT
491Tahribatsız MuayeneTYT
492Moda YönetimiTYT
493Tarih Öncesi ArkeolojisiEA
494Sigortacılık ve Aktüerya BilimleriEA
495Ermeni Dili ve KültürüDİL
496Fidan YetiştiriciliğiTYT
497Tarımsal Ürünler Muhafaza ve Depolama TeknolojisiTYT
498Oto Boya ve KaroseriTYT
499Endüstriyel TavukçulukTYT
500Çevre Temizliği ve DenetimiTYT
501MetalurjiTYT
502Rafineri ve Petro-Kimya TeknolojisiTYT
503Beden Eğitimi ve Spor ÖğretmenliğiEA
504Kozmetik TeknolojisiTYT
505Uluslararası Ekonomik İlişkiler (Ekonomi)EA
506Marka İletişimiTYT
507Un ve Unlu Mamuller Teknolojisi (Değirmencilik)TYT
508Tekstil TeknolojisiTYT
509Geleneksel Tekstillerin Konservasyonu ve RestorasyonuTYT
510Tekstil ve Halı MakineleriTYT
511Türk Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiSÖZ
512Eski Yunan Dili ve EdebiyatıDİL
513Basın ve YayınSÖZ
514İşletme MühendisliğiSAY
515Çocuk Koruma ve Bakım HizmetleriTYT
516Mühendislik ProgramlarıSAY
517İktisadi ve İdari ProgramlarEA
518Genetik ve Yaşam Bilimleri ProgramlarıSAY
519Gıda TeknolojisiSAY
520Enerji Tesisleri İşletmeciliğiTYT
521Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve DağıtımıTYT
522Maden TeknolojisiTYT
523Japonca ÖğretmenliğiDİL
524Coğrafya ÖğretmenliğiSÖZ
525Endüstriyel Cam ve SeramikTYT
526Deniz İşletmeciliği ve YönetimiEA
527Siyasal BilimlerEA
528GirişimcilikEA
529Uluslararası GirişimcilikEA
530Sanat YönetimiSÖZ
531HalkbilimSÖZ
532HindolojiDİL
533İslam Ekonomisi ve FinansEA
534Bulgar Dili ve EdebiyatıDİL
535Polonya Dili ve Kültürü (Lehçe)DİL
536Protohistorya ve Ön Asya ArkeolojisiEA
537Latin Dili ve EdebiyatıDİL
538Klasik ArkeolojiEA
539Kore Dili ve EdebiyatiDİL
540Yunan Dili ve EdebiyatıDİL
541SinolojiDİL
542Su Bilimleri ve MühendisliğiSAY
543Japon Dili ve EdebiyatıDİL
544HungarolojiDİL
545HititolojiSÖZ
546Kimya-Biyoloji MühendisliğiSAY
547İngiliz Dili ve Karşılaştırmalı EdebiyatDİL
548Arkeoloji ve Sanat TarihiSÖZ
549SümerolojiSÖZ
550Leh Dili ve EdebiyatıDİL
551DilbilimiDİL
552Bilim TarihiEA
553Ukrayna Dili ve EdebiyatıDİL
554Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve OnarımEA
555Enerji MühendisliğiSAY
556Lastik ve Plastik TeknolojisiTYT
557Medya ve İletişim (Önlisans)TYT
558Süs Bitkileri YetiştiriciliğiTYT
559Görsel Sanatlar ve İletişim TasarımıSÖZ
560Sosyal ve Siyasal BilimlerEA
561Animasyon ve Oyun TasarımıSÖZ
562İktisadi ve İdari Bilimler ProgramlarıEA
563Elektronik Ticaret ve Teknoloji YönetimiEA
564Uluslararası İşletme YönetimiEA
565AnimasyonSÖZ
566Endüstri Mühendisliği ProgramlarıSAY
567Mühendislik ve Doğa Bilimleri ProgramlarıSAY
568Sanat ve Sosyal Bilimler ProgramlarıEA
569Yönetim Bilimleri ProgramlarıEA
570Otel YöneticiliğiEA
571Biyoenformatik ve GenetikSAY
572Sanat ve Kültür YönetimiSÖZ
573Eser KorumaTYT
574GeoteknikTYT
575Endüstri Ürünleri Tasarımı (Önlisans)TYT
576Raylı Sistemler Makine TeknolojisiTYT
577İlahiyat (Önlisans)TYT
578Sağlık Turizmi İşletmeciliğiTYT
579Fındık EksperliğiTYT
580Elektrikli Cihaz TeknolojisiTYT
581Çim Alan Tesisi ve YönetimiTYT
582Çini Sanatı ve TasarımıTYT
583Yapı Tesisat TeknolojisiTYT
584Gürcü Dili ve EdebiyatıDİL
585Rus Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiDİL
586Kültür ve İletişim BilimleriSÖZ
587Moleküler BiyoteknolojiDİL
588Malzeme Bilimi ve TeknolojileriSAY
589Boşnak Dili ve EdebiyatıDİL
590Arnavut Dili ve EdebiyatıDİL
591Hayvansal Üretim ve TeknolojileriSAY
592Kürt Dili ve EdebiyatıSÖZ
593Zaza Dili ve EdebiyatıSÖZ
594Yapı RessamlığıTYT
595Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkilerEA
596İletişimSÖZ
597İslam BilimleriSÖZ
598Kültürel Miras ve TurizmTYT
599Azerbaycan Türkçesi ve EdebiyatıSÖZ
600Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TeknolojisiTYT
601Et ve Ürünleri TeknolojisiTYT
602Yağ EndüstrisiTYT
603İslam ve Din BilimleriSÖZ
604Çay Tarımı ve İşleme TeknolojisiTYT
605İnsan ve Toplum BilimleriEA
606Şarap Üretim TeknolojisiTYT
607Felsefe Grubu ÖğretmenliğiEA
608İbrani Dili ve EdebiyatıDİL
609Ermeni Dili ve EdebiyatıDİL
610Nüfus ve VatandaşlıkTYT
611Üretimde Kalite KontrolTYT
612DökümTYT
613Eşit Ağırlıklı ProgramlarEA
614Tapu KadastroEA
615Dini İlimlerSÖZ
616Yer Bilimleri Mühendisliği ProgramlarıSAY
617Web Tasarımı ve KodlamaTYT
618Yeni Medya ve Gazetecilik (Önlisans)TYT
619TarımTYT
620Ev İdaresiTYT
621Sahne ve Gösteri Sanatları TeknolojisiTYT
622Biyokimya (Önlisans)TYT
623Denizci SağlığıTYT
624Astronomi ve AstrofizikSAY
625Tütün EksperliğiSAY
626MüzecilikEA
627Rus Dili ve ÖğretmenliğiDİL
628Süryani Dili ve EdebiyatıSÖZ
629İngiliz ve Rus Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik)DİL
630Rus ve İngiliz Dilleri ve Edebiyatları (Öğretmenlik)DİL
631Azerbaycan Dili ve EdebiyatıSÖZ
632Bahçe ve Tarla BitkileriSAY
633Azerbaycan Dili ÖğretmenliğiSÖZ
634Azerbaycan Dili ve Edebiyatı ÖğretmenliğiSÖZ
635TürkolojiSÖZ
636Kazak Dili ve EdebiyatıSÖZ
Üniversite isimleri
1Adana Bilim ve Teknoloji ÜniversitesiDevletAdana
2Çukurova ÜniversitesiDevletAdana
3Adıyaman ÜniversitesiDevletAdıyaman
4Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar
5Afyon Kocatepe ÜniversitesiDevletAfyonkarahisar
6Ağrı İbrahim Çeçen ÜniversitesiDevletAğrı
7Amasya ÜniversitesiDevletAmasya
8Ankara Hacı Bayram Veli ÜniversitesiDevletAnkara
9Ankara Sosyal Bilimler ÜniversitesiDevletAnkara
10Ankara ÜniversitesiDevletAnkara
11Ankara Yıldırım Beyazıt ÜniversitesiDevletAnkara
12Atılım ÜniversitesiVakıfAnkara
13Başkent Üniversitesi VakıfAnkara
14Çankaya ÜniversitesiVakıfAnkara
15Gazi ÜniversitesiDevletAnkara
16Hacettepe ÜniversitesiDevletAnkara
17İhsan Doğramacı Bilkent ÜniversitesiVakıfAnkara
18Lokman Hekim ÜniversitesiVakıfAnkara
19Orta Doğu Teknik ÜniversitesiDevletAnkara
20TED ÜniversitesiVakıfAnkara
21TOBB Ekonomi ve Teknoloji ÜniversitesiVakıfAnkara
22Türk Hava Kurumu ÜniversitesiVakıfAnkara
23Ufuk ÜniversitesiVakıfAnkara
24Yüksek İhtisas ÜniversitesiVakıfAnkara
25Akdeniz ÜniversitesiDevletAntalya
26Alanya Alaaddin Keykubat ÜniversitesiDevletAntalya
27Alanya Hamdullah Eminpaşa ÜniversitesiVakıfAntalya
28Antalya Akev ÜniversitesiVakıfAntalya
29Antalya Bilim ÜniversitesiVakıfAntalya
30Artvin Çoruh ÜniversitesiDevletArtvin
31Adnan Menderes ÜniversitesiDevletAydın
32Balıkesir ÜniversitesiDevletBalıkesir
33Bandırma Onyedi Eylül ÜniversitesiDevletBalıkesir
34Bilecik Şeyh Edebali ÜniversitesiDevletBilecik
35Bingöl ÜniversitesiDevletBingöl
36Bitlis Eren ÜniversitesiDevletBitlis
37Abant İzzet Baysal ÜniversitesiDevletBolu
38Mehmet Akif Ersoy ÜniversitesiDevletBurdur
39Bursa Teknik ÜniversitesiDevletBursa
40Faruk Saraç Tasarım Meslek YüksekokuluVakıfBursa
41Uludağ ÜniversitesiDevletBursa
42Çanakkale Onsekiz Mart ÜniversitesiDevletÇanakkale
43Çankırı Karatekin ÜniversitesiDevletÇankırı
44Hitit ÜniversitesiDevletÇorum
45Pamukkale ÜniversitesiDevletDenizli
46Dicle ÜniversitesiDevletDiyarbakır
47Trakya ÜniversitesiDevletEdirne
48Fırat ÜniversitesiDevletElazığ
49Erzincan ÜniversitesiDevletErzincan
50Atatürk ÜniversitesiDevletErzurum
51Erzurum Teknik ÜniversitesiDevletErzurum
52Anadolu ÜniversitesiDevletEskişehir
53Eskişehir Osmangazi ÜniversitesiDevletEskişehir
54Eskişehir Teknik ÜniversitesiDevletEskişehir
55Gaziantep ÜniversitesiDevletGaziantep
56Hasan Kalyoncu ÜniversitesiVakıfGaziantep
57Sanko ÜniversitesiVakıfGaziantep
58Giresun ÜniversitesiDevletGiresun
59Gümüşhane ÜniversitesiDevletGümüşhane
60Hakkari ÜniversitesiDevletHakkari
61İskenderun Teknik ÜniversitesiDevletHatay
62Mustafa Kemal ÜniversitesiDevletHatay
63Isparta Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletIsparta
64Süleyman Demirel ÜniversitesiDevletIsparta
65Çağ ÜniversitesiVakıfMersin
66Mersin ÜniversitesiDevletMersin
67Tarsus ÜniversitesiDevletMersin
68Toros ÜniversitesiVakıfMersin
69Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar ÜniversitesiVakıfİstanbul
70Altınbaş ÜniversitesiVakıfİstanbul
71Ataşehir Adıgüzel Meslek YüksekokuluVakıfİstanbul
72Avrupa Meslek YüksekokuluVakıfİstanbul
73Bahçeşehir ÜniversitesiVakıfİstanbul
74Beykent ÜniversitesiVakıfİstanbul
75Beykoz ÜniversitesiVakıfİstanbul
76Bezm-i Âlem Vakıf ÜniversitesiVakıfİstanbul
77Biruni ÜniversitesiVakıfİstanbul
78Boğaziçi ÜniversitesiDevletİstanbul
79Doğuş ÜniversitesiVakıfİstanbul
80Fatih Sultan Mehmet Vakıf ÜniversitesiVakıfİstanbul
81Galatasaray ÜniversitesiDevletİstanbul
82Haliç ÜniversitesiVakıfİstanbul
83İbn Haldun ÜniversitesiVakıfİstanbul
84Işık ÜniversitesiVakıfİstanbul
85İstanbul 29 Mayıs ÜniversitesiVakıfİstanbul
86İstanbul Arel ÜniversitesiVakıfİstanbul
87İstanbul Aydın ÜniversitesiVakıfİstanbul
88İstanbul Ayvansaray ÜniversitesiVakıfİstanbul
89İstanbul Bilgi ÜniversitesiVakıfİstanbul
90İstanbul Bilim ÜniversitesiVakıfİstanbul
91İstanbul Esenyurt ÜniversitesiVakıfİstanbul
92İstanbul Gedik ÜniversitesiVakıfİstanbul
93İstanbul Gelişim ÜniversitesiVakıfİstanbul
94İstanbul Kent ÜniversitesiVakıfİstanbul
95İstanbul Kültür ÜniversitesiVakıfİstanbul
96İstanbul Medeniyet ÜniversitesiDevletİstanbul
97İstanbul Medipol ÜniversitesiVakıfİstanbul
98İstanbul Rumeli ÜniversitesiVakıfİstanbul
99İstanbul Sabahattin Zaim ÜniversitesiVakıfİstanbul
100İstanbul Şehir ÜniversitesiVakıfİstanbul
101İstanbul Şişli Meslek YüksekokuluVakıfİstanbul
102İstanbul Teknik ÜniversitesiDevletİstanbul
103İstanbul Ticaret ÜniversitesiVakıfİstanbul
104İstanbul ÜniversitesiDevletİstanbul
105İstanbul Üniversitesi - CerrahpaşaDevletİstanbul
106İstanbul Yeni Yüzyıl ÜniversitesiVakıfİstanbul
107İstinye ÜniversitesiVakıfİstanbul
108Kadir Has ÜniversitesiVakıfİstanbul
109Koç ÜniversitesiVakıfİstanbul
110Maltepe ÜniversitesiVakıfİstanbul
111Marmara ÜniversitesiDevletİstanbul
112MEF ÜniversitesiVakıfİstanbul
113Mimar Sinan Güzel Sanatlar ÜniversitesiDevletİstanbul
114Nişantaşı ÜniversitesiVakıfİstanbul
115Okan ÜniversitesiVakıfİstanbul
116Özyeğin ÜniversitesiVakıfİstanbul
117Piri Reis ÜniversitesiVakıfİstanbul
118Sabancı ÜniversitesiVakıfİstanbul
119Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletİstanbul
120Türk-Alman ÜniversitesiDevletİstanbul
121Üsküdar ÜniversitesiVakıfİstanbul
122Yeditepe ÜniversitesiVakıfİstanbul
123Yıldız Teknik ÜniversitesiDevletİstanbul
124Dokuz Eylül ÜniversitesiDevletİzmir
125Ege ÜniversitesiDevletİzmir
126İzmir Bakırçay ÜniversitesiDevletİzmir
127İzmir Demokrasi ÜniversitesiDevletİzmir
128İzmir Ekonomi ÜniversitesiVakıfİzmir
129İzmir Katip Çelebi ÜniversitesiDevletİzmir
130İzmir Kavram Meslek YüksekokuluVakıfİzmir
131İzmir Yüksek Teknoloji EnstitüsüDevletİzmir
132Yaşar ÜniversitesiVakıfİzmir
133Kafkas ÜniversitesiDevletKars
134Kastamonu ÜniversitesiDevletKastamonu
135Abdullah Gül ÜniversitesiDevletKayseri
136Erciyes ÜniversitesiDevletKayseri
137Kayseri ÜniversitesiDevletKayseri
138Nuh Naci Yazgan ÜniversitesiVakıfKayseri
139Kırklareli ÜniversitesiDevletKırklareli
140Ahi Evran ÜniversitesiDevletKırşehir
141Gebze Teknik ÜniversitesiDevletKocaeli
142Kocaeli ÜniversitesiDevletKocaeli
143Konya Gıda ve Tarım ÜniversitesiVakıfKonya
144Konya Teknik ÜniversitesiDevletKonya
145KTO Karatay ÜniversitesiVakıfKonya
146Necmettin Erbakan ÜniversitesiDevletKonya
147Selçuk ÜniversitesiDevletKonya
148Dumlupınar ÜniversitesiDevletKütahya
149Kütahya Sağlık Bilimleri ÜniversitesiDevletKütahya
150İnönü ÜniversitesiDevletMalatya
151Malatya Turgut Özal ÜniversitesiDevletMalatya
152Manisa Celal Bayar ÜniversitesiDevletManisa
153Kahramanmaraş İstiklal ÜniversitesiDevletKahramanmaraş
154Kahramanmaraş Sütçü İmam ÜniversitesiDevletKahramanmaraş
155Mardin Artuklu ÜniversitesiDevletMardin
156Muğla Sıtkı Koçman ÜniversitesiDevletMuğla
157Muş Alparslan ÜniversitesiDevletMuş
158Kapadokya ÜniversitesiVakıfNevşehir
159Nevşehir Hacı Bektaş Veli ÜniversitesiDevletNevşehir
160Niğde Ömer Halisdemir ÜniversitesiDevletNiğde
161Ordu ÜniversitesiDevletOrdu
162Recep Tayyip Erdoğan ÜniversitesiDevletRize
163Sakarya ÜniversitesiDevletSakarya
164Sakarya Uygulamalı Bilimler ÜniversitesiDevletSakarya
165Ondokuz Mayıs ÜniversitesiDevletSamsun
166Samsun ÜniversitesiDevletSamsun
167Siirt ÜniversitesiDevletSiirt
168Sinop ÜniversitesiDevletSinop
169Cumhuriyet ÜniversitesiDevletSivas
170Namık Kemal ÜniversitesiDevletTekirdağ
171Gaziosmanpaşa ÜniversitesiDevletTokat
172Avrasya ÜniversitesiVakıfTrabzon
173Karadeniz Teknik ÜniversitesiDevletTrabzon
174Trabzon ÜniversitesiDevletTrabzon
175Munzur ÜniversitesiDevletTunceli
176Harran ÜniversitesiDevletŞanlıurfa
177Uşak ÜniversitesiDevletUşak
178Van Yüzüncü Yıl ÜniversitesiDevletVan
179Bozok ÜniversitesiDevletYozgat
180Bülent Ecevit ÜniversitesiDevletZonguldak
181Aksaray ÜniversitesiDevletAksaray
182Bayburt ÜniversitesiDevletBayburt
183Karamanoğlu Mehmetbey ÜniversitesiDevletKaraman
184Kırıkkale ÜniversitesiDevletKırıkkale
185Batman ÜniversitesiDevletBatman
186Şırnak ÜniversitesiDevletŞırnak
187Bartın ÜniversitesiDevletBartın
188Ardahan ÜniversitesiDevletArdahan
189Iğdır ÜniversitesiDevletIğdır
190Yalova ÜniversitesiDevletYalova
191Karabük ÜniversitesiDevletKarabük
192Kilis 7 Aralık ÜniversitesiDevletKilis
193Osmaniye Korkut Ata ÜniversitesiDevletOsmaniye
194Düzce ÜniversitesiDevletDüzce
195Azerbaycan Devlet Pedagoji ÜniversitesiYabancıAzerbaycan - Bakü
196Azerbaycan Diller ÜniversitesiYabancıAzerbaycan - Bakü
197Azerbaycan Mimarlık ve İnşaat ÜniversitesiYabancıAzerbaycan - Bakü
198Azerbaycan Tıp ÜniversitesiYabancıAzerbaycan - Bakü
199Bakü Devlet ÜniversitesiYabancıAzerbaycan - Bakü
200Bakü Slavyan ÜniversitesiYabancıAzerbaycan - Bakü
201Odlar Yurdu ÜniversitesiYabancıAzerbaycan - Bakü
202Nahcivan Devlet ÜniversitesiYabancıAzerbaycan - Nahcivan
203Sumgayıt Devlet ÜniversitesiYabancıAzerbaycan - Sumgayıt
204Uluslararası Saraybosna ÜniversitesiYabancıBosna-Hersek - Saraybosna
205Ada Kent ÜniversitesiKKTCKKTC - Gazimağusa
206Doğu Akdeniz ÜniversitesiKKTCKKTC - Gazimağusa
207Girne Amerikan ÜniversitesiKKTCKKTC - Girne
208Girne ÜniversitesiKKTCKKTC - Girne
209Kıbrıs İlim ÜniversitesiKKTCKKTC - Girne
210Uluslararası Final ÜniversitesiKKTCKKTC - Girne
211Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri ÜniversitesiKKTCKKTC - Güzelyurt
212Lefke Avrupa ÜniversitesiKKTCKKTC - Lefke
213Kıbrıs Amerikan ÜniversitesiKKTCKKTC - Lefkoşa
214Kıbrıs Sosyal Bilimler ÜniversitesiKKTCKKTC - Lefkoşa
215Uluslararası Kıbrıs ÜniversitesiKKTCKKTC - Lefkoşa
216Yakın Doğu ÜniversitesiKKTCKKTC - Lefkoşa
217Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak ÜniversitesiYabancıKazakistan - Türkistan
Kırgızistan- Türkiye Manas ÜniversitesiYabancıKırgızistan - Bişkek
Uluslararası Balkan ÜniversitesiYabancıMakedonya - Üsküp
Komrat Devlet ÜniversitesiYabancıMoldova - Komrat