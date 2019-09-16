Üniversite öğrencisinden anlamlı sergi

Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Onur Baday, hayvan sevgisini aşılamak için Van’da sergi açtı.

Edremit ilçesine bağlı Süphan Mahallesi Aile Destek Merkezinde açılan sergide; filden akrebe, örümcekten yılana birçok hayvanın taştan heykelini yapan Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Resim İş Öğretmenliği Bölümü son sınıf öğrencisi Onur Baday, hayvan sevgisini aşılamak için böyle bir proje gerçekleştirdiğini söyledi. Açtığı serginin önemine değinen Baday, “Hayvan sevgisini topluma güzel bir şekilde anlatmak için böyle bir proje hazırladım” dedi.

Sergide özellikle yabani hayvanları ele alan Baday, “Bu işe başladığım zaman zararlı hayvanları ele aldım. Aslında onlar zararlı değil. Her canlının bir savunma gücü, bir savunma yeteneği vardır. Bir hayvan bir tehlike hissettiği zaman savunmaya geçer ve her zaman kendini korumaya başlar. Örneğin akrep, örümcek veya yılana dokunmadığımız sürece hiçbir zaman bize zarar gelmeyecektir. Çünkü bunlar doğanın dostları. Bunlar doğaya ayrı bir renk katıyor. Onun için bu projeyi sundum. İnşallah herkes sesimi duyar ve hiç kimse doğa dostu olan bu canlılara zarar vermez” ifadelerini kullandı.

Serginin iki gün açık kalacağını dile getiren Baday, ileriki zamanlarda daha farklı projelerle çalışmalarını devam ettireceğini söyledi. Hiçbir kurumdan destek almadan kendi imkanlarıyla böyle bir sergiyi açtığını da sözlerine ekleyen Baday, “Birçok kuruma gittim ancak kimse destek çıkmadı. Sadece Edremit Kaymakamı yer konusunda bana destek çıktı. Ben bu anlamda yer konusunda bana destek çıkan Edremit Kaymakamı Muhammet Fuat Türkman ve Süphan Mahallesi Aile Destek Merkezi yetkililerine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Sergiyi gezen öğrenciler ise, hayvanların sevilmesi gerektiğini ifade ederek, insanların hayvanlara zarar vermeleri yerine onları sevmeleri ve korumalarını istediler.