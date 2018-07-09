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Üniversite öğrencilerinin ürettiği yerli araç Avrupa'da birinci oldu

İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Shell Eco Marathon Avrupa 2018 yarışmasında Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu öğrencileri tarafından üretilen yerli araç birinci oldu.

09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:01
Üniversite öğrencilerinin ürettiği yerli araç Avrupa'da birinci oldu

Uludağ Üniversitesi'nden yapılan açıklamaya göre, gençlerin kendilerinin tasarlayıp ürettikleri enerji tasarruflu araçlarla, en az enerjiyle en uzun mesafeyi kat etmek için yarıştıkları inovasyon yarışması Shell Eco Marathon, İngiltere'nin başkenti Londra'da yapıldı.

UMAKİT öğrencilerinin tasarlayıp ürettiği ve "Barbaros" adını verdiği hidrojen enerjili araç, 1 metreküp hidrojen gazıyla 182,6 kilometre gitme başarısı göstererek Avrupa şampiyonluğu elde etti.
BİR YIL BOYUNCA YOĞUN EMEK SARF EDİLDİ

Araştırma Görevlisi Mert Ali Özel'in yanı sıra Makine ve Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümü öğrencileri Alperen Kaya, Seçkin Çakır, Ebubekir Pınar, İsmet Berkay Kabatepe, Furkan Avcı, Batuhan Temiz, Turgut Can Şahin, Aslıhan Pamuk, Furkan Onat, Tuğba Hacıoğlu ve Selim Şenocak'tan oluşan ekip, 1 yıl boyunca süren yoğun çalışmalar sonucunda, aracın yerli motorunu, motor sürücü devresini, 1,3 kilogram ağırlığındaki karbon fiber jantı, inovatif soğutma sistemi, aktif ve pasif güvenlik sistemlerini tasarlayarak üretti.

Takım kaptanı Alperen Kaya, dünyanın sayılı üniversitelerinin katıldığı yarışmada, Türkiye'yi ve üniversitelerini şampiyon olarak temsil ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Her bir ekip üyesi arkadaşımın yoğun çalışmalarının ve vakitlerinden ettikleri fedakarlığın karşılığını yarışta birinci olarak aldık. Üniversitemizin, sponsorlarımızın ve rektör hocamız Prof. Dr. Yusuf Ulcay'ın desteği bizlerin en büyük dayanağı oldu. Tasarladığımız yerli araçla, okulumuzu en iyi şekilde temsil etmenin gururuyla gelecek sene inovasyona sahip ürünlerimizin sayısını ve aracımızın verimliliğini daha da geliştirmeyi hedefliyoruz."

Haber Tarihi: 09 Temmuz 2018 Pazartesi 16:01
  1. Uludağ Üniversitesi
  2. Shell Eco Marathon
  3. Uludağ Üniversitesi Makine Topluluğu öğrencileri

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