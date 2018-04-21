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Üniversite öğrencilerinden takdir toplayan davranış

Konya'nın Beyşehir ilçesinde iki üniversite öğrencisi, bir banka şubesinin önünde buldukları bin 800 lirayı zabıta ekiplerine teslim etti.

21 Nisan 2018 Cumartesi 14:40
Üniversite öğrencilerinden takdir toplayan davranış

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Beyşehir Ali Akkanat Meslek Yüksekokulu'nda öğrenim gören Halil Göksel (21) ve arkadaşı Deniz Tursun (23), ödevlerini yapmak için ilçe merkezineki internet kafeye giderken, bir banka şubesi önünde yerde duran kağıt paraları fark etti.

Parayı alarak sayan öğrenciler, bin 800 liranın sahibini aramaya başladı ancak bir sonuca ulaşamadı.

Bunun üzerine parayı Beyşehir Belediyesi Zabıta noktasına götüren öğrenciler, parayı sahibine ulaştırması için görevlilere teslim etti.

Zabıta görevlileri, örnek bir davranış sergileyen öğrencileri, bu duyarlılığından dolayı kutlayıp teşekkür etti.

"YAPTIĞIMIZ İŞ BİR İNSANLIK GÖREVİ"

Parayı bulan öğrencilerden Halil Göksel, gazetecilere yaptığı açıklamada, arkadaşıyla aynı okulda öğrenim gördüğünü anlattı.

Parayı bulduktan sonra zabıtaya teslim ettiklerini dile getiren Göksel, "Düşüren kişi, parasını büyük bir ihtimalle bankadan yeni çekmiş. Üzülmüştür tabii. Sonra, 'benim de param kaybolabilir, düşürebilirim' diye düşündüm. Bulduğumuz parayı, hiç düşünmeden arkadaşımla birlikte zabıta ekiplerine getirip, teslim ettik. Yaptığımız iş bir insanlık görevi. Ailemiz bize bunları öğretti." ifadelerini kullandı.

Diğer öğrenci Deniz Tursun ise İstanbul'dan Beyşehir'e okumak için geldiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Burada öğrenciyim. Arkadaşımla internet kafeye giderken bir banka şubesi önünde yerde bin 800 lira ve banka dekontu bulduk. Parayı düşürenin, emekli, yaşlı bir insan olduğunu tahmin ediyoruz. Büyük ihtimalle emekli ve yaşlıdır. Şu anda da üzülüyordur zaten. İnşallah sahibi bulunur. Bizi ailemiz böyle yetiştirdi, o yüzden olması gerektiği gibi getirip sahibinin bulunması için görevlilere teslim ettik parayı."

Haber Tarihi: 21 Nisan 2018 Cumartesi 14:40
  1. İstanbul
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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