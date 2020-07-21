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Eğitim

Üniversite kontenjanları son dakika YÖK lisans kontenjanları

YKS sonuçları son dakika haberi bekleyen milyonlarca aday, bir yandan üniversite taban puanları, başarı sıralamalarını merak ederken diğer yandan da üniversite kontenjanlarını araştırıyordu Son dakika haberine göre, YÖK, üniversite lisans programlara ilişkin kontenjanları açıkladı. İşte 2020 YKS kontenjanları devlet, vakıf üniversiteleri ve açık öğretim kontenjanları.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 13:01:00 - 2020-07-21 13:20:46
Üniversite kontenjanları son dakika YÖK lisans kontenjanları

Son dakika haberler... Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) üniversitelerin örgün eğitim programları için 835 bin 383 kontenjan belirlendi. Tıp programında belirlenen kontenjan 16 bin 448, mühendislikte 71 bin 244, hukuk programlarında ise 16 bin 327 oldu. 

Yapılan değerlendirmeler ve rasyonel planlamalarla diğer bazı programlar için belirlenen örgün öğretim kontenjanları ise şöyledir:

Ziraat-Tarım ve Doğa Bilimleri fakültelerinin mühendislik dışı programlarının kontenjanı 6 bin 467.

Mimarlık programlarının kontenjanı 7 bin 985.

Mühendislik programlarının kontenjanı 71 bin 244.

Temel Bilimlerde kontenjan 10 bin 622.

İlahiyat-İslami İlimler Fakültelerinde kontenjan 19 bin 353.

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