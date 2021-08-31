Elektronik üniversite kayıtları ne zaman? Elektronik üniversite kayıtları nasıl yapılır? 2021 YKS yerleştirme sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Üniversite yerleştirme sonuçlarıyla bir programa kayıt hakkı kazanan adaylar belirtilen tarihler arasında üniversite kayıtlarını yapabilecek. Adaylar üniversite kayıtlarını yüz yüze yapabileceği gibi elektronik ortamda da yapabilecek. Peki 2021 üniversite kayıtları ne zaman yapılacak? 2021 üniversite kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıt için gerekli evraklar, üniversite elektronik kayıtlar için istenen belgeler neler? İşte detaylar.

ÖSYM 5-20 Ağustos tarihleri arasında yapılan 2021 YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı. YKS yerleştirme sonuçları sonrası SYM tarafından herhangi bir programa yerleştirilen adaylar üniversite tercihlerinde bulunabilecek.

Üniversite kayıtları yüz yüze ne zaman yapılacak?

YKS sonuçlarına göre kayıt hakkı kazanan öğrenciler 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında kayıtlarını yüz yüze yapacak.

Elektronik üniversite kayıtları ne zaman 2021?

Elektronik üniversite kayıtları için kayıt tarihileri de açıklandı. Buna göre, üniversitelerde elektronik kayıtlar 4-8 Eylül tarihleri arasında yapılacak.

Elektronik kayıt nasıl yapılacak?

Üniversitelerde elektronik kayıt veya bir diğer ismiyle e-kayıt, bir üniversite programına yerleşen öğrencilerin e-devlet sistemi üzerinden ön kaydını yaptırması anlamına geliyor. Üniversite adayları e-devlet sistemine T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yapıp kayıt işlemlerini tamamlayabilirler. Üniversite elektronik kayıt için tıklayın

Üniversite kayıt belgeleri 2021

YKS 2021 elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır. Bir yükseköğretim programına kayıt hakkı kazanan ancak, ortaöğretim kurumlarından mezun olamayarak bütünleme veya tek ders sınava girecek adayların da belirlenen tarihlerde yükseköğretim kurumlarına geçici kayıtları yapılacaktır. Bu adayların mezun olduklarına ilişkin belgelerini, 31 Aralık 2021 tarihine kadar yükseköğretim kurumuna ibraz etmeleri halinde asıl kayıtları yapılacaktır. Bu tarihe kadar mezun olduklarını belgelemeyenlerin geçici kayıtları silinecek ve bu durumda olup belirlenen tarihlerde geçici kayıtlarını yaptırmayan adayların kayıtları yapılmayacaktır.

2021 üniversite kayıt belgeleri neler?

Üniversite kayıtları için istenen belgeler neler? 2021 üniversite kayıt belgeleri şunlardır:

a) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

b) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi

okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

c) 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

d) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

e) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı suretleri

YKS ile bir yükseköğretim programına yerleşen yükümlülerin askerlik durumları, üniversiteler tarafından http://kamu.turkiye.gov.tr internet adresinde görülebilecektir. Adayların askerlikle ilgili sorunları için askerlik şubelerine, kredi konusunda ayrıntılı bilgi için de üniversite rektörlüklerine veya Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğüne başvurmaları gerekmektedir.

Yükseköğretim programlarına yerleşen adayların yerleştirme sonuçları (engel bilgileri de dâhil), Yükseköğretim Kurulu Başkanlığına (YÖK) ÖSYM tarafından elektronik ortamda iletilecektir.

Üniversite kayıtları nasıl yapılacak?

Adayların kayıt için bizzat başvurmaları (elektronik kayıt hariç) gerekmektedir. Posta ile kayıt yapılmaz.

b) Kayıt için istenen belgelerin onaysız sureti veya fotokopisi kabul edilmez.

c) Belgeler eksik ise kayıt yapılmaz.

d) Belirtilen tarihler arasında kaydını yaptırmayan aday herhangi bir hak iddia edemez.

e) Yükseköğretim kurumları, kayıt yaptıracak adaylardan sağlık kurulu raporu isteyebilir.

f) Üniversiteler, gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kayıt yaptıran adaylar hakkında gerekli yasal işlemleri yapmaya yetkilidir

Üniversite elektronik kayıtlar ne zaman yapılacak?

Elektronik kayıt işlemi 2021-2022 öğretim dönemi için ÖSYM’den temin edilecek yerleşen verisi içerisindeki öğrencileri kapsayacaktır. ÖSYM yerleşen verisine YÖKSİS üzerinden erişilebilecektir.

4. Elektronik kayıt 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.

5. Elektronik kayda, özel yetenek programları ile yükseköğretim kurumlarınca elektronik kaydı uygun görülmeyen programlar (sağlık raporu isteyen programlar gibi) dâhil edilmeyecektir. Sağlık raporu vb. istenen programlara yerleşen öğrencilerin 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında istenen belgeler ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

6. Yerleşen adaylar e-devlet şifreleri ile https://www.turkiye.gov.tr adresine giriş yaparak Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir. ÖSYM 2021 YKS tercih kılavuzu için tıklayın