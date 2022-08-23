Üniversite kayıt için gerekli belgeler neler? Üniversite kayıt tarihleri 2022: Son gün ne zaman? Üniversite e kayıt

Üniversiteye yerleşen öğrencilerin kayıt işlemleri için tarihler açıklandı. Milyonlarca öğrenci kayıt işlemlerini belirlenen tarihlerde gerçekleştirecek. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt için gereken belgeleri eksiksiz şekilde tamamlaması gerekiyor.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak?

Üniversite kayıtları için ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre;

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 22 – 26 Ağustos 2022 tarihleri arasında, elektronik kayıtlar ise 22 – 24 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıt için adayların yerleştikleri yükseköğretim programının bağlı bulunduğu üniversiteye, belirtilen süre içerisinde başvurmaları gerekmektedir. Elektronik kayıt yapan adaylar, üniversiteleri tarafından duyurulan belgelere ve tarihe göre işlem yapacaklardır.

Üniversite e kayıt nasıl yapılır?

Üniversiteye yerleşen adaylar https://www.turkiye.gov.tr adresine e-devlet şifreleriyle giriş yaparak “Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı” bölümünden kayıt işlemleri yapabileceklerdir.

Üniversite kayıt için hangi belgeler gereklidir?

1) Adayın mezun olduğu ortaöğretim kurumundan aldığı diplomanın aslı veya onaylı örneği ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi

2) Yükseköğretim kurumlarına kayıt işlemlerinde öğrencinin YÖKSİS veri tabanında başka bir yükseköğretim kurumunda kayıtlı olduğunun tespit edilmesi halinde aynı düzeyde örgün bir programa kayıt yaptırmaması halinde ortaöğretim diplomasının aslı olmadan da kaydı yapılarak daha önce kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumundan bu bilgi teyit edilecektir.

3) Aday ek puandan yararlanarak yerleştirilmiş ancak alanı diplomasında veya mezuniyet belgesinde belirtilmemişse, hangi okul ve alandan mezun olduğunu gösterir resmî belge (METEM programlarından mezun olanların diplomalarında okul adı olarak, diplomayı düzenleyen merkezin adı yazılmaktadır.)

4) Yükseköğretim kurumları tarafından talep edilmesi durumunda 12 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf

5) Katkı payının/öğretim ücretinin ödenmesi ile ilgili belge

6) Kayıttan önce belirlenip üniversite tarafından ilan edilecek diğer belgelerin aslı veya üniversite onaylı kopyaları