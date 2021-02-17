Üniversite kayıt dondurma şartları nelerdir? Kayıt dondurma süresi ne kadardır? kayıt dondurma evrakları neler?

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin yapılan yazılı açıklamada, “Sağlık Bakanlığınca dönem ortasında konuya ilişkin tekrar bir değerlendirme yapılacağının göz önünde bulundurulması; salgın endişesi veya barınma dolayısıyla eğitimlere devam etmek istemeyen öğrencilerin kayıt dondurma haklarından yararlandırılması; küresel salgın döneminde öğrenci motivasyonu üzerinde de yoğunlaşmanın önemli olması hasebiyle rehberlik hizmetlerine ağırlık verilmesi hususları, bütün devlet ve vakıf yükseköğretim kurumlarımıza bugün bir resmi yazı ile bildirilmiş ve 2020-2021 eğitim ve öğretim yılı bahar dönemine ilişkin alınacak kararlarda Yükseköğretim Kurulunca yükseköğretim kurumlarına tanınmış inisiyatifler çerçevesinde Sağlık Bakanlığının görüşlerinin dikkate alınması hususunda gereğinin yapılması istenmiştir." denildi.

Üniversitelerde kayıt dondurma nasıl yapılır?

Üniversitelerde kayıt dondurma nedir? Zorunlu nedenlerden dolayı veya eğitimini başka bir eğitim kurumunda izlemek amacıyla bir öğrenci üniversiteden uzaklaşmak isteyebilir. Böyle bir durumda öğrenciler kayıt dondurabilir. Öğrenci bir veya birkaç yarıyıl süre ile kayıt dondurmak için bir dilekçe yazmalıdır.

Koronavirüs salgını nedeniyle önlisans, lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenim gören öğrenciler, talep etmeleri halinde 2020-2021 Eğitim Öğretim yılı bahar döneminde kayıtlarını dondurabilecek. Kayıt dondurulan süre, azami süreden sayılmayacak. Lisansüstü eğitimde tez aşamasında olan öğrencilerin tez döneminde öğretimlerine uzaktan devam edebilmelerine ya da kayıt dondurma işleminden yararlanıp yararlanamayacaklarına, tez danışmanın görüşü alınarak üniversite yönetim kurulunca karar verilecek. Bu süreçte tez döneminde olup azami süresi biten öğrenciler için eğitime ara verilen süre kadar ilave süre verilecek.

Üniversite kayıt dondurma şartları neler?

Tez teslim, savunma ve yeterlik sınav tarihlerinin belirlenmesinde salgının etki süreci ve öğrencinin şartları dikkate alınacak. Tez savunma ve yeterlik sınavları, “denetlenebilir ortam ve şartlarda gerçekleştirilmesi ve kayıt altına alınması şartıyla" dijital imkanlar ile yapılabileceği gibi öğrenciler, bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabilecek. YÖK yetkilileri, tez öğrencilerinin savunma ve yeterlik sınavlarının dijital imkanlar ile yapılmasında video konferans ve diğer canlı bağlantı teknolojilerinin kullanılabileceğini belirtti. Bununla birlikte öğrencilerin bu konuda erteleme ve kayıt dondurma imkanından da yararlanılabileceğine karar verildi.

Üniversite kayıt dondurma en fazla kaç yıl?

Öğrenciye verilen öğrenimine ara verme izinlerinin toplamın normal öğrenim süresinin yarısını aşamaz. Yani önlisans öğrencileri için en fazla 2 yarıyıl, lisans öğrencileri için ise en fazla 4 yarıyıl süre ile kayıt dondurulabilir. İzinli olunan dönem öğretim süresinden sayılmamaktadır.