Üniversite kaydı olan AUZEF okuyabilir mi? AUZEF okurken yeniden başka bir programa kayıt yapılır mı?

AUZEF kayıt yenileme 2021 tarihi 31 Ağustos - 03 Eylül 2021, AUZEF üstten ders alma tarihleri 13 Eylül - 17 Eylül 2021, AUZEF YKS kayıt tarihi elektronik (E-Devlet) Kayıt İşlemleri 4-8 Eylül 2021 ve Fakülte Kayıt İşlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak.

AUZEF okurken yeniden başka bir programa kayıt yapılır mı?

AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ ne göre “Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa fakültedeki mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekir. AUZEF'e kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa fakültedeki önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılır. Bu durumdaki öğrencinin önceki kayıtlarına ilişkin hakları sona erer. Yeniden kayıt olacak öğrencilerin kayıt şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.