  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Fenerbahçe'de bir ayrılık daha!
Göztepe'de Atan sesleri
Başakşehir'den Antalya'ya gidiyor
Dirar, Kasımpaşa yolunda
Eğitim Üniversite kaydı olan AUZEF okuyabilir mi? AUZEF okurken yeniden başka bir programa kayıt yapılır mı?
Eğitim

Üniversite kaydı olan AUZEF okuyabilir mi? AUZEF okurken yeniden başka bir programa kayıt yapılır mı?

Başka bir üniversitede okuyan AUZEF okur mu? Bir üniversitede kaydı olan AUZEF kaydı yapabilir mi? AUZEF'te öğrenciyken yeniden başka bir programa da kayıt yaptırabilir miyim? soruları 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına göre, AUZEF kayıt hakkı kazanan adaylar tarafından merak ediliyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 16:28:00 -
Üniversite kaydı olan AUZEF okuyabilir mi? AUZEF okurken yeniden başka bir programa kayıt yapılır mı?

AUZEF kayıt yenileme 2021 tarihi 31 Ağustos - 03 Eylül 2021, AUZEF üstten ders alma tarihleri 13 Eylül - 17 Eylül 2021, AUZEF YKS kayıt tarihi elektronik (E-Devlet) Kayıt İşlemleri 4-8 Eylül 2021 ve Fakülte Kayıt İşlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. 

AUZEF okurken yeniden başka bir programa kayıt yapılır mı?

AUZEF Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’ ne göre “Fakülteye kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa fakültedeki mevcut kayıtlarını sildirmeleri gerekir. AUZEF'e kayıt yaptıracak öğrencilerin varsa fakültedeki önceki kayıtlarını sildirmeleri gerekir. Önceki kayıtlarını sildirmeden, yeni kayıt yaptıran öğrencilerin eski kayıtları hangi yarıyılda veya sınıfta olursa olsun silinir ve yeni kayıtları geçerli sayılır. Bu durumdaki öğrencinin önceki kayıtlarına ilişkin hakları sona erer. Yeniden kayıt olacak öğrencilerin kayıt şartlarını yerine getirmesi gerekmektedir.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay