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Eğitim

Üniversite ikinci öğretim ücretleri ne kadar?

Milyonlarca üniversite adayı genç 27-28 Haziran’da 2020 YKS TYT AYT sınavına girdi. YKS sınav sonuçlarına göre üniversite tercihinde bulunacak adaylar bir yandan üniversite taban puanları, başarı sıralamalarını merak ederken diğer yandan da ikinci öğretim ve uzaktan eğitim ücretlerini araştırıyor. Gelen son dakika haberine göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için uzaktan ve ikinci öğretim ücretleri belli oldu. Peki uzaktan eğitimde ücret alınıyor mu? Yurt dışı eğitim ücreti tutarı ne kadar?

Yeniakit Publisher
2020-07-20 08:01:00 - 2020-07-20 08:02:42
Üniversite ikinci öğretim ücretleri ne kadar?

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Yükseköğretim Kurumlarında Cari Hizmet Maliyetlerine Öğrenci Katkısı Olarak Alınacak Katkı Payları ve Öğrenim Ücretlerinin Tespitine Dair Karar"ın yürürlüğe konulmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararda, yükseköğretim kurumlarının cari hizmet maliyetlerine birinci öğretim ile açık öğretimde devlet ve öğrenci tarafından yapılacak katkı payı tutarları ile ikinci ve uzaktan öğretim öğrencilerinin öğrenim ücreti tutarları açıklandı. Buna göre, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, öğrenci katkı payı alınmayacak. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları devlet tarafından karşılanacak. Bu kapsamda, 2020-2021 eğitim-öğretim yılında devlet tarafından karşılanacak öğrenci katkı payı tutarları yüzde 20 artırımlı olarak ödenecek.

Engelli öğrencilerden katkı payı alınacak mı?

Engelli öğrencilerden birinci öğretim ve açık öğretim programlarına devam eden veya yeni kayıt yaptıran öğrencilerden program süresi ve kayıtlı olunan program sayısı sınırlaması olmaksızın öğrenci katkı payı alınmayacak.

Engelli olduğu halde 2020-2021 eğitim-öğretim yılına ilişkin kayıt yaptırma veya kayıt yenileme sırasında engelli olduğuna dair raporu ibraz edemeyen öğrencilere, ilgili belgeyi ibraz ettiği tarihte, bu eğitim-öğretim yılına ait ödemiş oldukları öğrenim ücretlerinden engellilik oranı kadar yapılacak indirim tutarı veya öğrenci katkı payı tutarı ret ve iadeler kaleminden iade edilecek.

Uzaktan eğitimde ücret alınıyor mu?

Öğrencilerden, yeni kayıt ve kayıt yenileme sırasında katkı payı ve öğrenim ücreti dışında, açık öğretim ve uzaktan öğretim materyal ücreti hariç, her ne ad altında olursa olsun ücret alınmayacak.

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