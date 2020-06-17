Üniversite Hastanesinde “Kontrollü Sosyal Hayat” dönemi

19) tedbirleri kapsamında izolasyon odaklı yeni bir döneme girildi.

Randevu sistemi esas alınarak poliklinik ve cerrahi müdahalelerin yeniden başlaması ile birlikte hasta ve çalışan güvenliğini korumak amaçlı Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde yeni düzenlemeler yapıldı. Araştırma Uygulama Hastanesi’nin Dr. Talat Bahçebaşı binası girişine konulan termal kamera ile bina içerisine giriş-çıkış yapan tüm vatandaşların vücut sıcaklığı ölçülüyor. Hastalar ile temassız işlem için danışma ve hasta kayıt birimleri önüne bir metre mesafe oluşturmak için şerit çekerek ve bariyerler yerleştirilerek bekleme alanları sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yeniden düzenlenirken, muayene odaları girişlerinde ise dezenfektanlar kullanılıyor.

Salgına karşı yeni hayat tarzını hastanenin tüm alanlarına yaymaya çalıştıklarını ifade eden Düzce Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Öner Abidin Balbay, hastaneye gelen vatandaşların hastane içerisinde belirlenen kurallara uymasının çok önemli olduğunu ifade etti.

Randevusuz hasta kabul edilmediğinin altını çizen Başhekim Prof. Dr. Balbay, “Vatandaşlarımızdan hastanemize gelmeden önce internetten ya da hastanemizin 0 850 259 81 81 numaralı telefon hattından mutlaka randevu almaları, randevu saatinden 15 dakika önce hastanede bulunmaları, yoğunluk oluşturulmaması için randevu saatinden çok önceki saatlerde hastaneye gelmemelerini rica ediyoruz. Salgının bulaş riskini en aza indirmek için hastaneye gelirken ve hastane içerisinde maskelerinin takılı olması çok önemli. Bunun yanı sıra vatandaşlarımızdan hastanede bulundukları süre içerisinde sosyal mesafeye dikkat etmelerini istiyoruz. Kendileri ve çalışanlarımızın sağlığı açısından hastalarımızın muayene olacakları poliklinikler haricinde hastane içerisinde dolaşmamaları gerekmektedir. Belirlenen bu kurallara uymaları, hastanemizde görevli personellerimizin uyarılarına riayet etmeleri, gerekmedikçe yanlarında refakatçi getirmemeleri bu zorlu süreci hep birlikte atlatmamıza yardımcı olacaktır. Tüm vatandaşlarımıza anlayışları için şimdiden teşekkür ederim” diye konuştu.