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Eğitim Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme
Eğitim

Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ile Hazine ve Maliye Bakanlığı üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personelinin hakları için harekete geçti.

Yeniakit Publisher
2022-08-24 19:11:00 -
Üniversite hastanelerinde çalışan sağlık personeline ek ödeme

YÖK Başkanı Erol Özvar "Yükseköğretim kurumlarına bağlı faaliyet gösteren kamu hastanelerinde çalışan sağlık personelinin herhangi bir hak kaybına uğramaması ve özlük haklarında gerekli iyileştirmelerin yapılması için Yükseköğretim Kurulumuz, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile iş birliği hâlinde bir yasal mevzuat çalışması başlatmıştır." dedi.

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