Üniversite elektronik kayıt tarihi 2021 Üniversiteye kayıtları ne zaman 2021? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak?

2021 üniversite kayıtları ne zaman? ÖSYM, 26-27 Haziran tarihlerinde yapılan 2021 YKS sonuçlarını açıklamasından sonra milyonlarca aday 2021 YKS tercihlerini 5-20 Ağustos tarihleri arasında yaptı. YKS tercih sürecinin sona ermesinden sonra gözler 2021 YKS yerleştirme sonuçlarına çevrildi. ÖSYM 2021 YKS yerleştirme sonuçlarını açıkladı.

ÖSYM 2021 üniversite tercih sonuçlarını açıklamasından sonra bu kez de herhangi bir bölüme yerleşemeyen adaylar ek yerleştirme başvurusunda bulunacak. Peki 2021 üniversite ek yerleştirme ne zaman? Üniversiteye ek yerleştirmeler ne zaman başlayacak? Üniversiteye kayıtları ne zaman 2021? Üniversite kayıtları ne zaman başlayacak? İşte üniversite elektronik kastı tarihine ilişkin detaylar.

ÖSYM 2021 YKS tercih ve yerleştirme sonuçlarını internet (https://sonuc.osym.gov.tr) üzerinden açıklayacak. YKS yerleştirme sonuçları sonrası adaylar bu kez de ek yerleştirme başvurusu yaparak üniversitelerin ilgili bölümlerine başvuruda bulunacak.

Üniversite kayıtları ne zaman yapılacak 2021?

YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 6-10 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-8 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

Üniversite ek yerleştirme ne zaman? 2021 üniversite ek yerleştirme nasıl yapılacak?

Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM’ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.

Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme için başvuramayacaktır.

2021 YKS ek yerleştirme ücreti ne kadar?

Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır. 2021 YKS ek yerleştirme tercih ücreti 25,00 TL olacaktır.

2021 YKS AYT ek yerleştirme puanı kaç? 2021 TYT YKS ek yerleştirme baraj puanı kaç?

2021 YKS ek yerleştirme TYT AYT bara puanı kaç? 2021 YKS ek yerleştirme baraj puanı kaç olacağına ilişkin soruya Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklık getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yükseköğretim Kurulumuz, 2021 YKS tercih sürecinde merkezi ve ek yerleştirmeye ilave bir ek yerleştirme yapılmasını kararlaştırmıştır. Bu ilave ek yerleştirmede baraj puanı TYT’de 140, AYT ve YDT'de 170 olarak uygulanacaktır. Yapılan bu önemli değişiklikle birlikte üniversite tercih sürecinin tüm kardeşlerimiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Cumhur İttifakı olarak gençlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.