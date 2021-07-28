Üniversite bile bitiremeyen Fatih Altaylı, dünyanın en başarılı 100 doktoru arasına giren profesörü hakaretlerle hedef aldı!

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28 Şubat'ın sivil ayağı olarak bilinen, o dönemde Müslümanları ve başörtülü kızları hedef alan adeta 28 Şubatçı darbecilere 'şarlatanlık' yapan, iki lafından birinde 'ııığ' demesi nedeniyle vatandaşlar tarafından itici bulunan, her konuda bilgisi olmadan fikir beyan etmesi nedeniyle kamuoyunda "herbokolog" olarak tanınan, iki üniversiteyi bile bitiremeden bırakan Fatih Altaylı, 2011 yılında International Biographical Center tarafından En Başarılı 100 Sağlık Profesyoneli (Top 100 Health Professionals-2011) ödülünü alan Prof. Dr. Serhat Fındık'ı hakaret ederek hedef aldı. Fatih Altaylı'nın hakaretleri sosyal medyada da tepki çekti.

TV'de canlı yayına çıktı ve bilimsel gerekçelerini anlattı

TGRT Haber'deki Bilmediklerinizi adlı programa çıkan ve 6 ayda aşı yapılamayacağını ve her fazın bellirli bir sürede gözlemlenmesi gerektiğini bilimsel gerekçeleriyle anlatan Prof. Dr. Serhat Fındık, özellikle mRNA aşılarının DNA'ların bölgesine girdiğini belirtti. Fındık, normal bir aşının 5-6 yılda hazırlanabileceğini, bu süre zarfında insanlar üzerindeki yan tesirleri gözlemlenmesi gerektiğini belirtti. Ayrıca Fındık, kendi hastalarına aşıyı tavsiye etmediğini ve hiçbir hastasının da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmediğini aktardı.

Bengi Başer karşısına çıkamayınca üniversite bitiremeyen Fatih Altaylı atladı

"Aşı olmayanlara eğitim verilmesin" diyecek kadar faşizan söylemlerin sahibi Prof. Dr. Bengi Başer'in sözkonusu programda Prof. Dr. Serhat Fındık'ın karşısına çıkamayınca, iki üniversite bile bitiremeyen Fatih Altaylı 'cahil cesareti' ile 'operasyon'a atladı.

Programda katılan Fındık'ın bu sözleri, iki üniversiteyi bitiremeden bırakan Fatih Altaylı'yı rahatsız etti.

Prof. Dr. Serhat Fındık'a hakaret ederek hedef alan Fatih Altaylı, "Araştırmacının ve adının başında bir de profesör unvanı olan iki konuğun söyledikleri akıl alır gibi değil." ifadeleriyle bilimsel gerekçelere karşı çıktı.

"'Hastalık yok' dedi" yalanını ileri sürdü

Prof. Serhat Fındık'ın aşıların henüz ruhsat almadığını ve faz-3 aşamasını geçmediğini belirtmesinin yanında "hastalık yok" dediği yalanını da aynı cümleye yapıştıran Altaylı, "Corona için aşı diye yapılan şeyler aşı değil, bu kadar kısa sürede aşı üretmek mümkün değil, zaten böyle bir hastalık da yok, bunların hepsi yalan, teşhis metotları yalan gibi bir sürü birbiriyle çelişen, tutarsız görüşü peş peşe sıralıyorlar." ifadesiyle şark kurnazlığı yaptı.

"Aşı yok diyor" deyip zihniyet ikizi TTB'ye şikayet etti

Tüm faz çalışmalarının geçmediği ve ruhsat alınmadığı için aşı diye sunulanların "aşı adayı" olduğunu söyleyen Prof. Dr. Fındık'ı hedef alan Fatih Altaylı, "Israrla “Aşı yok” diyor, "Bu kadar çabuk aşı geliştirilemez, yalan bu aşı” diyor. Yetmiyor. Giderek gaza geliyor ve “Ortada bir pandemi yok. Bu bir plandemi” diye ilerliyor." ifadelerini kullandı.

Kimsenin her konuda fikir beyan etmesi nedeniyle hesap sormamasından cesaret alan Fatih Altaylı, hızını alamadan Fındık'ı Türk Tabipler Birliği'ne şikayet etti.

Fikir beyan etmek yerine faşist yüzünü bir kez daha gösteren Altaylı, "Diğerlerini geçtim, Sağlık Bakanlığı ve yüzlerce üyesini bu hastalığa “şehit” veren Türk Tabipler Birliği bu “Doktor” adı altında kötülük saçan Serhat Fındık ve benzerleri hakkında ne yapmayı planlıyor? Böylesine sorumsuzca edilen cümlelerin, iddiaların bir karşılığı, bir yaptırımı olmayacak mı! Hekimlik kisvesine arkasına sığınarak insanları ölümle sonuçlanabilecek bir maceraya teşvik etmenin bir bedeli yok mu!" sözleriyle TTB'yi kışkırtmaya çalıştı.

"Namusu maaşı kadar olan gazeteci"

Birçok hastasını tedavi ettiğini açıklayan Prof. Serhat Fındık'a hadsizce seslenen 'lise mezunu' Altaylı, "Bu hastalıkla mücadelede canını veren, onlarca saygın hekime hiçbir saygınız ve vefanız olmadığı aşikar." ifadelerini kullandı.

Patronu Turgay Ciner'in maden ocağında toprak altında kalan 11 emekçi vatandaşımızı görmezden gelen, patronu Ciner'in hukuksuzluklarını görmezden gelen Fatih Altaylı, "Eğer bir liralık adamlığınız var ise, inanmadığınız pandemi süresince bir hastanenin COVID servisinde maske takmaksızın gönüllü olarak çalışırsınız. Bunu yaparsanız size haklı olmasanız bile saygı duyarım.Ama bunu yapmazsanız benim gözümde bir “şarlatan” olursunuz. Bu yolla ünlü olup, para götürmeye çalışan pek çok şarlatandan biri." sözleriyle hakaretlerini sürdürdü.

Turgay Ciner'i görmezden gelirken hak hukuk adalet dağıttığını iddia eden Altaylı'nın bu sözleri Sedat Peker'in "Namusu maaşı kadar olan gazeteciler" sözünü hatırlattı.

Sevda Türküsev'i de hedef aldı

İsim vermeden Sevda Türküsev'i de hedef alan Altaylı, kendisinin lise mezunu olduğunu unutarak "Tekstilci, yaşam koçu sunucu" ifadeleriyle küçümsemeye çalıştı.

2 üniversite bitiremedi ama programının adına "bilim" koyunca kendisini prof sanıyor

"Bilim" kelimesini programının adını verince kendisini "ordinaryus" sanan Altaylı'nın 2 üniversiteyi bile bitiremediği ortaya çıktı.

En Başarılı 100 Sağlık Profesyoneli (Top 100 Health Professionals-2011) ve 21. yüzyılın Akil Kişileri (Great Minds of 21st Century) ödüllerini Prof. Dr. Serhat Fındık'a küçümseyecek ve hakaret edebilecek kadar ileri giden Fatih Altaylı'nın Boğaziçi Üniversitesi İdari Bilimler Fakültesi ve Basın Yayın Yüksekokulu'nu bitiremediğini gizlemesi dikkat çekiyor.

Prof. Dr. Serhat Fındık kimdir?

Prof. Dr. Serhat Fındık, 8 Mart 1969 tarihinde Kocaeli'de doğmuştur. Lisans öncesi öğrenimlerinin ardından Hacettepe Üniversitesi (İngilizce) Tıp Fakültesi'nde başladığı tıp eğitimini başarıyla tamamlayarak tıp doktoru unvanı almıştır. İhtisasını ise, 1993 - 1997 yılları arasında yine aynı fakültede tamamlayarak göğüs hastalıkları uzmanı olmuştur.

Mezuniyetinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Amerika Birleşik Devletleri'nde Chicago ve Nashville'de hasta kabulü yapmış, 2004 yılında American College Of Chest Physicians'ta yüksek yararlılık göstermesi nedeniyle 'Fellow' unvanı almıştır.

2005 Yılında ''Doçent Doktor'' 2012 yılında ''Profesör Doktor'' unvanlarının sahibi olmuştur.

Prof. Dr. Serhat Fındık, 2011 Yılında International Biographical Center tarafından En Başarılı 100 Sağlık Profesyoneli (Top 100 Health Professionals-2011) ödülünü ve American Biographical Instute tarafından 21. yüzyılın Akil Kişileri (Great Minds of 21st Century) ödülünü almış, 2013 yılında American College of Chest Physicians tarafından Küresel Yönetici (Global Governor) seçilmiştir. Göğüs Hastalıkları, Alerji, Uyku Tıbbı ve Yoğun Bakım ile ilgili tüm konu ve hastalıklar üzerinde yurt içi ve yurt dışı birçok çalışmalarda bulunmuştur.