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Eğitim Üniversite başvuruları ne zaman?
Eğitim

Üniversite başvuruları ne zaman?

Üniversitelere çeşitli unvanlarda akademisyen alımı devam ediyor. Sekiz üniversitenin 142 akademisyen alımına ilişkin ilanlar, Resmi Gazete'de yayımlandı. Son olarak Trabzon Üniversitesine 25 akademisyen alınacağını duyurdu. İşte üniversite akademik personel alımı için detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-01-06 21:16:00 -
Üniversite başvuruları ne zaman?

Trabzon Üniversitesi İlahiyat Fakültesinde 4, Fatih Eğitim Fakültesi ile Devlet Konservatuvarında 2'şer, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ile Spor Bilimleri fakültelerinde birer doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Üniversite alımları

Trabzon Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesinde 4, Fatih Eğitim Fakültesi ile Devlet Konservatuvarında 2'şer, Şalpazarı Meslek Yüksekokulu, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler ile Spor Bilimleri fakültelerinde birer doktor öğretim üyesi görevlendirilecek.

Güzel Sanatlar Fakültesi ile Tonya Meslek Yüksekokuluna 2'şer, Devlet Konservatuvarı ile Rektörlük örgütü bünyesindeki Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi, Bilgi İşlem Daire Başkanlığı, Teknoloji Transferi ve Proje Yönetimi Uygulama ve Araştırma Merkezi ile İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğüne birer öğretim görevlisi atanacak.

Ayrıca, İlahiyat Fakültesine 2, Spor Bilimleri ile Hukuk fakültelerine de birer araştırma görevlisi alınacak.

Kadrolara başvurular, 13 Ocak'a kadar yapılabilecek.

Üniversite başvuruları detayları için tıklayın

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