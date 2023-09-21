Üniversite adaylarına müjde! Yapay zekâ desteği ile hazırlanan “Raunt” ve “Hızlıgo” halk kütüphanelerinde ücretsiz

Öğrencilerin okuma hızlarını artırarak hayal ettikleri üniversiteye hazırlanmaları için konforlu bir çalışma ortamı sunan halk kütüphaneleri bu iki ücretsiz uygulama ile adayların üniversite yolculuklarını kolaylaştıracak. HIZLIGO ise akademisyenlerden öğrencilere herkesin destekçisi olacak.

“Konforlu Bir Çalışma Ortamı Sunan Kütüphanelerimize Bekliyoruz”

Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk kütüphanelerinde hizmete sunulan uygulamaları Bakan Ersoy’da sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, üniversite adaylarını, lise öğrencilerini ve okuma hızlarını geliştirmek isteyen herkesi kütüphanelere davet ettiği paylaşımında şunları kaydetti:



“Sevgili gençler, size güzel bir haberim var... Okul ve sınav başarınızı artıracak iki uygulamayı halk kütüphanelerimizde ücretsiz olarak sizinle buluşturuyoruz.

RAUNT

HIZLIGO

Kişiye özel üniversite hazırlık çözümü olan #RAUNT akıllı çalışma sistemi size yapay zekâ destekli kişiye özel çalışma programı sunacak.

HIZLIGO ile de okuma hızınızı iki kata kadar artırabileceksiniz.

Üniversite hayallerine ulaşmak isteyen YKS adayı gençlerimizi...

Okuma hızlarını artırarak zamandan tasarruf etmek isteyenleri...

Derslerinde başarılı olmak isteyen lise öğrencilerimizi...

Konforlu bir çalışma ortamı sunan kütüphanelerimize bekliyoruz.”

Üniversiteye Yapay Zekâ Desteğiyle Hazırlanın

Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesindeki halk kütüphanelerinde ücretsiz olarak hizmete sunulacak olan RAUNT, öğrencilere yapay zekâ destekli kişiye özel akıllı çalışma programı sunacak.

Üniversite adaylarının istedikleri bölümlere ulaşmaları yolunda önemli bir çalışma platformu olan RAUNT’a üye olan lise öğrencileri de ders ve sınav başarılarını arttırmak için halk kütüphanelerinde bu uygulamaya ücretsiz olarak erişecek.



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Okuma Hızınız 2 Kat Artsın

Okuma hızını artıran, dikkat ve konsantrasyonu geliştiren HIZLIGO yine halk kütüphanelerinde herkese ücretsiz hizmet verecek.

Günde 15-20 dakikalık düzenli çalışmayla haftalar içerisinde okuma hızını iki kata kadar artırarak zamandan tasarruf ettiren HIZLIGO'dan tüm öğretim seviyelerindeki öğrencilerin yanı sıra akademisyenler, profesyoneller ve genel okuyucular da yararlanacak.

Halk kütüphanelerinde erişime açılacak olan RAUNT’a kullanıcılar www.raunt.com/halk-kutuphanesi, HIZLIGO’ya da www.vitaminegitim.com/ortaokul/halk-kutuphanesi.jsp adresi üzerinden öncelikle kayıt yaptıracak.

Kayıt sonrasında da Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı halk kütüphanelerinin internet ağlarına bağlanılarak sadece kütüphane içerisinde bu iki üründen ücretsiz olarak yararlanılabilecek.