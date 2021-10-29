United'de yer yerinden oynayacak!

Manchester United'da Ole Gunnar Solskjaer'in görevine son verilmesi an meselesiyken, Norveçli menajerin alternatifleri için bomba bir iddia gündeme geldi.Manchester United'a tekrar geri dönerek taraftarların sevgilisi olan Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun takımın başına geçeceği iddia edildi.

Ligde üst üste alınan kötü sonuçların ardından Ole Gunnar Solskjaer'in koltuğu ciddi anlamda tehlikede. Kırmızı Şeytanlar son 4 maçtan 1 puan çıkarabildi. Ancak Liverpool'a karşı Old Trafford'da alınan 5-0'lık ağır yenilgi okları Solskjaer'e çevirdi.

Premier Lig'de Tottenham ile karşılaşacak Manchester United'da bu kritik maç Ole Gunnar Solskjaer'in sonunu getirebilir. İngiliz basını çoktan Solskjaer'in alternatiflerini yazmaya başladı. Ancak en çarpıcı ihtimal İspanyol basınından geldi.

Sport gazetesi, Solskjaer'in görevden alınması durumunda yerine Cristiano Ronaldo'nun geçebileceğini iddia etti.

36 yaşındaki Portekizli yıldızın bugüne kadar dünyanın en önemli teknik direktörleriyle birlikte çalıştığına vurgu yapılarak tecrübelerinden söz edildi.

Antonio Conte'den olumsuz yanıt alan Manchester United yöneticilerinin Cristiano Ronaldo'ya böyle bir teklif sunmasının sürpriz olmayacağı vurgulandı.

Cristiano Ronaldo ikinci Manchester United kariyerinde şu ana kadar 8 maça çıktı ve 6 gol kaydetti. Premier Lig'de 5 maçta 3 gole imza atan yıldız futbolcu Şampiyonlar Ligi'nde ise 3 maçta 3 kez rakip fileleri sarstı.