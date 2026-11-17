United Airlines’ta sistem kesintisi uçakların kalkışını aksattı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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ABD’li hava yolu şirketi United Airlines, kalkışları etkileyen geniş çaplı bir sistem kesintisi yaşandığını duyurdu. Şirket, ekiplerinin sistemleri yeniden devreye almak için çalıştığını bildirdi.
United Airlines, uçakları kalkış yapamayan yolcuların X’teki paylaşımlarına verdiği yanıtlarda aksaklığı doğruladı ve yolculardan özür diledi. Şirket, kesintiye ilişkin güncellemelerin X hesabından, uçuş durumunun ise mobil uygulamadan takip edilebileceğini belirtti.
Şirket paylaşımında, "Yaşanan aksaklıktan dolayı içtenlikle özür dileriz. Geniş çaplı bir sistem kesintisi yaşandığının farkındayız, ekiplerimiz sistemleri en kısa sürede yeniden çalışır hale getirmek için yoğun bir şekilde gayret gösteriyor. Bu süreçteki sabrınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
United Airlines, güncel bilgilerin X'ten, uçuş durumunun da şirketin mobil uygulaması üzerinden kontrol edilebileceğini kaydetti.
Geçen hafta uçuşlar 4 saatten fazla durmuştu
United Airlines'ın yaşadığı sistem sorununun ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) geçen hafta aldığı, dört saatten fazla süren uçuşları durdurma kararının ardından gerçekleşmesi dikkati çekti.
FAA, 13 Kasım'da hava trafik kontrol merkezlerini etkileyen bir iletişim sorunu nedeniyle ülke genelindeki tüm havalimanlarında uçuşları durdurma kararı almıştı.
Ulaştırma Bakanı Sean Duffy daha sonra düzenlediği basın toplantısında, kararın kaldırıldığını ve hava sahasını yeniden açtıklarını duyurmuştu.
Bu kısıtlama, binlerce uçuşun gecikmesine veya iptaline yol açmıştı.