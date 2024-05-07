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Spor Union Berlin, teknik direktör Nenad Bjelica'yı gönderdi! 9 mağlubiyet aldı
Spor

Union Berlin, teknik direktör Nenad Bjelica'yı gönderdi! 9 mağlubiyet aldı

Yeniakit Publisher
2024-05-07 16:53:00 - 2024-05-07 16:53:58
Union Berlin, teknik direktör Nenad Bjelica'yı gönderdi! 9 mağlubiyet aldı

Bundesliga ekibi Union Berlin, teknik direktör Nenad Bjelica’nın görevine son verdi.

Bundesliga ekibi Union Berlin, teknik direktör Nenad Bjelica’nın görevine son verdi.Sezona Trabzonspor’da başlayan ancak buradan da gönderilen Hırvat çalıştırıcı Union’da çıktığı 22 maçta 24 puan toplayabildi.

Union Berlin, Nenad Bjelica ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'dan ayrıldıktan sonra Union Berlin'in başına geçen Hırvat teknik adam, Bundesliga'da çıktığı 20 maçta 6 galibiyet - 5 beraberlik ve 9 mağlubiyet aldı.

Union Berlin, bitime iki hafta kala topladığı 30 puanla ateş hattının bir basamak üzerinde 15. sırada yer alıyor.
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