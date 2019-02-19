0553 313 94 23

Ünilig curling müsabakaları, Erzurum'da başladı

19 Şubat 2019 Salı 14:07
Ünilig curling müsabakaları, Erzurum'da başladı

ERZURUM (AA) - Üniversiteler Ligi (Ünilig) curling müsabakaları, Erzurum'da başladı.

Erzurum Curling Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 6'şar erkek ve kadın üniversite takımlarından 120 sporcu katılıyor.

Organizasyon 21 Şubat Perşembe günü yapılacak yarı final ve final maçlarının ardından kupa ve madalya töreniyle sonra erecek.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Uzmanı ve Ünilig curling branşı sorumlusu Dilek Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünilig kapsamında Erzurum'da curling müsabakalarının beşincisini düzenlediklerini belirterek, "Sporcularımız ilk maçlarına çıkıp, mücadeleye başladı. Yoğun sürecek 2 günlük programın ardından organizasyonun son gününde yarı final ve finale çıkan takımlar maçlarını tamamlayacak." ifadelerini kullandı.

Atatürk Üniversitesi sporcularından Uğur Büyücü de müsabakaların çekişmeli geçtiğini anlatarak, "Maçlar güzel geçiyor. Sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum." diye konuştu.

Sporculardan Ufuk Teber ise curling branşını çok sevdiğini ifade ederek, müsabakaların zevkli geçtiğini ve müsabaka sonrası birincilik kazanmayı hedeflediklerini belirtti.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 14:07
  1. Curling branşı sorumlusu Dilek Öztürk
  2. curling müsabakaları
  3. Erzurum
  4. Kış sporu oyunları
  5. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sancaktepe’ye kadın eli değecek
    1. Sancaktepe’ye kadın eli değecek
    2. Alev alan otomobil itfaiye ekiplerince..
    3. Kuşadası’nda villaya uyuşturucu..
    4. ANALİZ - Devrimin sekizinci yıl..
    5. AP'den ABD ile ticaret anlaşması..
    6. Tepebaşı Belediye Başkanı Ataç mahalle..
    7. Hamza Yerlikaya: "İmkanları, bütün..
    8. Futbolda devrim gibi karar! Elle..
    9. Millet İttifakı adayı Özdemir’den oda..
    10. Eylem hazırlığındayken yakalanan..
    11. AK Parti Avcılar Belediye Başkan Adayı..
    12. Rusya duyurdu: ABD yeni bir devlet..
    13. Koyulhisar’da müzik atölyesi sınıfı..
    14. Başka Çolakbayrakdar, "Çocuklarımızı..
    15. Başkan Görmez’e teşekkür belgesi
    16. Dünya şokta! Savaş jetleri havada..
    17. Karate Türkiye Şampiyonası’ndan 3..
    18. BBDSO'dan "Beethoven Eroica" konseri
    19. Emekli emniyet müdürüne FETÖ’den 7.5..
    20. (Özel haber) Fatih Aksoy’un hedefi..
    21. Hakkari, “Türkiye Adventure19” fuarına..
    22. OECD'nin Çevresel Performans İnceleme..
    23. Kaliforniya’da gondolda mahsur kalan..
    24. "Bayrakla Birleşen Şehitlerimiz"..
    25. Kartalkaya'da kayak keyfi bahara kadar..
    26. Palancıoğlu Mimarsinan’da proje..
    27. Cem İşçiler, kahkaha fırtınası..
    28. Yol vermedi diye copla dövdüler
    29. "Amatör branşlara katkılarımız artacak"
    30. Yozgat Lisesi, şeref madalyası istiyor
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şok liste ortaya çıktı! Mansur Yavaş seçilirse 20 bin CHP'li işe alınacak
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Şırnak'ta önemli gelişme! AK Parti'yi destekleme kararı aldılar
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Bin Selman talimat verdi: Hepsini serbest bırakın
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    Fırsatçıların oyunu ellerinde patladı!
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü
    En güvenilir medya isimleri listesi güldürdü

    Günün Karikatürü

    19 Şubat 2019
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    İşte Müslüman Erdoğan ile firavun Sisi’nin ordusu arasındaki fark!
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü
    Rusya ve Çin'e soğuk duş! S-400'ler zarar gördü