Ünilig curling müsabakaları, Erzurum'da başladı

ERZURUM (AA) - Üniversiteler Ligi (Ünilig) curling müsabakaları, Erzurum'da başladı. Erzurum Curling Salonu'nda gerçekleştirilen organizasyona, 6'şar erkek ve kadın üniversite takımlarından 120 sporcu katılıyor. Organizasyon 21 Şubat Perşembe günü yapılacak yarı final ve final maçlarının ardından kupa ve madalya töreniyle sonra erecek. Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Uzmanı ve Ünilig curling branşı sorumlusu Dilek Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ünilig kapsamında Erzurum'da curling müsabakalarının beşincisini düzenlediklerini belirterek, "Sporcularımız ilk maçlarına çıkıp, mücadeleye başladı. Yoğun sürecek 2 günlük programın ardından organizasyonun son gününde yarı final ve finale çıkan takımlar maçlarını tamamlayacak." ifadelerini kullandı. Atatürk Üniversitesi sporcularından Uğur Büyücü de müsabakaların çekişmeli geçtiğini anlatarak, "Maçlar güzel geçiyor. Sporcu arkadaşlarıma başarılar diliyorum." diye konuştu. Sporculardan Ufuk Teber ise curling branşını çok sevdiğini ifade ederek, müsabakaların zevkli geçtiğini ve müsabaka sonrası birincilik kazanmayı hedeflediklerini belirtti.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.