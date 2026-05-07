İsrail eski Türk topraklarında durmadan köy satın alıyor!
Soykırımcı israilli “yatırımcılar”, Güney Kıbrıs’taki Trozena köyünün yaklaşık %70’ini satın alarak bölgedeki arazilerin ve yapıların büyük bölümünün kontrolünü ele geçirdi.
Güney Kıbrıs'ta Trozena köyüne soykırımcı israilli yatırımcılar tarafından giriş yasağı getirildiği yönündeki iddialar gündem olurken, Arsos, Trozena ve Gerovasa Köyleri Muhtarı Yannis Yannaki suçlamaları yalanladı.
israilli bir yatırımcının köyde apartmanlar, kamp alanları ve hayvan çiftlikleri kuracağı, ayrıca vatandaşların bölgeye girişinin engellendiği açıklanmıştı.
POLITIS radyosuna konuşan muhtar Yannaki, köyün yıllar önce devletin altyapı yatırımı yapmaması nedeniyle tamamen terk edildiğini söyledi. Elektrik, su ve güvenli yol bulunmaması nedeniyle halkın bölgeyi boşalttığını belirten Yannaki, son sakinlerin 1980 yılında ayrıldığını ifade etti.
Yannaki, köye girişin yasaklandığı yönündeki iddiaların da gerçeği yansıtmadığını savundu.
Bölgede güvenlik görevlisi bulunmadığını ifade eden muhtar, yalnızca inşaat alanlarına giren kişilerin güvenlik gerekçesiyle uzaklaştırılmış olabileceğini söyledi.
Trozena’nın Natura koruma alanı içinde bulunduğunu belirten muhtar, buna rağmen çevre yasalarına uygun şekilde yatırım yapılabildiğini ifade etti.
Projeler kapsamında eski yapıların restore edileceğini söyleyen Yannaki, bölgede, kamp alanları ve çiftlik kurulmasının planlandığını söyledi.
