Kruvaziyer gemisinde hanta virüsü alarmı: Vaka sayısı yükseliyor

Laboratuvar sonuçları riskin boyutunu ortaya koyuyor

DSÖ Yeşil Burun Adaları Temsilcisi Anne Lindstrand, gemiyle bağlantılı sekiz şüpheli vakadan beşinde Andes virüsünün kesinleştiğini açıkladı. Lindstrand, bu sayının oldukça yüksek bir oran olduğuna dikkat çekerken, tahliye edilen üçüncü bir hastadan alınan numunelerin incelemesinin sürdüğünü belirtti.

Güney Afrika'da temaslı takibi sürüyor

Güney Afrikalı sağlık yetkilileri, virüsün yayılma riskine karşı geniş çaplı bir operasyon başlattı.

Enfekte yolcularla temas etmiş olabileceği değerlendirilen uçak personeli, sağlık çalışanları ve liman görevlilerinden oluşan 62 kişilik bir liste hazırlandı.

Bu kişilerden 42'sine ulaşıldığı ve testlerin negatif çıktığı bildirilirken, yurt dışına çıkmış olabileceği düşünülen 20 kişi için çalışmalar devam ediyor.

Güney Afrika’da tedavi altına alınan yolculardan Hollanda vatandaşının hayatını kaybettiği, İngiliz vatandaşının ise tedavisinin sürdüğü teyit edildi.

İnsandan insana bulaşabilen tek tür: Andes suşu

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü, tespit edilen vakaların Andes suşu taşıdığını açıkladı. Bu türün en önemli özelliği, insandan insana bulaşabilen tek Hanta virüsü türü olması. Ancak uzmanlar, bu durumun oldukça nadir görüldüğünü ve yalnızca çok yakın temasla mümkün olabildiğini vurguluyor.

DSÖ: Genel risk hala düşük

DSÖ Salgın ve Pandemi Tehdit Yönetimi Direktörü Maria Van Kerkhove, virüsün halk sağlığı için oluşturduğu riskin düşük kalmaya devam ettiğini söyledi. Kerkhove, bulaş riskine dair şu detayları paylaştı:

"İnsandan insana bulaş için gerekli olan yakın temas, aynı kabini paylaşmak veya doğrudan tıbbi bakım vermek gibi durumları kapsıyor. Bu tablo, COVID-19 veya influenzadan tamamen farklı bir bulaş dinamiğine sahip."

Normal şartlarda kemirgenler aracılığıyla yayılan virüsün takibi için DSÖ; Saint Helena adasında gemiden ayrılan diğer yolcuların durumunu izlemek üzere ilgili ülkelerle koordineli çalışmaya devam ediyor.