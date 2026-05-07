Trump'tan İran'a yaptırım mesajı: Ya anlaşma ya bombardıman
Orta Doğu’da sular durulmazken, ABD Başkanı Donald Trump’tan bölgedeki dengeleri sarsacak kritik açıklamalar geldi. Tahran yönetimini sert bir dille uyaran Trump, bir yandan müzakere masasını işaret ederken diğer yandan askeri müdahale restini yineledi.
"Özgürlük Projesi" askıya alındı
Washington ile Tahran arasındaki gerilim, ABD'nin "Özgürlük Projesi"ni askıya aldığını duyurmasıyla yeni bir boyut kazandı. Trump, İran’ı sert ifadelerle tehdit etse de diplomatik bir çıkış yolu için kapıyı aralık bıraktı. İran basını ise bu hamleyi ABD'nin dış politikadaki bir "geri adımı" ve başarısızlığı olarak nitelendirerek Tahran'ın direncinin sonuç verdiğini öne sürdü.
Tek sayfalık mutabakat masada
Savaşın eşiğinden dönülmesini sağlayacak bir gelişme olarak, tarafların tek sayfalık bir mutabakat metni üzerinde anlaşmaya yakın olduğu iddia ediliyor. Trump, konuya ilişkin yaptığı son açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Anlaşma sağlanması halinde yaptırımlar sona erecek, aksi halde bombardıman devam edecek."
Hürmüz Boğazı ve küresel ekonomi risk altında
Hürmüz Boğazı’nda devam eden karşılıklı restleşmeler, küresel ekonomiyi de derinden sarsıyor. Bölgedeki "ateş çemberi" her geçen gün büyürken, her iki tarafın da sergilediği saldırgan tutum barışın önündeki en büyük engel olarak görülüyor. Uzmanlar, bu gerilimin sürmesi halinde dünya piyasalarının telafisi güç zararlar göreceği konusunda uyarıyor.