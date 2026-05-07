Petrol kayıpların bir kısmı geri aldı!

Petrol fiyatları, yatırımcıların Ortadoğu barış anlaşması olasılıklarını değerlendirmesiyle çarşamba günkü sert kayıpların ardından perşembe günü ilk işlemlerde yükseldi.

Brent ham petrol vadeli işlemleri TSİ 06:32 itibarıyla %0.8 artışla 102.04 dolar/varile yükseldi.

Brent fiyatı, Ortadoğu savaşının sona ermesine ilişkin iyimserlikle çarşamba günü %7'den fazla düşerek son iki haftanın en düşük seviyelerini görmüştü. Ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın Tahran ile yüz yüze görüşmeler için henüz çok erken olduğunu söylemesi ve üst düzey bir İranlı milletvekilinin ABD teklifini bir gerçeklikten ziyade temenni listesi olarak nitelendirmesinin ardından kayıpların bir kısmı geri alındı.

Nissan Securities Investment baş stratejisti Hiroyuki Kikukawa, barış müzakerelerinin en azından gelecek haftaki ABD ve Çin zirvesine kadar sürmesinin muhtemel olduğunu ancak sonrasına ilişkin görünümün belirsizliğini koruduğunu belirtti. Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in önümüzdeki hafta bir araya gelmesi planlanıyor. Kikukawa, ana senaryonun petrol fiyatlarının yüksek kalmaya devam edeceği yönünde olduğunu ekledi.

Barış anlaşmasına varılsa bile, Ortadoğu Körfezi'nden sevkiyatların yeniden başlaması ve küresel rafinerilere ulaşması haftalar alacağı için petrol arzının önümüzdeki haftalarda daha da daralması bekleniyor.