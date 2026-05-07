Gemiden çıkan virüs dünyaya yayılıyor!

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), kruvaziyer gemisiyle bağlantılı doğrulanmış “Hanta” virüsü vakalarının sayısının beşe yükseldiğini açıkladı. Enfekte kişiler arasında çarşamba günü tahliye edilen iki yolcunun da bulunduğu belirtildi. DSÖ daha önce üç doğrulanmış vaka ve beş şüpheli vaka bulunduğunu duyurmuştu.

DSÖ’nün Yeşil Burun Adaları temsilcisi Anne Lindstrand, telefon üzerinden verdiği demeçte, gemiden tahliye edilen üçüncü hastaya ait örneğin hâlâ incelendiğini söyledi.

Lindstrand, “Şu ana kadar bu tekneyle bağlantılı sekiz vakanın beşinde Andes virüsü laboratuvar testleriyle doğrulandı. Bu oldukça yüksek bir sayı” ifadelerini kullandı.

Sağlık yetkilileri, Güney Afrika’da enfekte yolcularla temas etmiş olabilecek onlarca kişiyi takip ediyor. Kruvaziyer gemisinden ayrılan iki yolcudan biri hayatını kaybederken, diğerinin hastanede tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Güney Afrikalı sağlık yetkilileri; uçak yolcuları, havaalanı çalışanları, sağlık personeli, hastane temizlik görevlileri ve liman giriş görevlileri dahil olmak üzere toplam 62 kişiyi riskli temaslı olarak belirledi.

Şimdiye kadar bu kişilerden 42’sine ulaşıldığı, hiçbirinde Hanta virüsüne rastlanmadığı açıklandı. Sağlık Bakanlığı’nın raporuna göre, hala aranan 20 kişiden bazılarının yurt dışına çıkmış olabileceği değerlendiriliyor.

DSÖ’nün Güney Afrika temsilcisi Sheinaz El Halabi de yaptığı açıklamada, ülkede doğrulanmış veya şüpheli Hanta vakalarıyla temas eden 65 kişinin tespit edildiğini, diğer ülkelerde ise 12 temaslı belirlendiğini söyledi.

Güney Afrika Ulusal Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü tarafından yapılan testlerde, Johannesburg’da hayatını kaybeden Hollandalı kadının ve halen hastanede bulunan İngilizin Andes suşuyla enfekte olduğu ortaya çıktı.

Enstitü, “Bu, insandan insana bulaştığı bilinen tek suştur. Ancak bu bulaşma oldukça nadirdir ve yalnızca çok yakın temas sonucu gerçekleşir” açıklamasını yaptı.

DSÖ, salgının başlangıcından bu yana virüsün genel halk için oluşturduğu riskin düşük olduğunu vurgularken, çarşamba günü yaptığı açıklamada bu değerlendirmenin hala geçerli olduğunu belirtti. Virüsün genellikle kemirgenler aracılığıyla yayıldığı ifade edildi.

DSÖ Salgın ve Pandemi Tehdit Yönetimi Direktörü Maria Van Kerkhove yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“İnsandan insana bulaş için yakın temas dediğimizde, aynı kabini paylaşmak ya da doğrudan tıbbi bakım vermek gibi teması kastediyoruz. Bu durum Covid-19’dan da influenzadan da tamamen farklı.”

Van Kerkhove ayrıca, DSÖ’nün gemi Yeşil Burun Adaları’na ulaşmadan önce Güney Atlantik’teki Saint Helena adasında gemiden ayrılan yolcuların takibi için ülkelerle birlikte çalıştığını söyledi.