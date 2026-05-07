Teknoloji-Bilişim
Bu telefonu alanlar yaşadı! O marka kullanıcılarına geri ödeme yapacak
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu telefonu alanlar yaşadı! O marka kullanıcılarına geri ödeme yapacak

Türkiye'de yüksek fiyatıyla gündem olan ve lansmanında "yeni nesil yapay zekâ devrimi" olarak tanıtılan akıllı telefonlarla ilgili ortaya çıkan iddialar, uluslararası bir dava sürecine dönüştü. Henüz tam olarak sunulmadığı öne sürülen bazı özelliklerin pazarlamada kullanılması, milyonlarca kullanıcıyı ilgilendiren 250 milyon dolarlık bir uzlaşmayı beraberinde getirdi. Peki kimler bu parayı alabilecek? Kullanıcılara ödenecek tutar ne olacak?

Türkiye'de ise 130 bin TL'ye kadar çıkan fiyatlarla satılan yeni nesil telefonlarda; vaat edilen bazı yapay zekâ özelliklerinin tam hazır olmadığı iddiası, büyük bir tazminat anlaşmasıyla sonuçlandı. Şirket suçlamaları kabul etmezken, kullanıcı başına 25 ila 95 dolar arasında ödeme gündeme geldi.

DAVA NASIL BAŞLADI? Kaliforniya'da Mart 2025'te açılan toplu dava, Apple'ın yeni iPhone tanıtımlarında henüz hazır olmayan yapay zeka ve Siri özelliklerini öne çıkardığı iddiasına dayanıyor. Davacılar, özellikle iPhone 16'nın pazarlamasında bu özelliklerin satışları artırmak için kullanıldığını savundu.

"YANILTICI REKLAM" İDDİASI Dava dilekçesinde Apple'ın, o dönem mevcut olmayan ve belki de hiçbir zaman sunulmayacak bazı yapay zeka kabiliyetlerini "devrim niteliğinde" olarak tanıttığı ifade edildi. Ayrıca şirketin, yapay zeka yarışında rakiplerine yetişmek için bu stratejiyi kullandığı iddia edildi.

ŞİRKETİN AÇIKLAMASI GECİKMEDİ Apple cephesi ise suçlamaları reddetti. Şirket, Apple Intelligence kapsamında 20'den fazla özelliğin zaten kullanıma sunulduğunu ve Siri için yeni güncellemelerin yolda olduğunu açıkladı. Apple ayrıca anlaşmayı, kullanıcılarına odaklanmak için kabul ettiğini belirtti.

KİMLER TAZMİNAT ALABİLECEK? Anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanması halinde, 10 Haziran 2024 – 29 Mart 2025 tarihleri arasında iPhone 15 ve iPhone 16 serisi cihazları satın alan kullanıcılar ödeme kapsamına girecek. Bu listeye iPhone 15 Pro ve Pro Max ile iPhone 16 serisinin standart, Plus, Pro ve Pro Max modelleri de dahil olacak.

NE KADAR ÖDEME YAPILACAK? Kullanıcı başına yaklaşık 25 dolar ödeme öngörülürken, başvuru sayısına göre bu tutarın 95 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor. Toplamda yaklaşık 37 milyon cihazın kapsama girmesi bekleniyor. SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK? Nihai karar duruşması 17 Haziran 2026'da yapılacak. Onay çıkması halinde kullanıcılar, oluşturulacak resmi uzlaşma platformu üzerinden başvuru yapacak. Uygun kullanıcılara e-posta veya posta yoluyla bilgilendirme ve özel "talep kimliği" gönderilecek.

