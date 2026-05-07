O ilimizde mayıs ayında tipi sürprizi!

Erzurum’da mayıs ayında bastıran kar, yüksek kesimlerde ulaşımı zorlaştırdı. Akşam saatlerinde başlayan ve gece boyunca etkisini artıran kar yağışı, kısa sürede yolları beyaza bürüdü.

Görüş mesafesi 5 metrenin altına kadar düştü

Güzelyayla Geçidi mevkiinde kar yağışının şiddetini artırmasıyla birlikte görüş mesafesi 5 metrenin altına kadar düştü. Yoğun tipi ve kar birikintileri nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti, bazı araçlar yolda kalma tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Yetkililer, bölgede seyahat edecek sürücülere dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunurken, ani hava değişimi özellikle yaz mevsimini bekleyen vatandaşlar için sürpriz oldu. Mayıs ayında gelen kar yağışı, Erzurum’un sert iklim yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.