Gündem
Gölge düşürmeye çalışanlar rezil olacak! SAHA 2026’da Yıldırımhan Rüzgarı

Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Gölge düşürmeye çalışanlar rezil olacak! SAHA 2026'da Yıldırımhan Rüzgarı

Yeni Akit Gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, kaleme aldığı son yazısında SAHA 2026 Uluslararası Savunma ve Havacılık Fuarı’nda sergilenen yerli projeleri ve bu projelere yönelik eleştirileri sert bir dille eleştirdi. Özellikle Yıldırımhan füzesi, yerli uçak motoru ve balistik füze projeleri üzerinden yapılan tartışmalara değinen Karahasanoğlu, savunma sanayisindeki atılımların bazı çevreleri rahatsız ettiğini savundu.

Karahasanoğlu, Türkiye’nin yerli savunma sanayisini kurmasından ve ihracat yapmaya başlamasından duyulan rahatsızlığa dikkat çekti. ABD ve Batılı ülkelerin silah satışlarını meşru gören anlayışın, Türkiye’nin başarılarını küçümsemeye çalıştığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Amerika Yapınca Alkışlayanlar, Türkiye Yapınca Kusur Arıyor"

"Amerika yapınca seviniyorlar, almak için sıraya giriyorlar. Türkiye kendi yerli savunma sanayisini kurunca, hatta onları ihraç etmeye başlayınca, niye 'cephane ihracatı' diye tahkir etmeye kalkıyorlar?"

Yazısında, geçmişte Almanya’dan alınan tankların kullanımına getirilen kısıtlamaları ve İsrail menşeli İHA’ların terörle mücadelede çıkardığı zorlukları hatırlatan Karahasanoğlu, bugün Türkiye’nin KAAN ile F-35 seviyesine ulaştığını vurguladı.

"Kalorifer Peteği" Eleştirisinden "Motor" Kuşkusuna

Cumhuriyet Gazetesi’nde yer alan ve yerli türbofan uçak motoru ile balistik füzelerin niteliğini sorgulayan habere tepki gösteren Karahasanoğlu, bu yaklaşımı "dezenformasyon" olarak nitelendirdi. Geçmişte Milli Muharip Uçak KAAN için yapılan "kalorifer peteği" benzetmesini hatırlatarak şunları kaydetti:

  • Veri Kuşkusu: MSB AR-GE tarafından tanıtılan 42 bin libre itki gücündeki motorun gerçekliğine şüpheyle yaklaşılmasını eleştirdi.
  • Arşiv Vurgusu: Bugün yapılan eleştirilerin yarın gerçekler ortaya çıktığında sahiplerini mahcup edeceğini ve bu sözlerin not edildiğini belirtti.

  • Yerli İmzalar: Yıldırımhan füzesinin üzerinde hem Mustafa Kemal imzasının hem de Yıldırım Bayezid tuğrasının bulunmasının önemine değindi.

"İhracat Rakamları Sizi Yalanlıyor"

Savunma sanayisindeki ürünlerin "hayali" olduğu yönündeki iddialara ihracat rakamlarıyla yanıt veren Karahasanoğlu, yabancı ülkelerin bu sistemler için ödeme yaparak Türkiye’nin kasasına döviz girdisi sağladığını ifade etti. Karahasanoğlu, eleştiri yapan çevreleri sahadaki gerçeği görmeye davet ederek, "Siz Amerikan basını mısınız ki, kendi ülkenizin yetkililerinin açıklamalarına kuşku ile yaklaşıyorsunuz?" sorusunu yöneltti.

Karahasanoğlu yazısını, savunma sanayisindeki başarılara gölge düşürmeye çalışanların, gerçekler karşısında "rezil olacağı" uyarısıyla sonlandırdı.

Hipersonik füze SAHA 2026'da: TAYFUN BLOK 4 ilk kez kamyon üstünde sergilendi

Türk savunma sanayiinden tarihi adım: Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN sahnede

Cüneyt Özdemir hayranlığını gizlemedi

Yorumlar

Ccc

Yerli Savunma sanayisine inan mayanlari ikna için ilk test ve deneme atışları onlar üzerinden yapilsin sağkurtulan olursa belki bir kaçı ikna olur.

resat

batının yani gavurun ,zulmüne mani olan, olabilecek olan ülkelerde, bu kesim, ülkenin menfeatine , efendilerinin aleyhine olan herşeye çamur atmakla görevlidir ,varlık sebepleri bu işlerdir, bu işler için beslenip çoğaltılmaktadırlar,reis gelinceye kadar ,bu varoluş kervanımızı ,yavaşlattılar, durdurdularda ,amma şimdi ,kervan yürüyor ,Allahın cc izniylede ,menzile vasıl olacak,bu takozlara rağmen ,,
