Antalya'da yolsuzluk davası: Rüşvetin şifresi "Rolex" ve "Altın"

Duruşmada tanık olarak dinlenen Erhan Kantar, sanıklardan Berkan Genç’in şoförlüğünü yaptığını belirterek, lüks bir saat alımıyla ilgili süreci anlattı. Kantar, "Berkan Bey bana bir kredi kartı verdi. 'Lara'da bir saat var, onu alıp gelirsin' dedi. Rolex mağazasına gidip kartla ödemeyi yaptım ve saati alıp Ali Altun’a bıraktım" ifadelerini kullandı.

"1 milyon TL'yi elden aldım"

Davadaki bir diğer dikkat çeken ifade ise mimar Yavuz Can İmirgi’den geldi. Bir dairenin proje çalışması için kendisine elden ödeme yapıldığını kaydeden İmirgi, şunları söyledi:

"Bir daire için proje hazırlamam istendi. Dairenin kime ait olduğunu bilmiyordum, Muhittin Böcek'e ait olduğunu emniyette öğrendim. Ödeme için bir mekana giderek Berkan Genç’ten 1 milyon TL elden nakit para aldım."

Altın üzerinden para transferi iddiası

İddianamede yer alan, Muhittin Böcek'in kız arkadaşı M.K.'nın hesabına altın kuru üzerinden para yatırılması konusuna da tanık beyanlarıyla açıklık getirilmeye çalışıldı. Tanık İhsan Özkoç, 554,5 gram altına karşılık gelen yaklaşık 1 milyon 800 bin TL’nin, belirtilen IBAN numarasına başka bir kuyumcu dükkanı üzerinden gönderildiğini doğruladı.

"Emanet" mülkler ve gizli ortaklıklar

Duruşmada ayrıca belediye çalışanlarına maliyetine dükkan verilmesi ve bazı taşınmazların "alacak verecek sıkıntısı" bahanesiyle başkalarının üzerine yapılmasına ilişkin de çarpıcı bilgiler paylaşıldı. Tanık Cihangir Karbukan, İsmail E. isimli şahsın ricasıyla bir evi geçici olarak oğlunun üzerine aldığını, daha sonra devrettiğini anlattı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılama, dosyadaki diğer tanıkların dinlenmesi ve delillerin incelenmesiyle devam ediyor.