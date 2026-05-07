Bakan Kurum'dan iddialara sert yanıt: "Yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz"
Bakan Kurum'dan iddialara sert yanıt: "Yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İBB'deki yolsuzluk davası sürecinde ortaya atılan iddialara sosyal medya hesabı üzerinden çok sert tepki gösterdi. Seçim kampanyasına yönelik maddi destek iddialarını kesin bir dille yalanlayan Kurum, söz konusu ithamları "ahlaksızlık" olarak nitelendirdi.

Bakan Kurum, firari Murat Gülibrahimoğlu’nun seçim kampanyasına finansal destek sağladığı yönündeki haberlerin hiçbir dayanağı olmadığını belirtti. Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu tür iddiaların bilinçli bir karalama kampanyasının parçası olduğunu vurgulayan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"İddialar gerçek dışı ve açık bir iftiradır"

"İBB'deki büyük yolsuzluk davasında gündeme gelen; Murat Gülibrahimoğlu isimli firari şahsın seçim kampanyamıza maddi destek verdiği yönündeki iddialar gerçek dışıdır, açık bir iftiradır. Söz konusu kişinin seçim kampanyamıza herhangi bir desteği asla söz konusu olmamıştır."

"Gündemi değiştirme çabaları nafile"

Açıklamasının devamında hedefindeki isimlere yönelik sert eleştirilerde bulunan Bakan Kurum, bu iddiaların asıl amacının İBB odağındaki yolsuzlukları gizlemek olduğunu savundu. Kurum, "Yaptığı yolsuzluklar ortaya çıkanlar, para kuleleri yıkılanlar, gayriahlaki ilişkilerine bant çekenlerin gündemi değiştirme çabaları nafiledir," diyerek tepkisini sürdürdü.

"Yaptığınız yolsuzlukları örtemeyeceksiniz"

Kampanyasının ve şahsının hedef alınmasını "en hafif tabirle ahlaksızlık" olarak tanımlayan Bakan Kurum, açıklamasını kararlı bir mesajla tamamladı:

"Hangi iftirayı atarsanız atın, yaptığınız yolsuzlukların üzerini örtemeyeceksiniz."

 

