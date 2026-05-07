Göztepe tarihinin en iyi sezonunu yaşıyor

Sarı-kırmızılılar oynadığı 32 maçta 52 puan toplayarak en fazla hanesine puan yazdırdığı sezonu yaşadı.

Ayrıca Göztepe 28 gol yiyerek en başarılı savunma performansını gösterdi. Göz-Göz, 2017-2018 sezonunda 49 puan toplayıp 50 kez kalesini rakiplerine açtı. Ertesi sezon ise 38 puan toplayabilen Göztepe 42 gol yedi. Göztepe 2029-2020 sezonunda ise 42 puan aldı ve 49 gol yedi. 2020-2021 sezonunda ise toplam 40 maç oynayan Göztepe 51 puan topladı, 59 kez de kalesini gole açtı. İzmir ekibi küme düştüğü 2021-2022 sezonunda ise sadece 28 puan toplarken, 77 gol yiyerek en kötü savunma performansını ortaya koydu.