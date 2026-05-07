  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Siyonist zulmü ateşkes tanımıyor! Gazze’de can kaybı 72 bini, yaralı sayısı 172 bini geçti Sahaya sürecek o ismi üstelik... Mourinho'nun gözü Trabzonspor'da Kriz anlarında iletişim sürdürülebilecek! TÜRKSAT’tan uydu destekli ‘Robotik Platform’ Bomba gelişmeyi canlı yayında açıkladı! Icardi ve Galatasaray arasında ipler koptu Türkiye savunmada bombaları bir bir patlatıyor: Şimdi de GÖKBÖRÜ sahaya sürüldü Hristiyanlar, Stockholm Sendromu yaşıyor: Batı tam bir Yahudi körü! CHP’li belediye kaçakçı çıktı! Suçüstü basıldılar
Spor
7
Yeniakit Publisher
Bomba gelişmeyi canlı yayında açıkladı! Icardi ve Galatasaray arasında ipler koptu
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Bomba gelişmeyi canlı yayında açıkladı! Icardi ve Galatasaray arasında ipler koptu

Icardi Galatasaray'a veda ediyor! Arjantinli yıldızın İstanbul'daki özel eşyalarını toplayıp Milano'ya gönderdiği iddia edildi. İşte ayrılık haberinin detayları...

#1
Foto - Bomba gelişmeyi canlı yayında açıkladı! Icardi ve Galatasaray arasında ipler koptu

Galatasaray’da bir devrin sonuna gelindiği iddiaları, camiayı derinden sarsan somut adımlarla güçleniyor. Sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi Mauro Icardi, İstanbul defterini kapatmaya hazırlanırken, ayrılık sinyali bu kez yeşil sahalardan değil, Arjantinli yıldızın evinden geldi.

#2
Foto - Bomba gelişmeyi canlı yayında açıkladı! Icardi ve Galatasaray arasında ipler koptu

Galatasaray’da şampiyonluk düğümünün çözülmeye başladığı kritik günlerde, Mauro Icardi bombası patladı. Gazeteci Serhan Türk’ün canlı yayındaki iddialarına göre; Arjantinli süper yıldız Türkiye'deki tüm özel eşyalarını koliledi ve çoktan Milano'daki evine doğru yola çıkardı.

#3
Foto - Bomba gelişmeyi canlı yayında açıkladı! Icardi ve Galatasaray arasında ipler koptu

A Spor ekranlarında paylaşılan bilgilere göre, Mauro Icardi’nin Galatasaray ile olan birlikteliği sezon sonunda kesin olarak noktalanıyor. Yıldız futbolcunun sadece zihinsel olarak değil, fiziksel olarak da vedaya hazırlandığı; İstanbul’daki evinde bulunan kişisel eşyalarını toplatarak İtalya’nın Milano şehrindeki malikanesine gönderdiği öğrenildi.

#4
Foto - Bomba gelişmeyi canlı yayında açıkladı! Icardi ve Galatasaray arasında ipler koptu

Galatasaray muhabiri Serhan Türk, Arjantinli golcünün bu hamlesini "ayrılığın en net kanıtı" olarak yorumladı. Türk, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

#5
Foto - Bomba gelişmeyi canlı yayında açıkladı! Icardi ve Galatasaray arasında ipler koptu

"Icardi, Türkiye'deki özel eşyalarını topladı ve hazırlıklarını tamamladı. Hepsini Milano'ya gönderiyor. Gelecek yıl Icardi ile Galatasaray’ın bir birliktelik içinde olacağını kesinlikle düşünmüyorum."

#6
Foto - Bomba gelişmeyi canlı yayında açıkladı! Icardi ve Galatasaray arasında ipler koptu

Sarı-kırmızılı formayla üst üste gelen şampiyonluklarda başrol oynayan ve taraftarla arasında eşi benzeri az görülür bir bağ kuran Icardi'nin, 30 Haziran'da sona erecek olan sözleşmesini yenilememe kararı aldığı belirtiliyor. Maaş indirimi teklifleri ve son dönemdeki formsuzluğuyla gündeme gelen Icardi için Milano, kariyerinin bir sonraki durağı ya da yeni bir transferin ara istasyonu olabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Darbeci Kays'ın mahkemesi intikam alıyor
Dünya

Darbeci Kays'ın mahkemesi intikam alıyor

Tunus’ta 25 Temmuz’da aldığı olağanüstü kararlarla başbakanı görevden alan ve meclisin yetkilerini dondurarak siyasi darbe yapan Cumhurbaşka..
Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu!
Gündem

Artık fondaş ekranlardan hırsızlığı anlatıyorlar! İsmail Saymaz, Zuhal Böcek’in skandal mesajlarını Halk TV ekranından okudu!

CHP’de yaşanan hırsızlık ve yolsuzluk skandalları o kadar arttı ki, artık fondaş kanallardan yolsuzluklara ilişkin yazışmalar okunmaya başla..
Çin'e ait zehirli ve ölümcül böcek ülkeyi istila etti!
Dünya

Çin'e ait zehirli ve ölümcül böcek ülkeyi istila etti!

ABD, kaynağının Çin olduğu belirlenen zehirli ve tehlikeli bir kara böceğinin benzeri görülmemiş istilasıyla karşı karşıya. ABD’de bazı çevr..
Hava muharebelerinde bir ilk: Türk TİHA'sı gökyüzünde kendi türünü vurdu!
Teknoloji

Hava muharebelerinde bir ilk: Türk TİHA'sı gökyüzünde kendi türünü vurdu!

Hava muharebelerinde bir ilk Türk teknolojisiyle gerçekleşti. Türkiye destekli Sudan'a ait Akıncı TİHA, BAE ait hızlı destek kuvvetlerinin k..
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Mimari ve zarafet, vakıf ve medeniyet kavramlarının birbirini tamamladığını görüyoruz. İnsana hizmeti a..
Dünya borç batağında! Türkiye'nin borcu ne kadar?
Ekonomi

Dünya borç batağında! Türkiye'nin borcu ne kadar?

Küresel borçlar 2026'nın ilk çeyreğinde yaklaşık 353 trilyon dolara çıktı. Türkiye'de borçların GSYH'ye oranları dikkate alındığında, yılın ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23