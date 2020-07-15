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Aktüel

UNICEF: Yemen'de 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırıdan dehşete düştük

Yeniakit Publisher
2020-07-15 20:10:30 -
UNICEF: Yemen'de 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırıdan dehşete düştük

İSTANBUL (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'in kuzeyindeki Cevf kentinde 9 sivilin hayatını kaybettiği saldırının kendilerini dehşete düşürdüğünü belirtti.

UNICEF Yemen Ofisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Cevf kentinde sivillerin hayatını kaybettiği ve yaralandığı saldırı hakkında aldığımız raporlar bizi dehşete düşürdü." ifadelerine yer verildi.

Çocukların her zaman ve özellikle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde korunmaları gerektiğini vurgulayan UNICEF, ülkede savaşan taraflara şiddete son vermeleri ve sivilleri korumaları çağrısı yaptı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin kuzeyindeki Cevf vilayetine düzenlediği hava saldırısında 2'si kadın 9 sivilin öldüğünü, 5'i çocuk 7 sivilin yaralandığı açıklamıştı.

Koalisyon güçlerinden ise suçlamalara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Cevf vilayetinde Yemen hükümetine bağlı ordu güçleri ile Husiler arasında haftalardır çatışmalar yaşanıyor.

Husiler mart başında Cevf iline bağlı El-Hazm ilçesinin kontrolünü ele geçirmişti. Hükümet güçleri de haziranda yaptıkları açıklamada, stratejik bir ilerleme kaydettiklerini, El-Hazm ilçesini kuşattıklarını bildirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı operasyonlar düzenleyerek Yemen hükümetine destek veriyor.

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