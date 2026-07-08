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Gündem Macron paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamı Fransız halkına ulaştı!
Gündem

Macron paylaştı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın selamı Fransız halkına ulaştı!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, liderler arasındaki samimi diplomatik temaslarla dünya gündemini belirlemeye devam ediyor. Zirve kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile baş başa kritik bir ikili görüşme gerçekleştiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ankara'dan ayrıldıktan hemen sonra sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Macron, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisine bizzat ilettiği ricasını kırmayarak Türk milletinin selamını resmi hesabı üzerinden tüm Fransa'ya duyurdu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sosyal medyadan NATO Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğü anlara ilişkin paylaşımda bulunarak, Erdoğan'nın selamını Fransız halkına ilettiğini söyledi.

Macron, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından, Ankara'nın ev sahipliğini yaptığı 36.⁠ ⁠NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi marjında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeye ilişkin anları paylaştı.

Görüntülerde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Macron’dan Fransa’ya selam söylemesini istediği anlar yer alırken, Macron Erdoğan'ın bu talebini karşılıksız bırakmadı.

Zirvenin ardından Ankara'dan ayrılan Macron bu görüntülere yer verdiği paylaşımında "Fransa’ya selamlar iletildi." dedi. 

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