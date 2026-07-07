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Gündem Ankara'da dünya siyasetine yön veren tarihi zirve! Trump "Yaptırımları kaldırıyoruz" dedi, Erdoğan'dan o hamle geldi!
Gündem

Ankara'da dünya siyasetine yön veren tarihi zirve! Trump "Yaptırımları kaldırıyoruz" dedi, Erdoğan'dan o hamle geldi!

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

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Küresel medyanın pür dikkat takip ettiği basın toplantısında en dikkat çekici an, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelik uygulanan CAATSA yaptırımlarının tamamen kaldırılacağını söylediği an yaşandı.

Ankara'da düzenlenen tarihi 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Beştepe’de bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, düzenledikleri ortak basın toplantısında dünya gündemine oturan açıklamalarda bulundu. Küresel medyanın pür dikkat takip ettiği basın toplantısında en dikkat çekici an, ABD Başkanı Trump’ın Türkiye’ye yönelik uygulanan CAATSA yaptırımlarının tamamen kaldırılacağını müjdelediği an yaşandı. Trump'ın "Dostumu yaptırımla boğmak istemiyorum, CAATSA yaptırımları kalkacak!" sözleri üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kameralar önünde el işaretiyle onay verip gülümsemesi zirvenin en tarihi karesi olarak kayıtlara geçti.

"Dostlarımızı yaptırımla boğmak istemiyorum! CAATSA yaptırımları tamamen kalkacak!"

Gazetecilerin savunma sanayisi ve kısıtlamalarla ilgili soruları üzerine net konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile bu konu üzerinde bizzat çalıştıklarını ilan etti.

Trump, "CAATSA yaptırımları kalkacak. Bu yaptırımları kaldıracağız, çünkü artık zamanı geldi. Dostlarımıza yaptırım uygulamak istemiyorum. Dünyada yaptırım uygulayabileceğimiz çok fazla düşman ülke varken, en yakın dostumu ve müttefikimi yaptırımlarla boğmayı kesinlikle reddediyorum" ifadelerini kullanarak Washington'ın Türkiye'ye yönelik yeni dönem politikasını dünyaya ilan etti.

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