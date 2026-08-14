UNICEF temsilcisi Marchi'den genç diplomasiye tam not

Genç Diplomasi Derneği’nin bu yıl ikincisini düzenlediği Bosphorus Diplomasi Forumu, “Krizler Çağında İnsani Diplomasi” temasıyla kapılarını açarak dünya gençliğini çok dilli ve uluslararası bir diplomasi ortamında buluşturdu. Türkiye'nin insani yardım ve barış diplomasisi tecrübesinden yola çıkılan forum; 30 farklı milletten 400’ü aşkın genci karar alıcılar, diplomatlar ve akademisyenlerle aynı çatı altında topladı. Klasik gençlik konferanslarından farklı olarak bakanlık temelli diplomasi simülasyonu modeliyle yürütülen forum, gençleri yalnızca dünyadaki krizleri takip eden birer seyirci olmaktan çıkarıp, uluslararası hukuk ve mevcut güç dengeleri çerçevesinde kriz yöneten aktif aktörlere dönüştürüyor. Dört farklı dilde yürütülen altı komitede görev alan delege gençler, Filistin meselesinden Lübnan’daki ekonomik çöküşe kadar dünyanın en can yakıcı sorunlarına kalıcı çözümler arıyor.

"Gelecek Emin Ellerde"

Forumun dikkat çekici konuklarından biri olan UNICEF Türkiye Temsilcisi Paolo Marchi, gençlerin sorunlara yaklaşımından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Gençlerle etkileşimde bulunmanın kendisine büyük bir umut verdiğini vurgulayan Marchi, "Bu gençler, emin ellerde olduğumuz konusunda bana umut veriyorlar. Şimdiden böyle bir girişime öncülük edebiliyorlarsa, geleceğin liderleri ve diplomatları olacaklardır. İnanılmaz derecede zeki ve kararlılar; hem bugünlerini hem de geleceklerini önemsiyorlar." dedi.

Gençlerin özellikle iklim değişikliği ve insani krizler konusunda derinlikli sorular sorduğunu belirten Marchi, diplomasiye olan inancın altını çizerek şunları ekledi: "Beni asıl çok mutlu eden şey ise diplomasiye ve çok taraflılığa inanmaları. Sadece küçük bir gruba odaklanmıyorlar, farklı ülkelerden gençleri bir araya getiriyorlar. Başkalarına ulaşabilmek ve onları tanıyabilmek için gereken o açık fikirliliğe tam olarak bu noktada sahip olmaya başlıyorlar. Gelecekte diplomasinin çatışmaları çözmede veya önlemede ne kadar önemli bir rol oynayacağının farkındalar."

Genç Diplomatlardan Gerçekçi Çözüm Önerileri

Forumdaki simülasyonlarda kendi bireysel görüşlerinden ziyade temsil ettikleri ülkelerin resmi politikaları çerçevesinde hareket eden gençler, özellikle Orta Doğu'daki krizler üzerine yoğun mesai harcıyor.

Maliye Bakanları Komitesi'nde Kuveyt'i temsil eden 16 yaşındaki Tunus asıllı Zayd Kherigi, Lübnan'daki ekonomik çöküşe çözüm aradıklarını belirterek, "Kendi yaşınızdaki insanlarla, normalde pek çok kişiyle konuşamadığınız önemli konular hakkında fikir alışverişinde bulunabilmek çok güzel. Oturumlar oldukça zorlu geçiyor ama bu havaya girmek ve başkalarıyla dünyadaki önemli meseleler hakkında tartışmak harika bir deneyim." diye konuştu.

Filistin İçin Somut Adımlar Masada

Forumun en sıcak gündem maddelerinden biri olan Filistin meselesi de Devlet Başkanları Komisyonu'nda farklı boyutlarıyla ele alınıyor. Komitede Filistin'e yönelik insani yardımlar üzerine müzakere yürüten 15 yaşındaki Mısırlı Yusuf Muhammed, taraf olmaktan çok çözüm bulmaya odaklandıklarını vurgulayarak geliştirdikleri somut bir stratejiyi şu sözlerle paylaştı: "Diplomatik toplantılara gelecek olursak, oldukça yoğun ve hareketli geçti. Üzerine konuşacağımız her zaman bir konumuz oldu, özellikle de Filistin meselesi. Her zaman söylenecek daha fazla şey ve çözebileceğimiz daha çok sorun var. Çözüme katkı sağlamak adına burada yer aldığım için gerçekten çok mutluyum. Aslında tam olarak bir tarafı savunmaktan ziyade, daha çok bize sunulan sorunlara çözümler bulmaya çalışıyoruz. Örneğin, Filistin'e sınır üzerinden erzak ve altyapı malzemeleri ulaştırmak gibi.” ifadelerini kullandı.

“Farklı perspektifleri görmek her şeyi çok daha anlamlı kılıyor”

ABD'nin Kaliforniya eyaletinden foruma katılan 15 yaşındaki Kuveyt asıllı Aceile Almutawa ise, diplomatik krizlerde farklı bakış açılarının önemine dikkat çekti. Temel amacının ufkunu genişletmek olduğunu söyleyen genç delege, "Ülkelerin Filistin'e neden yardım etmediklerini ya da neden yardım etmek istediklerini; bunu kendi çıkarları için mi yoksa sorumluluk hissettikleri için mi yaptıklarını görmek gerçekten çok ilginç. Sadece kendi bakış açımı bilmektense, farklı yerlerden gelen insanların farklı perspektiflerini görmek her şeyi çok daha anlamlı kılıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Lise öğrencilerinden oluşan 100 kişilik bir organizasyon ekibinin katkılarıyla yürütülen Bosphorus Diplomasi Forumu; Sudan Çatışması, Doğu Akdeniz'deki Enerji Politikaları, Myanmar İnsani Krizi ve Suriye'nin Yeniden İnşası gibi küresel gündem maddelerini de masaya yatırdı.