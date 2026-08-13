Gaziantep milletvekili Gürban İYİ Parti'den istifanın perde arkasını akit'e anlattı: Yarın AK Parti’ye katılıyorum

SEBAHATTİN AYAN/İSTANBUL

Türkiye’de huzur ve kardeşlik ikliminin güçlendirilmesine yönelik Terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan İYİ Parti’de yaprak dökümü sürüyor. İYİ Parti Gaziantep Milletvekili Mehmet Mustafa Gürban, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Gürban, yarın Ankara’da düzenlenecek olan AK Parti’nin 25. Yıl dönümü kutlama töreninde AK Parti’ye saflarına katılacağını belirtti. Türkiye’nin daha müreffeh, huzurlu ve güçlü bir geleceğe ulaşması için bugüne kadar çalıştığını belirten Gürban, partisinden ayrılma kararının gerekçelerini gazetemize anlattı.

AK PARTİ YABANCI BİR KURUM DEĞİL

İstifasının ardından AK Parti’ye katılma kararını değerlendiren Gürban, AK Parti’nin kendisi açısından yabancı bir siyasi yapı olmadığını ifade etti.

Gürban, “İYİ Parti'den istifa ettim. Yarın da törende AK Parti'ye geçiyorum. AK Parti biliyorsunuz iktidar. Gaziantep için gittiğimde, döndüğümde daha iyi hizmet edebilirim. Daha birçok imkân olur. Halkın taleplerini karşılama konusunda, iktidardan isteme konusunda daha etkili olabileceğimi düşünüyorum” dedi.

İYİ Parti’ye geçmeden önce 16 yıl AK Parti üyesi olduğunu hatırlatan Gürban, “AK Parti yabancı bir kurum değil. Bildiğim, tanıdığım, düşüncelerini ve yaşam tarzlarını bildiğim bir yer” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ’DE ANLAŞAMADIK

İYİ Parti içerisinde bazı uygulamaları doğru bulmadığını belirten Gürban, kendisine yönelik bazı tavır ve davranışların da istifasında etkili olduğunu söyledi.

Gürban, “İYİ Parti’de olmadı, anlaşamadık. Parti içerisinde bazı şeyleri doğru görmedim. Bana karşı yapılan bazı hareketleri de çok doğru bulmadım” diye konuştu.

Son olarak İYİ Parti Parti Sözcüsü’nün kendisiyle ilgili kullandığı ifadelerin kabul edilemez olduğunu belirten Gürban, “Sayın Genel Başkan’la ya da herhangi başka biriyle bir problemim yok. Sadece Parti Sözcüsü’nün bu konuşmalarını kabul edemezdim” dedi.

GAZİANTEP TEŞKİLATINA MÜDAHALEYE İZİN VERMEDİM

Parti Sözcüsü’nün yaklaşık 1-1,5 yıldır kendisine yönelik tavırlarının değiştiğini kaydeden Gürban, bunun Gaziantep teşkilatına müdahale edilmesine izin vermemesiyle bağlantılı olduğunu belirtti.

Gürban, “Bana karşı yaklaşık 1-1,5 yıldır yaptığı tavır ve davranışlar var. Gaziantep teşkilatına müdahale ettirmediğim için o dönemden bugüne kadar bu tavırlar devam etti. Çünkü bu arkadaşın hayali genel başkan olmak. Dolayısıyla bütün illerde teşkilatlara müdahale ediyordu. Belki şu anda da ediyordur, bilmiyorum. Ama ben Gaziantep’te buna izin vermedim” ifadelerini kullandı.

GENEL BAŞKAN OLMAK İSTİYOR

İYİ Parti içerisindeki delege yapılanmasına da tepki gösteren Gürban, bazı isimlerin delege gücünü kullanarak parti içerisinde mevki elde etmeye çalıştığını söyledi. Parti Sözcüsünün İstanbul yönetimini elinde tuttuğunun altını çizen Gürban, sözcünün genel başkan olmak için uğraştığını kaydetti.