  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Şamil Tayyar’dan tepki: Bu makul sayılmaz! Direniriz

23 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı

İHA'yı sapanla vurdu! Kahraman ilan edildi

Interpol’den Türkiye açıklaması: Bazı yanlış anlaşılmalar oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan öğretmenelere müjde!

CHP'li Şener, Bakan Soylu'nun korumalarını hedef aldı! Önce üzerine yürüdünüz şimdi de linç mi edeceksiniz?

Böyle yüzsüzlük görülmedi! Davutoğlu'nun birlikte 'ekonomik Kurtuluş Savaşı' başlatmak istediği Kılıçdaroğlu: Çapsız Davutoğlu

Dolar için yeni tahmin! 'Hükümet bir tercih yaptı' dedi ve dövizin oynaklığını açıkladı

Arabada camları açmadan telefonla konuşanlar dikkat! Dr. Teoman Karadağ'ın uyarısı şok etti

AK Parti Grup Başkanvekili Turan sert tepki! CHP Genel Başkanı FETÖ sözcüsü gibi
Dünya UNICEF: Nijerya'da bu yıl 1440 öğrenci kaçırıldı
Dünya

UNICEF: Nijerya'da bu yıl 1440 öğrenci kaçırıldı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Nijerya'da bu yıl içinde 1440 öğrencinin kaçırıldığını bildirildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-24 08:21:00 -
UNICEF: Nijerya'da bu yıl 1440 öğrenci kaçırıldı

UNICEF tarafından yayımlanan raporda, Nijerya'da ülkede okulları hedef alan saldırıların artmaya devam ettiği belirtildi. Ülkede ocaktan bu yana 25 farklı okula saldırı düzenlediği ve bu saldırılarda 1440 öğrencinin kaçırıldığı kaydedildi.

Batı Afrika ülkelerinde yıllardır devam eden saldırılara genelde çocukların maruz kaldığı ifade edilen raporda, hükümetin bu tür olayları önlemek için acilen harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

Nijerya'nın Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde son aylarda birçok okuldan öğrenciler kaçırılmıştı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar için yeni tahmin! 'Hükümet bir tercih yaptı' dedi ve dövizin oynaklığını açıkladı
Ekonomi

Dolar için yeni tahmin! 'Hükümet bir tercih yaptı' dedi ve dövizin oynaklığını açıkladı

İstanbul Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sefer Şener, döviz kurlarındaki inişli çıkışlı seyre ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulund..
Hayırdır Apple! Satışları durdurdular
Ekonomi

Hayırdır Apple! Satışları durdurdular

Dolardaki ani yükselme sonrası sanki dünyada telefon kalmamış gibi hareket eden Apple, Türkiye’de satışlarını durdurma kararı aldı...
İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu şifa olan besinler
Kadın - Aile

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu şifa olan besinler

İbn-i Sina'nın binlerce yıl önce duyurduğu adeta şifa olan bu besinler birçok hastalığa karşı kalkan oluyor.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay