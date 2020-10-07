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Aktüel UNICEF, Husilerin "uluslararası standartları ihlal eden aşı" iddiasını yalanladı
Aktüel

UNICEF, Husilerin "uluslararası standartları ihlal eden aşı" iddiasını yalanladı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 21:09:24 -
UNICEF, Husilerin "uluslararası standartları ihlal eden aşı" iddiasını yalanladı

SANA (AA) - Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'deki İran destekli Husilerin, "uluslararası standartları ihlal eden aşı" sevkiyatına ilişkin iddialarını yalanladı.

UNICEF'in Yemen ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Husilere ait bazı medya organlarında, UNICEF tarafından alınan aşıların, kullanıma uygun olmadığı için Yemen'den iade edildiği yönünde asılsız haberlere yer verildiği belirtildi.

Açıklamada, Husilerin sözde Sağlık ve İskan Bakanlığının bu aşıların kullanılmaması yönünde karar aldığına ve UNICEF'ten defalarca bu teslimatın alınmasını istediğine ilişkin iddialarına işaret edildi.

Husilerin bu iddialarını yalanlayan UNICEF, aşıların Dünya Sağlık Örgütü tarafından değerlendirildiğini ve Ağustos 2021 olarak önerilen tüketim süresi boyunca kullanımının tavsiye edildiğini vurguladı.

Açıklamada, sevkiyatın geçerliliğine rağmen sözde Sağlık Bakanlığının aşıların kullanımına izin vermeme kararından sonra UNICEF'in aşıların Yemen'de saklanmasından ve sınırlı depolama alanlarını işgal etmekten kaçınarak aşıların iade edilmesini kararlaştırdığı kaydedildi.

UNICEF'in aşı satın alınması ve kullanımı konusunda Yemen de dahil dünya çapında gerçekleştirilen tüm operasyonlarda katı uluslararası standartların ve yönergelerin uygulandığı aktarıldı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, dün yaptığı açıklamada, UNICEF tarafından gerçekleştirilen aşı sevkiyatının, "uluslararası standartları ihlal ettiği" gerekçesiyle ilk kez iade edildiğini bildirmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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