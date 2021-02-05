Ünal 'Siber egemenler' tehtidine dikkat çekti

AK Partili Ünal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de sansür getiren Twitter'a tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünal, mesajında şunları ifade etti:

"Dijital alan dediğimiz bu başıboş sahayı milli güvenlik meselesi olarak görmek ve bu teknoloji şirketlerinin sınırlarını belirlemeye yönelik burada gelecek dönemin en önemli meselelerinden birisidir. "Siber egemenler" artık seçimle iş başına gelmiş hükümetler, siyasi parti liderlerini hedef alabilmektedir. Üstün görmektedirler.

Twitter, siber dünya Türkiye'nin egemenlik hakkını kabul etmemeye devam ediyor. Ulus ötesi sosyal medya şirketleri adeta devletlerle egemenlik mücadelesine girişip devletler üzerinde siyasi, ideolojik ve kültürel bir hegemonya oluşturmaya çalışmakta."