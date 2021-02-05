  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Ünal 'Siber egemenler' tehtidine dikkat çekti
Gündem

Ünal 'Siber egemenler' tehtidine dikkat çekti

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, siber egemenler diye tanımladığı teknoloji şirketlerinin seçilmiş hükümetler ve liderlerini hedef aldığını belirterek, bu meseleyi milli güvenlik meselesi olarak gördüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 04:59:00 -
Ünal 'Siber egemenler' tehtidine dikkat çekti

AK Partili Ünal, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye de sansür getiren Twitter'a tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ünal, mesajında şunları ifade etti:

"Dijital alan dediğimiz bu başıboş sahayı milli güvenlik meselesi olarak görmek ve bu teknoloji şirketlerinin sınırlarını belirlemeye yönelik burada gelecek dönemin en önemli meselelerinden birisidir. "Siber egemenler" artık seçimle iş başına gelmiş hükümetler, siyasi parti liderlerini hedef alabilmektedir. Üstün görmektedirler.

Twitter, siber dünya Türkiye'nin egemenlik hakkını kabul etmemeye devam ediyor. Ulus ötesi sosyal medya şirketleri adeta devletlerle egemenlik mücadelesine girişip devletler üzerinde siyasi, ideolojik ve kültürel bir hegemonya oluşturmaya çalışmakta."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fırfır İsmail Saymaz istemeden Boğaziçi provokasyonunun iç yüzünü itiraf etti
Gündem

Fırfır İsmail Saymaz istemeden Boğaziçi provokasyonunun iç yüzünü itiraf etti

Her devrin adamı fırfır İsmail Saymaz, Boğaziçi Üniversitesi'nde 'rektör istifa' sloganları ile başlayan ve ikinci bir Gezi kalkışmasına dön..
Yüzünde patladı! Feci görüntü
Gündem

Yüzünde patladı! Feci görüntü

19 yaşındaki bir genç adam, elektronik sigaranın yüzünde patlaması sonucunda ağır yaralı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Yüzünde ve vücudu..
Türkiye’nin de yer aldığı bölgede flaş gelişme! İHA'lar ile harekete geçtiler
Dünya

Türkiye’nin de yer aldığı bölgede flaş gelişme! İHA'lar ile harekete geçtiler

Dağlık Karabağ'daki ateşkesin uygulamaya konulmasının ardından Türk ve Rus Ortak Gözlem Merkezi’nde görev yapan Rus askerleri insansız hava ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay