Mevlid kandili sebebiyle pek çok kişi un helvası tarifini araştırıyor. Peki, un helvası nasıl yapılır?

Nefis tam ölçülü un helvası tarifi:

Malzemeler:

2 su bardağı un

1 çay bardağı sıvı yağ

100 gram tereyağı

Yarım su bardağı ceviz

Şerbet için:

3 su bardağı süt

2 su bardağı şeker

Un helvası nasıl yapılır?

Süt ve şekeri ocağa alın. Süt ısınıp şeker eriyince ocağın altını kapatın. Sütün kaynamasını beklemenize gerek yok. (Elbette pastörize edilmiş sütte bu işlemi yapabilirsiniz. Çiğ sütü ise önceden pişirmeniz gerekiyor.)

Bir tencereye tereyağı ve sıvıyağı alın.

Unu ekleyip orta ısıdaki ocakta unu kavurun.

Unun renginin dönmesi için 10-15 dakika kadar kavurmanız gerekecektir.

Unun rengi dönünce cevizi ekleyip kavurun.

Ardından şerbeti tencereye boşaltın. Ancak bu aşamada çok dikkat edin. Şerbetle un buluşunca etrafa sıçrayacaktır.

Arzu ederseniz; bir adet portakal kabuğu da ilave edebilirsiniz.

Afiyet olsun.