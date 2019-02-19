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"Umut ışıkları yakabilecek bir basketbol sergilemek istiyoruz"

- A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncusu Sinan Güler: "Hem ülkemizi hem de basketbolumuzu iyi temsil etmek için elimizden geleni yapacağız" - "Buraya gelmek, eleme maçları oynamak, eleme sürecinde forma giyiyor olmak herkes için önemli fırsat" - "Güzel bir jenerasyon çıkartmaya ve Türk basketbolunu yukarı taşımaya çalışıyoruz"

19 Şubat 2019 Salı 12:03
"Umut ışıkları yakabilecek bir basketbol sergilemek istiyoruz"


ANKARA (AA) - BUĞRA ERSAVAŞ - Çin'in ev sahipliğinde organize edilecek FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantileyen A Milli Erkek Basketbol Takımı'nın oyuncularından Sinan Güler, elemelerdeki son iki maçlarına çıkacaklarını hatırlatarak, "Dünya Kupası öncesinde geleceğe umut ışıkları yakabilecek bir basketbol sergilemek istiyoruz." dedi.

Sinan Güler, milli takımın Dünya Kupası Elemelerindeki Slovenya ve İspanya maçları öncesi kampında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Çin'de 31 Ağustos-15 Eylül tarihlerinde düzenlenecek FIBA Dünya Kupası'na katılmayı garantilemenin kendilerini oldukça mutlu ettiğini dile getiren tecrübeli oyuncu, "Sonuçta 14 basketbolcu milli takım forması giyme şansı yakalayacak. Hem ülkemizi hem de basketbolumuzu iyi temsil etmek için elimizden geleni yapacağız. Ankara'nın basketbola olan ilgisinin ve sevgisinin farkındayız. Sonuç belki rakam olarak önemli olmasa da mücadele eden, enerjisini sahaya yansıtan ve Dünya Kupası öncesinde geleceğe umut ışıkları yakabilecek bir basketbol sergilemek istiyoruz." diye konuştu.


- "Herkesin kendini göstermesi gerekiyor"


Milli basketbolcu Sinan Güler, oyuncuların kısa sürelerde milli takım organizasyonlarına konsantre olmak zorunda kaldığını vurgulayarak, herkesin ligdeki başarılarını ve sonuçlarını düşünmek durumunda kaldığını söyledi.

Dünya Kupası'na yaklaştıkça orayı daha fazla düşünmek durumunda kalacaklarının altını çizen Sinan, "Bu noktada Dünya Kupası yaklaştığında herkes daha fazla düşünüp, hazırlanmaya başlayacak. Buraya gelmek, eleme maçları oynamak, eleme sürecinde forma giyiyor olmak herkes için önemli fırsat. Rakip kadrolarda da Avrupa pazarında oynamak veya Türkiye pazarına girmek isteyen isimler var. Herkesin kendini göstermesi gerekiyor." şeklinde görüş belirtti.

Sinan Güler, FIBA Dünya Kupası Elemelerinde grup liderliği şansları bulunduğuna da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Elemelerde grup liderliği durumu ne olacak hep beraber göreceğiz. Şu an açıklanan bir şey yok. Turnuva 31 Ağustos'ta başlıyor. Bugünden şansımızı konuşmak, hatta kamp başladığında da bunu konuşmak erken olabilir. Federasyon, teknik ekip ve oyuncular olarak güzel bir enerjiyle mücadele ediyoruz. Önemli olan bu. Güzel bir jenerasyon çıkartmaya ve Türk basketbolunu yukarı taşımaya çalışıyoruz."

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Haber Tarihi: 19 Şubat 2019 Salı 12:03
  1. A Milli Erkek Basketbol Takımı
  2. A Milli Erkek Basketbol Takımı oyuncularından Sinan Güler
  3. Basketbol
  4. FIBA Dünya Kupası

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