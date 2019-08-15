Umut Işığı ihtiyaç sahiplerine ışık saçıyor

Akçakoca Belediyesi’nin sosyal yardım kuruluşu olan ‘’Umut Işığı’’ birimi, yaptığı yardımlarla göz doldurmaya devam ediyor.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz’ın eşi Nursen Yanmaz’ın koordinatörlüğünde yeni bir yapılanmaya giren Umut Işığı Birimi, 18 Temmuz sel felaketinin yaşandığı günlerde Uğurlu, Esmahanım köyleri başta olmak üzere, selden mağdur olan ailelere umut olmaya başladı. Selin ilk günüden itibaren su, gıda, temizlik malzemelerinin yanı sıra giysi yardımı da yapan Umut Işığı birimi, Kurban Bayramı’nda da boş durmadı. Hayırsever vatandaşlardan toplanan kurban etlerini yerine ulaştıran Umut Işığı birimi, umudun ve dayanışmanın en güzel örneğini verdi.

Kurban Bayramı’nın birinci günü, Kızılay Akçakoca şubesi ile koordineli olarak toplanan kurban bağışlarını Akçakoca Belediyesine ait araçla selden etkilenen Esmahanım ve Uğurlu bölgelerine ulaştıran Umut Işığı Birimi, bayram öncesi de aynı bölgede giysi yardımında bulundu. Nursen Yanmaz koordinatörlüğünde yapılan dağıtımda Umut Işığı gönüllüsü Aysun Eren ile araç şoförü Gürkan Gürbüz görev aldı.