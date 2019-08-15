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Umut Güneş Alanyaspor’da

Alanyaspor Kulübü, Almanya’nın VfB Stuttgart takımından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş’i transfer etti.

15 Ağustos 2019 Perşembe 10:29
Umut Güneş Alanyaspor’da

Alanyaspor Kulübü, Almanya’nın VfB Stuttgart takımından 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Umut Güneş’i transfer etti.


Türkiye U21 Milli Takımı’nda da forma giyen genç futbolcu, kendisini 4 yıllığına Alanyaspor renklerine bağlayan imzayı tesiste attı. İmza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, transfer çalışmalarına Kurban Bayramı’nda da devam ettiklerini söyledi. Son olarak Stutgart’ta forma giyen orta saha oyuncusu Umut Güneş’in aynı zamanda Ümit Milli Takım’da da görev yaptığını belirten Başkan Çavuşoğlu, "Bu sene gençlere biraz daha önem verdik. Umut gelecek vaat eden bir futbolcu. İnşallah burada üstün başarı göstererek daha büyük takımlara gidecektir. Kendisine güveniyoruz. Onun için kendisini transfer ettik. Umut’u isteyen başka kulüpler de vardı. Alanyaspor’dan çıkış yapabileceği ve daha iyi takımlara gidebileceği noktasında hemfikiriz. Biz ona tüm kapıları açacağız. Umut da inşallah Alanyasporumuza ve milli takımımıza katkı sağlayacak" dedi.


Umut Güneş ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Bana göre en iyi kulübü seçtiğimi düşünüyorum. Burada genç oyuncuların şans bulduğunu ve nerelere gidildiğini gördük. Umarım elimden geleni yapıp takıma katkı vereceğim" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 10:29
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