0553 313 94 23

Umumi tuvaletlerdeki tehlike! | Tuvaletlerdeki 4 mikroplu eşya

Hepimiz dışarıda olduğumuzda ihtiyaçlarımızı gidermek için umumi tuvaletleri kullanmışızdır...

25 Haziran 2019 Salı 15:59
Umumi tuvaletlerdeki tehlike! | Tuvaletlerdeki 4 mikroplu eşya

Umumi tuvaletlere hepimiz bir kere de olsa mutlaka girmişizdir. Bu bilgileri öğrendikten sonra, zor durumda kalmadığınız sürece o tuvaletlerde hiçbir ihtiyacınızı karşılamayacaksınız.

Sabunlar

Yapılan araştırmalara göre umumi tuvaletlerdeki sabunlar; klozetin içinde bulunan su ve klozetin ulaşılması zor köşelerinde bulunan mikroplardan daha fazla mikrop barındırıyor.

 

Kurutma makineleri

Açık ortamdan aldığı havayı püskürten ani kurutucular, çevredeki bütün mikrobu ellerinize doğru püskürtüyor.

 

Kapı kolları

Her şeye dikkat edip kapı kulplarını tuttuysanız, mikrobun en büyüğünü vücudunuza transfer ettiğiniz anlamına gelir. Çünkü sabun ve kurutma makinasına kıyasla, kapı kulpları yaklaşık 12 kat daha kirlidir.

 

Peçeteler

Açık hava ile teması bulunan peçeteleri bir de deriniz ile temas ettiriyorsunuz! Bu kabul edilebilir bir durum olmamalı. Çünkü yapılan araştırmalarda, sifon çekildikten sonra havalanan bütün mikrop türlerinin peçetelere sıçradığı tespit edildi.

Umumi tuvaletlerdeki klozetler, evlerimizdekinden 72 milyon kat kirlidir. Aslına bakarsanız evde klozetlerden korkmak yerine başka eşyaların mikroplarından korkmak daha doğru bir seçenek olacaktır. Dikkat edilmesi gereken eşyaları buradan okuyabilirsiniz.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 15:59
  1. umumi
  2. umumi tuvalet
  3. Mikrop
  4. Temizlikhabiboğlu
  5. Hijyen
  6. sağlık
  7. Sağlık-Sen

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ürdünlü milletvekillerinden hükümete Bahreyn Çalıştayı tepkisi
    1. Ürdünlü milletvekillerinden hükümete..
    2. Tuğlalar arasında sıkışan yavru kedi..
    3. Şanlıurfa’da yol yapım çalışmaları
    4. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'ın kabulü
    5. Efma Ödülünü Türkiye’ye getiren ilk..
    6. Büyük kriz! F-35 üretimi durdu
    7. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a..
    8. Yeni askerlik sistemi teklifi, TBMM..
    9. Ayvalık'taki iki adanın "kesin..
    10. 43 dereceyi görenler serinlemenin..
    11. Çocuk korosu kulakların pasını sildi
    12. Teknik Direktör Hasan Sermet: “Ben de,..
    13. İl emniyetinden çocuklara trafik..
    14. Askerlik kanun teklifi TBMM’de kabul..
    15. Tapu ve imar kanununda değişiklik..
    16. Başkan Örki yanan dolmuş durağında..
    17. 23 yıllık özlem sona eriyor
    18. Mersin İtfaiyesi’nden Engin Eroğlu’nu..
    19. Yeni askerlik kanunu teklifi TBMM’de..
    20. Cizre’de çiftçilere 10 bin adet hindi..
    21. Mersin’de ’kırsal mahalle buluşmaları’..
    22. Araklı'daki sel
    23. Tümamiralden çok kritik Doğu Akdeniz..
    24. Siirt’te Kıbrıs gazilerine madalya ve..
    25. Uşak’ta ‘Matematik Öğretmenleri..
    26. Adalet Bakan Yardımcısı Öner:..
    27. Kore Savaşı 69’ncu yıl dönümünde anıldı
    28. Yeni askerlik sistemini düzenleyen..
    29. Fildişi Sahili'nden Denizli'ye gelin..
    30. Caddelere iki dilli ’Önce Yaya’..
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Anket sonuçları açıklandı! İşte Erdoğan'ın aldığı oy oranı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Rezalet! CHP'liler camiye karşı şampanya patlattı
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Seçim sonuçlarının ardından Yusuf Güney'den dikkat çeken paylaşım
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Saadet Partisi’nin adayı Necdet Gökçınar’dan “pes” dedirten açıklama! “Seçimin kazananı...”
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması
    Faik Öztrak'tan erken seçim açıklaması

    Günün Karikatürü

    25 Haziran 2019
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    İstanbul seçimi sonrası AK Parti'de flaş gelişme
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı
    “AK Parti neden kaybetti?” sorusunu böyle cevapladı