Umumi tuvaletlerdeki tehlike! | Tuvaletlerdeki 4 mikroplu eşya

Umumi tuvaletlere hepimiz bir kere de olsa mutlaka girmişizdir. Bu bilgileri öğrendikten sonra, zor durumda kalmadığınız sürece o tuvaletlerde hiçbir ihtiyacınızı karşılamayacaksınız.

Sabunlar

Yapılan araştırmalara göre umumi tuvaletlerdeki sabunlar; klozetin içinde bulunan su ve klozetin ulaşılması zor köşelerinde bulunan mikroplardan daha fazla mikrop barındırıyor.

Kurutma makineleri

Açık ortamdan aldığı havayı püskürten ani kurutucular, çevredeki bütün mikrobu ellerinize doğru püskürtüyor.

Kapı kolları

Her şeye dikkat edip kapı kulplarını tuttuysanız, mikrobun en büyüğünü vücudunuza transfer ettiğiniz anlamına gelir. Çünkü sabun ve kurutma makinasına kıyasla, kapı kulpları yaklaşık 12 kat daha kirlidir.

Peçeteler

Açık hava ile teması bulunan peçeteleri bir de deriniz ile temas ettiriyorsunuz! Bu kabul edilebilir bir durum olmamalı. Çünkü yapılan araştırmalarda, sifon çekildikten sonra havalanan bütün mikrop türlerinin peçetelere sıçradığı tespit edildi.

Umumi tuvaletlerdeki klozetler, evlerimizdekinden 72 milyon kat kirlidir. Aslına bakarsanız evde klozetlerden korkmak yerine başka eşyaların mikroplarından korkmak daha doğru bir seçenek olacaktır. Dikkat edilmesi gereken eşyaları buradan okuyabilirsiniz.