Bulaşık süngeleri, klozetten 200.000 kat fazla mikrop barındırıyor

Temizlerken binbir zahmetle ve deterjanla, ovalayarak temizlediğimiz klozetler sanıldığı gibi pis değiller. Amerika da temizlenmeden günlük kullanım halindeyken birkaç klozet teste tabi tutulmuştur. Yapılan araştırmalara göre, klozet halkasının 5 santimetresinde 50 adet mikrop olduğu gözlemlenmiştir. Bu demek oluyor ki; klozet halkası evimizin en temiz yeridir.

Öte yandan aynı araştırma, günlük yemeklerimizde kullandığımız süngerler üzerinde yapıldığında, ortalama bir bulaşık süngerinde 5 trilyon bakteri bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu da; Bir tuvalet kağıdının kullanıldıktan sonra barındırdığı mikrobun birkaç yüz milyon katı demek oluyor.

Bu mikroplar özellikle yaşlı ve çocukları tehdit ediyor. Kullanmak istendiği zaman, ıslak bırakılmadan ve haftada bir değiştirilecek şekilde kullanılmalıdır.

Çevremizde çok mikrop barındıran cisimler;

Bulaşık süngeri

Tuvalet fırçaları

Kumandalar

Kesme tahtaları

Cep telefonları

Diş fırçaları

Islak bırakılan havlular

Sıvı sabun kutularının butonları

Klavyeler

Direksiyon ve vites kolu

El kreminin kapak kısımları

Çanta kulpları ve cüzdan

Muslukların ve kapıların kulpları

Bu bölgeleri temizlemeye ve kremli, ıslak, ilaçlı ellerle dokunmamaya özen gösterilmelidir.

Sağlıcakla kalın..