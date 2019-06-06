Bulaşık süngeleri, klozetten 200.000 kat fazla mikrop barındırıyor
Çevremizda sık sık kullandığımız eşyaların hangileri temiz, hangileri kirli biliyor muyuz?06 Haziran 2019 Perşembe 18:23
Temizlerken binbir zahmetle ve deterjanla, ovalayarak temizlediğimiz klozetler sanıldığı gibi pis değiller. Amerika da temizlenmeden günlük kullanım halindeyken birkaç klozet teste tabi tutulmuştur. Yapılan araştırmalara göre, klozet halkasının 5 santimetresinde 50 adet mikrop olduğu gözlemlenmiştir. Bu demek oluyor ki; klozet halkası evimizin en temiz yeridir.
Öte yandan aynı araştırma, günlük yemeklerimizde kullandığımız süngerler üzerinde yapıldığında, ortalama bir bulaşık süngerinde 5 trilyon bakteri bulunduğu gözlemlenmiştir. Bu da; Bir tuvalet kağıdının kullanıldıktan sonra barındırdığı mikrobun birkaç yüz milyon katı demek oluyor.
Bu mikroplar özellikle yaşlı ve çocukları tehdit ediyor. Kullanmak istendiği zaman, ıslak bırakılmadan ve haftada bir değiştirilecek şekilde kullanılmalıdır.
Çevremizde çok mikrop barındıran cisimler;
- Bulaşık süngeri
- Tuvalet fırçaları
- Kumandalar
- Kesme tahtaları
- Cep telefonları
- Diş fırçaları
- Islak bırakılan havlular
- Sıvı sabun kutularının butonları
- Klavyeler
- Direksiyon ve vites kolu
- El kreminin kapak kısımları
- Çanta kulpları ve cüzdan
- Muslukların ve kapıların kulpları
Bu bölgeleri temizlemeye ve kremli, ıslak, ilaçlı ellerle dokunmamaya özen gösterilmelidir.
Sağlıcakla kalın..
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