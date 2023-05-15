UMTAS-GM Füzesinin menzili belli oldu

30 Nisan 2023’te SavunmaSanayiST.com’a açıklamalarda bulunan Roketsan Genel Müdürü Murat İKİNCİ, UMTAS-GM adında bir füze geliştirdiklerini ilk kez duyurmuştu. İkinci tarafından yapılan açıklamada, “UMTAS-GM versiyonu, özellikle helikopterler üzerinden atış yeteneği ile, kara araçlarından atış yeteneği ile aslında UMTAS tanksavar füzemizin menzilini çok daha üst noktalara taşıyacak” ifadelerine yer verilmişti.

SavunmaSanayiST.com tarafından edinilen bilgilere göre; ilk atış testi başarıyla gerçekleştirilen UMTAS-GM Füzesi, ilk etapta 20 ila 25 kilometre menzil sahip olacak. Hibrit arayıcı başlık ile teçhiz edilen UMTAS-GM Füzesi, özellikle ATAK-2 gibi taarruz helikopterlerinin görüş ötesindeki hedeflere angaje olabilmeleri için geliştiriliyor. Öte yandan Türk Deniz Kuvvetleri envanterindeki S-70B SeaHawk ve AH-1W SuperCobra helikopterleri tarafından da kullanılacağı tahmin ediliyor.

Roketsan, UMTAS-GM’nin farklı konfigürasyonlarını da geliştirmeyi hedefliyor. Fazlar halinde sürdürülecek UMTAS-GM Projesi kapsamında menziller, 40 kilometreyi bulabilecek. Böylelikle uluslararası pazarda etkin konumunda bulunan İsrail üretimi Spike NLOS gibi füze sistemleriyle de rekabet edilebilecek.

UMTAS-GM Füzesi yıl sonunda seri üretimde

Roketsan, yıl sonunda UMTAS-GM Füzesi için seri üretime başlamayı hedefliyor. ATAK-2 Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri’nin 2025 yılına hizmete gireceği düşünüldüğünde; UMTAS-GM, muhtemelen ilk olarak farklı bir platformda kullanıma alınacak. Bu platform, T129 ATAK Taarruz ve Taktik Keşif Helikopteri ile çeşitli kara ve deniz platformları olabilir.

Halihazırda T129 ATAK helikopterlerinde uzun menzilli füze olarak yine Roketsan üretimi olan UMTAS ve LUMTAS kullanılıyor. Her ikisi de azami 8 kilometre menzile ve 37.5 kg ağırlığa sahip. UMTAS, görüntüleyici kızılötesi (IIR) arayıcı başlığa sahipken; LUMTAS, lazer arayıcı başlık ile teçhiz edildi. UMTAS-GM’nin menzile ilaveten man-in-the-loop (insan döngüsünde) kullanım avantajı da sahaya oldukça olumlu şekilde yansıyacak.

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Türkiye, UMTAS-GM ile birlikte uluslararası arenada bu özelliklere sahip bir tanksavar füze üretebilen 2-3 ülke arasına girmiş olacak. UMTAS-GM’nin özellikle Asya ve Avrupa’da çok ciddi bir ihracat potansiyeli olduğu üzerinde duruluyor. Halihazırda Roketsan, UMTAS ve LUMTAS füzelerini de çeşitli ülkelere ihraç etmiş durumda.

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